Fox: Αγοράζει την πλατφόρμα streaming Roku για 22 δισ. δολ.

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Στην εξαγορά της πλατφόρμας streaming Roku έναντι 22 δισ. δολαρίων, προχωρά η Fox. Η συγχωνευμένη εταιρεία θα καταστεί η τρίτη μεγαλύτερη στον αμερικανικό τηλεοπτικό χώρο ως προς το μερίδιο τηλεθέασης, εν μέσω δραματικών αλλαγών στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, αναφέρουν οι FT.

Η πλατφόρμα της Roku φτάνει σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως που χρησιμοποιούν υπηρεσίες streaming, προσφέροντας στη Fox ευρεία διανομή για το χαρτοφυλάκιο ζωντανών ειδήσεων και αθλητικών εκπομπών της.

Η Fox Corporation συμφώνησε να εξαγοράσει την Roku για 22 δισ. δολάρια, σε μια επιθετική επένδυση στο μέλλον του streaming, παράλληλα με τα ζωντανά αθλητικά και τις ειδήσεις, σε έναν ταχέως ενοποιούμενο κλάδο των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία, η οποία ελέγχεται από την δισεκατομμυριούχο οικογένεια Μέρντοχ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία streaming Roku έναντι 160 δολαρίων ανά μετοχή, με συνδυασμό μετρητών και μετοχών της Fox. Οι μετοχές της Fox σημείωσαν πτώση 13,3% στις προ-αγοραίες συναλλαγές. Η ενοποιημένη εταιρεία θα καταστεί η τρίτη μεγαλύτερη στην αμερικανική τηλεόραση ως προς το μερίδιο τηλεθέασης.

Σύνδεση με 100 εκατ. νοικοκυριά

Η πλατφόρμα της Roku φτάνει σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως που χρησιμοποιούν υπηρεσίες streaming, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από τα μισά νοικοκυριά με ευρυζωνική σύνδεση στις ΗΠΑ, προσφέροντας στη Fox ευρεία διανομή για το χαρτοφυλάκιο ζωντανών ειδήσεων και αθλητικών εκπομπών της, τόσο σε γραμμικά δίκτυα όσο και σε πλατφόρμες streaming.

Η Roku ήταν από τις πρώτες εταιρείες που έκαναν το streaming δημοφιλές στις ΗΠΑ, προσφέροντας στους θεατές πρόσβαση μέσω των τηλεοράσεών τους σε εφαρμογές όπως το Netflix, το HBO Max και το YouTube. Η Fox δήλωσε ότι η συμφωνία θα συνδυάσει το περιεχόμενό της με την πλατφόρμα συνδεδεμένης τηλεόρασης της Roku, η οποία περιλαμβάνει τις δικές της συσκευές streaming και τηλεοράσεις με το εμπορικό σήμα της, καθώς και μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση ψηφιακής διαφήμισης.

Ο αμερικανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης — ο οποίος κατέχει επίσης την υπηρεσία streaming με διαφημίσεις Tubi — δήλωσε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί τη Roku ως ανοιχτή πλατφόρμα. Ο Λάκλαν Μέρντοχ , διευθύνων σύμβουλος της Fox, δήλωσε ότι η συμφωνία «αποτελεί καθοριστική στιγμή» για την εταιρεία και «φυσική επέκταση της σκόπιμης και εστιασμένης στρατηγικής που εφαρμόζουμε εδώ και σχεδόν μια δεκαετία».

Η συμφωνία επιταχύνει μια δραματική αναδιάρθρωση του τοπίου των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την προτεινόμενη εξαγορά της Paramount από το στούντιο του Χόλιγουντ Warner Bros Discovery, σε μια συμφωνία ύψους 111 δισ. δολαρίων.

Fox: Συνέργειες 400 εκατ. δολ.

Η Fox δήλωσε ότι η εξαγορά της Roku θα συμβάλει στην αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών ανά μετοχή ήδη από το δεύτερο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και θα επιφέρει συνέργειες κόστους ύψους 400 εκατ. δολαρίων. Το μετρητικό μέρος της συναλλαγής θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό νέου δανεισμού και υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων. Η Fox έχει εξασφαλίσει ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 12 δισ. δολαρίων με πλήρη δέσμευση από την Morgan Stanley Senior Funding.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Roku, Anthony Wood, θα αναλάβει ρόλο στην ενοποιημένη εταιρεία και θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Fox. Σε δημοσίευση πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας τη Δευτέρα, η Wolfe Research ανέφερε ότι «οποιοσδήποτε πιθανός αγοραστής θα μπορούσε να πουλήσει το διαφημιστικό απόθεμα της Roku πιο αποτελεσματικά», ενώ η Roku «επηρεάζει τις αποφάσεις των καταναλωτών σχετικά με το τι θα παρακολουθήσουν».

Ωστόσο, οι αναλυτές επισήμαναν την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Roku λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού στις πωλήσεις τηλεοράσεων από το Google TV, το Amazon Fire TV και το Vizio OS που απέκτησε πρόσφατα η WalMart. «Ενώ η Roku παραμένει το πιο προτιμώμενο και χαμηλού κόστους λειτουργικό σύστημα, η πλειοψηφία των καταναλωτών δεν έχει καμία προτίμηση ή έχει άλλη προτίμηση», ανέφεραν σε σημείωμα αυτό το Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι «οι τεχνολογικοί γίγαντες στο streaming μπορούν να πληρώσουν ό,τι θέλουν για τον ολοένα και πιο πολύτιμο τηλεοπτικό χώρο».