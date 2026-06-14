Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 3 – Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί τίθενται σε ισχύ από σήμερα και έως τις 18 Ιουνίου στο δίκτυο του Μετρό της Αθήνας, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων τεχνικών εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 2, οι οποίες προχώρησαν ταχύτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, οι παρεμβάσεις μεταφέρονται στη Γραμμή 3, στο τμήμα Πανόρμου – Νομισματοκοπείο.

Για το διάστημα των εργασιών, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν προσωρινά καθημερινά από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμιση ώρες νωρίτερα από τη λήξη της κανονικής λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών θα διεξάγεται τμηματικά, ενώ θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις τελευταίες αναχωρήσεις από βασικούς σταθμούς του δικτύου. Επιπλέον, αλλάζει και η λειτουργία των δρομολογίων προς και από το Αεροδρόμιο, με μερικούς συρμούς να τερματίζουν πρόωρα τη διαδρομή τους.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή που θα καλύπτει το τμήμα Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι, πραγματοποιώντας στάσεις σε όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς που επηρεάζονται από τις διακοπές λειτουργίας.

Οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν ότι οι παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του δικτύου, ενώ συνιστούν στους επιβάτες να ενημερώνονται έγκαιρα για τα τροποποιημένα δρομολόγια.