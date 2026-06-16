Κίνα: Η έντονη ζήτηση για υπεράκτια ομόλογα σε γιουάν επιδεινώνει την έλλειψη ρευστότητας

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Η έντονη ζήτηση για υπεράκτια ομόλογα σε γιουάν της Κίνας επιδεινώνει την έλλειψη ρευστότητας στο τέλος του τριμήνου στο Χονγκ Κονγκ, στέλνοντας το κόστος χρηματοδότησης σε υψηλό δύο μηνών εν μέσω μιας εποχιακής αύξησης της ζήτησης μετρητών.

Το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας προχώρησε στην έκδοση ομολόγων αξίας 15 δισ. γιουάν (2,2 δισ. δολάρια). Το ποσό περιλαμβάνει την έκδοση διετών ομολόγων, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο ρεκόρ χαμηλού επιτοκίου 1,29% λόγω της ισχυρής ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η έκδοση ομολόγων πολλαπλών σειρών, η οποία περιλαμβάνει επίσης ομόλογα με διάρκεια έως και δέκα έτη, υπερκαλύφθηκε κατά 3,86 φορές.

Παράλληλα με την πώληση ομολόγων, το κόστος δανεισμού σε υπεράκτιο γιουάν αυξήθηκε σε όλη την καμπύλη, με το βασικό μηνιαίο επιτόκιο να σκαρφαλώνει στο υψηλότερο επίπεδό του σε δύο μήνες.

Ζήτηση για υπεράκτια ομόλογα σε γιουάν

Η έντονη επιθυμία για το υπεράκτιο χρέος σε γιουάν του Πεκίνου έρχεται καθώς οι ευρύτερες συνθήκες χρηματοδότησης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται πιο αυστηρές, με τις τράπεζες να αντιμετωπίζουν αυξημένη ζήτηση για την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων. Καθώς η Κίνα σχεδιάζει περισσότερες τέτοιες εκδόσεις , πρόκειται να γίνει ένας πιο σημαντικός παράγοντας για τις συνθήκες ρευστότητας.

«Τα κρατικά ομόλογα της Κίνας που εκδίδονται στο εξωτερικό είναι σπάνια. Η ζήτηση θα παραμείνει πάντα ισχυρή» εκτιμά ο Xing Zhaopeng, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής στην Australia & New Zealand Banking Group, αναφερόμενος στα κρατικά ομόλογα της Κίνας. «Η αύξηση των εκδόσεων θα απορροφήσει τη ρευστότητα στο εξωτερικό.»

Η Κίνα αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνει τις πωλήσεις κρατικών ομολόγων σε γιουάν στο Χονγκ Κονγκ, καθώς προωθεί την παγκόσμια χρήση του νομίσματός της, σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια έχει αποδυναμωθεί. Εκτός από την ανατίμηση του νομίσματος, τα κινεζικά ομόλογα υποστηρίζονται επίσης από τις παρατεταμένες προσδοκίες για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση από τις αρχές για την ενίσχυση μιας ακόμη ασταθούς οικονομικής ανάκαμψης.

Η έκδοση κρατικού ομολόγου της Κίνας στο Χονγκ Κονγκ και η αύξηση των υπεράκτιων ομολόγων σε γιουάν που πωλούνται από εταιρείες έχουν συμβάλει στην πρόσφατη αύξηση του κόστους δανεισμού της πόλης, δήλωσε ο Samuel Tse, ανώτερος οικονομολόγος στην DBS Bank. Ενώ οι δανειολήπτες μπορεί να έχουν καθυστερήσει τα σχέδια έκδοσης κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, ενδέχεται να συνεχίσουν την έκδοση τώρα που οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν μειωθεί, πρόσθεσε.