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Χρηματιστήριο Λονδίνου: Ξένοι επενδυτές φλερτάρουν βρετανικές εταιρείες με ασφυκτικές προσφορές εξαγοράς

Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αύξηση των ανεπιθύμητων δημόσιων προσφορών που στοχεύουν στην άσκηση πίεσης στα διοικητικά συμβούλια για αποδοχή

World 03.08.2026, 23:22
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Χρηματιστήριο Λονδίνου: Ξένοι επενδυτές φλερτάρουν βρετανικές εταιρείες με ασφυκτικές προσφορές εξαγοράς
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Οι ξένοι επενδυτές στρέφονται όλο και πιο επιθετικά στις βρετανικές εισηγμένες, αξιοποιώντας τις λεγόμενες προσφορές «bear hug» – προσφορές εξαγοράς με τόσο υψηλό τίμημα ώστε να είναι δύσκολο να απορριφθούν από τους μετόχους και τις διοικήσεις. Η τακτική αυτή, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν μάλλον ασυνήθιστη στη βρετανική αγορά, γνωρίζει φέτος εντυπωσιακή άνθηση, αντανακλώντας την πεποίθηση ότι πολλές εταιρείες του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου παραμένουν υποτιμημένες.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times και στοιχεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSEG), κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι βρετανικές εταιρείες δέχθηκαν ανεπιθύμητες δημόσιες προσφορές συνολικής αξίας 44 δισ. λιρών, με premium τουλάχιστον 20% πάνω από την τιμή της μετοχής τους. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2018.

Οι προσφορές αυτές, γνωστές ως «bear hugs», αποσκοπούν στο να ασκήσουν πίεση στις διοικήσεις των εταιρειών-στόχων, προσφέροντας τόσο ελκυστικό τίμημα ώστε οι ίδιοι οι μέτοχοι να πιέσουν για την αποδοχή της συμφωνίας. Η LSEG καταγράφει 12 τέτοιες δημόσιες κινήσεις τους τελευταίους 12 μήνες, με τις οκτώ να προέρχονται από επενδυτές εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Η τάση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα εξαγορών βρετανικών επιχειρήσεων από ξένους ομίλους. Από την αρχή του έτους, οι συμφωνίες εξαγοράς εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αυξηθεί κατά 188%, φτάνοντας τα 116 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών παραδειγμάτων είναι η αμερικανική εταιρεία logistics ακινήτων Prologis, η οποία επιδιώκει την εξαγορά της Segro. Η Prologis δεν περιορίστηκε στις διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της εταιρείας, αλλά απευθύνθηκε δημόσια στους μετόχους, καλώντας τους να στηρίξουν τη συμφωνία. Μετά από διαδοχικές βελτιωμένες προσφορές, η Segro ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εισηγηθεί την αποδοχή της τέταρτης πρότασης, ύψους περίπου 14 δισ. λιρών, εφόσον αυτή κατατεθεί επισήμως.

Μοχλός η χαμηλή αποτίμηση εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Λονδίνου

Παρόμοιες κινήσεις έχουν πραγματοποιήσει φέτος και άλλοι μεγάλοι ξένοι επενδυτές, όπως η σουηδική EQT και η ελβετική Zurich, σε συμφωνίες που αφορούσαν τις Intertek και Beazley αντίστοιχα.

Οι σύμβουλοι εξαγορών εκτιμούν ότι η αλλαγή αυτή οφείλεται κυρίως στη χαμηλή αποτίμηση πολλών βρετανικών εισηγμένων, έπειτα από χρόνια υποτονικών αποδόσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μέτοχοι εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένοι να εξετάσουν σοβαρά μια γενναιόδωρη πρόταση, ακόμη και αν η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται αρχικά επιφυλακτική.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, πριν από μία δεκαετία μια δημόσια ανεπιθύμητη προσφορά συχνά λειτουργούσε υπέρ της διοίκησης, καθώς οι μέτοχοι συσπειρώνονταν γύρω της. Σήμερα, όμως, το κλίμα έχει αλλάξει. Οι επενδυτές δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξία που προσφέρει μια συμφωνία, γεγονός που ενθαρρύνει τους υποψήφιους αγοραστές να ακολουθούν πιο επιθετική στρατηγική.

Η τακτική αυτή, ωστόσο, δεν εγγυάται πάντοτε επιτυχία. Στην περίπτωση της ενεργειακής εταιρείας DCC, το διοικητικό συμβούλιο υποστήριξε βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς ύψους 5,75 δισ. λιρών από την KKR και την Energy Capital Partners, παρά τις αντιδράσεις μετόχων που ελέγχουν περισσότερο από το 12% του μετοχικού κεφαλαίου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μέσω ψηφοφορίας των μετόχων τον Σεπτέμβριο.

Ανάλογη ήταν και η υπόθεση της easyJet, όπου η Castlelake εξασφάλισε τελικά τη στήριξη της διοίκησης για την πρότασή της, μόνο για να ηττηθεί στη συνέχεια από ανταγωνιστική προσφορά της Apollo.

Παρά τις δυσκολίες, οι δημόσιες προσφορές αυτού του τύπου φαίνεται πως αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο των διεθνών επενδυτών που στοχεύουν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, η απόφαση να απευθυνθεί κανείς απευθείας στους μετόχους παραμένει ριψοκίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε μακρές διαπραγματεύσεις. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί ένδειξη αυτοπεποίθησης ότι η προσφορά είναι αρκετά ελκυστική ώστε να κερδίσει την υποστήριξη των επενδυτών, ακόμη και χωρίς την αρχική συγκατάθεση της διοίκησης.

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