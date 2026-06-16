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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX

Με κέρδη έκλεισαν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις προσδοκίες σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να βελτιώνονται

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.06.2026, 19:17
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
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Με κέρδη έκλεισαν και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τις προσδοκίες σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να βελτιώνονται, καθώς διαφαίνονται σημάδια σύγκλισης των δύο πλευρών.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,26% στις 636 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,61% στις 10.494 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,08% στις 24.914 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,75% στις 8.447 μονάδες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε επίπεδο τίτλων

Σε επίπεδο τίτλων, το ενδιαφέρον ήταν στη «μάχη» για τον έλεγχο της Commerzbank, με τη γερμανική κυβέρνηση να επαναλαμβάνει, την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής της προσφοράς, την κατηγορηματική αντίθεσή της στο σχέδιο εξαγοράς της τράπεζας από την UniCredit.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Γερμανίας, η οποία διατηρεί συμμετοχή περίπου 12% στο μετοχικό κεφάλαιο της Commerzbank, ξεκαθάρισε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι η πρόταση της ιταλικής τράπεζας «δεν περιλάμβανε επαρκές premium» σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της Commerzbank.

Παράλληλα, το Βερολίνο απέρριψε ευθέως τη μεθοδολογία που ακολούθησε η UniCredit, χαρακτηρίζοντας την προσέγγισή της «επιθετική», σε μία διατύπωση που αποτυπώνει την ολοένα και πιο συγκρουσιακή διάσταση που λαμβάνει η υπόθεση.

Στο μεταξύ, σημαντική ανάκαμψη κατέγραψε τον Ιούνιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη Γερμανία, καθώς οι αγορές και οι αναλυτές εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι για τις προοπτικές της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, εκτιμώντας ότι η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή βαίνει προς αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών Ερευνών (ZEW), ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών για τη Γερμανία εκτινάχθηκε στις 10,5 μονάδες τον Ιούνιο, έναντι -10,2 μονάδων τον Μάιο, επιστρέφοντας σε θετικό έδαφος και καταγράφοντας εντυπωσιακή βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Ωστόσο, η εικόνα της πραγματικής οικονομίας εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα αδύναμη. Ο δείκτης που αποτυπώνει την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης υποχώρησε περαιτέρω κατά 2,2 μονάδες, διαμορφούμενος στις -81 μονάδες, γεγονός που καταδεικνύει ότι η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

Επίσης, ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ZEW για τις χώρες της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκε κατά 18,6 μονάδες, φθάνοντας στις 9,5 μονάδες τον Ιούνιο. Παρά ταύτα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ευρωζώνη υποχώρησε κατά 2 μονάδες, στις -43,4 μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι η βελτίωση αφορά κυρίως τις προσδοκίες για το μέλλον και όχι τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες.

Ο πρόεδρος του ZEW, Achim Wambach, απέδωσε τη θεαματική μεταβολή του κλίματος στις προσδοκίες ότι η σύγκρουση με το Ιράν πλησιάζει προς το τέλος της, μειώνοντας τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση.

«Ο δείκτης του ZEW επιστρέφει σε θετικό έδαφος, καθώς οι ειδικοί των χρηματοπιστωτικών αγορών εκτιμούν ότι η σύγκρουση με το Ιράν οδεύει προς αποκλιμάκωση. Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανό να περιορίσει τις ισχυρές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και στον πληθωρισμό, γεγονός που θα ωφελήσει τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τα νοικοκυριά, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια ζήτηση», δήλωσε ο Achim Wambach.

Κέρδισε τη μάχη του profit taking το ΧΑ – Άλμα για Aktor

Μετά από μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας και αντίρροπων δυνάμεων, το χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε θετικά, αναχαιτίζοντας τελικά στις πιέσεις της κατοχύρωσης κερδών που ευλόγως υπήρξαν μετά από ένα ισχυρό τριήμερο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,52% στις 2.475,32 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.455,43 μονάδων (-0,29%) και 2.482,10 μονάδων (+0,79%). Ο τζίρος ανήλθε στα 349,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 55,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,9 εκατ. τεμάχια αξίας 29 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,50% στις 6.302,32 μονάδες, ενώ στο +1,11% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.127,27 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,14% στις 2.867,83 μονάδες.

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