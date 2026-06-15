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Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς: Αναπτυξιακή τροχιά με έμφαση στην παραγωγή και τις εξαγωγές

Στόχος της Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς είναι η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά

Τρόφιμα – ποτά 15.06.2026, 23:00
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Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς: Αναπτυξιακή τροχιά με έμφαση στην παραγωγή και τις εξαγωγές
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

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Σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά τροφίμων και αυξημένες απαιτήσεις ανταγωνιστικότητας, η εταιρεία Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς εστιάζει στην ανάπτυξη της με την ενίσχυση της παρουσίας της εντός και εκτός συνόρων. Ειδικότερα, βασικός άξονας του επιχειρηματικού της σχεδίου παραμένει η διεύρυνση του παραγωγικού και εμπορικού της αποτυπώματος, τόσο στην ελληνική όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές, μέσω νέων επενδύσεων, ανάπτυξης προϊόντων και αξιοποίησης νέων καναλιών διάθεσης.

Αναβάθμιση δικτύου διανομής από την Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς

Παράλληλα, η διοίκηση δίνει έμφαση στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση των παραγωγικών υποδομών και στην αναβάθμιση του δικτύου διανομής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υδατοκαλλιέργειες στη Φθιώτιδα και την Αμφιτρίτη αποτελούν κομβικά σημεία του επενδυτικού σχεδιασμού, καθώς η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αναμένεται να υποστηρίξει την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά.

Αύξηση πωλήσεων και κερδών

Για την οικονομική χρήση του 2025 η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της κατά 16,2%. Το EBITDA και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν επίσης κατά 175,0% και 496,5% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω επίτευξης υψηλότερων τιμών πώλησης και αύξησης της ποσότητας των πωληθέντων ψαριών.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 79.578.432,39 ευρώ το 2025 έναντι 68.499.876,98 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,2%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα μικτά κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 21.399.273,15 ευρώ έναντι 11.913.839,97 ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 79,6%, όπως επίσης, το μικτό περιθώριο κέρδους το 2025 διαμορφώθηκε στο 26,9% παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 54,6% σε σχέση με το 17,4% το 2024.

Τα αποτελέσματα προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 12.187.300,77 ευρώ το 2025 έναντι 4.431.510,65 ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 175,0% συγκριτικά με το 2024.

Οι επενδύσεις

Η Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς το 2025 πούλησε 8.763.499 κιλά ψάρια (έναντι 7.655.774 κιλών της προηγούμενης χρήσεως), εκ των οποίων τα 6.952.721 κιλά ήταν ιδιοπαραγωγής (79,34%) και τα υπόλοιπα 1.810.778 κιλά ήταν παραγωγή συνεργαζόμενων μονάδων (20,66%).

Οι επενδύσεις της χρήσεως 2025 σε ενσώματες ακινητοποιήσεις, συνοπτικά έχουν ως εξής: ακίνητα 69.989,50 €, μηχανολογικός εξοπλισμός 809.670,14 €, μεταφορικά μέσα 283.287,06 €, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 106.326,44 €. Συνολικά, δηλαδή, επενδύθηκαν 1.269.273,14 ευρώ.Να σημειωθεί ότι στον μηχανολογικό εξοπλισμό οι επενδύσεις αφορούν τόσο το τμήμα των μονάδων εκτροφής με ανανέωση του υφιστάμενου πλωτού εξοπλισμού, όσο και το τμήμα του ιχθυογεννητικού σταθμού με εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.

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