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Δολάριο: Το τέλος του πολέμου φέρνει sell-off

Χαμηλές… πτήσεις για το δολάριο, μετά τη συμφωνία ειρήνης ΗΠΑ – Ιράν

Συνάλλαγμα 15.06.2026, 09:57
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Δολάριο: Το τέλος του πολέμου φέρνει sell-off
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Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ημερών υποχωρεί σήμερα το δολάριο έναντι των βασικών νομισμάτων, καθώς η προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν οδήγησε σε απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου και ενίσχυσε τη ζήτηση για πιο ριψοκίνδυνα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το μνημόνιο κατανόησης αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία. Ωστόσο, αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραπέμπεται σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

«Ανακατατάξεις» στις αγορές

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να υποχωρούν περισσότερο από 4%, στα 83,82 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το δολάριο, το οποίο παραδοσιακά λειτουργεί ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, αποδυναμώθηκε καθώς υποχώρησαν οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Το ευρώ ενισχύθηκε έως και 0,5%, φθάνοντας τα 1,1622 δολάρια, ενώ η στερλίνα σημείωσε άνοδο 0,4%, στα 1,3459 δολάρια. Και τα δύο νομίσματα κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 5 Ιουνίου.

Το αυστραλιανό δολάριο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στη διάθεση ανάληψης κινδύνου των επενδυτών, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 0,7%, στα 0,7087 δολάρια ΗΠΑ, ενώ το δολάριο Νέας Ζηλανδίας (kiwi) κατέγραψε άνοδο 0,6%, στα 0,5863 δολάρια.

Το ιαπωνικό γεν αποδυναμώθηκε έως τις 160,225 μονάδες ανά δολάριο, παραμένοντας κοντά στο επίπεδο των 160 γεν, το οποίο θεωρείται από τις αγορές κρίσιμο όριο για ενδεχόμενη παρέμβαση των ιαπωνικών αρχών.

Ο δείκτης δολαρίου (Dollar Index), που μετρά την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι καλαθιού νομισμάτων, μεταξύ των οποίων το γεν και το ευρώ, υποχώρησε κατά 0,1%, στις 99,395 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 5 Ιουνίου.

«Πιστεύω ότι το δολάριο θα συνεχίσει να υποχωρεί στις επόμενες συνεδριάσεις. Είναι πιθανό να δούμε νομίσματα που συνδέονται περισσότερο με το επενδυτικό ρίσκο, όπως το αυστραλιανό δολάριο και το γεν, να ενισχύονται ελαφρώς. Ωστόσο, δεν αναμένω ιδιαίτερα μεγάλες κινήσεις», σχολίασε ο Nick Twidale, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της ATFX Global στο Reuters.

Στο επίκεντρο οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών

Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, μεταξύ αυτών η Federal Reserve, η Bank of Japan και η Reserve Bank of Australia, αναμένεται να ανακοινώσουν αυτή την εβδομάδα τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται στο κατά πόσο οι προοπτικές ειρηνευτικής συμφωνίας θα μειώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις και θα επηρεάσουν τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,5%–3,75% κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης. Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται κυρίως στην ανακοίνωση της τράπεζας και στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει, προκειμένου να αξιολογηθούν τα μηνύματα του νέου προέδρου, Kevin Warsh.

Παράλληλα, οι επενδυτές έχουν περιορίσει τα στοιχήματα για νέα αύξηση επιτοκίων εντός του έτους. Πλέον αποτιμούν πιθανότητα περίπου 50% για αύξηση τον Δεκέμβριο, έναντι άνω του 70% πριν από μία εβδομάδα.

Από την πλευρά της, η Bank of Japan εκτιμάται ότι θα αυξήσει το βασικό επιτόκιό της στο 1%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 ετών, κατά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασής της την Τρίτη. Παράλληλα, αναμένεται να διαμηνύσει ότι παραμένει έτοιμη να συνεχίσει τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών κινδύνων, παρά τις θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

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