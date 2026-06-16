Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε την ανοδική πορεία- Άλμα για Aktor

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Μετά από μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας και αντίρροπων δυνάμεων, το χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε θετικά, αναχαιτίζοντας τελικά στις πιέσεις της κατοχύρωσης κερδών που ευλόγως υπήρξαν μετά από ένα ισχυρό τριήμερο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,52% στις 2.475,32 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.455,43 μονάδων (-0,29%) και 2.482,10 μονάδων (+0,79%). Ο τζίρος ανήλθε στα 349,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 55,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,9 εκατ. τεμάχια αξίας 29 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,50% στις 6.302,32 μονάδες, ενώ στο +1,11% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.127,27 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,14% στις 2.867,83 μονάδες.

Σταθεροποίηση μετά το «ξέσπασμα»

Μετά από ένα ισχυρό τριήμερο, το ΧΑ βρέθηκε κάτω από την πίεση της κατοχύρωσης των κερδών και των δυνάμεων αναπροσαρμογής των θέσεων, παρακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται γύρω από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Φυσικά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας που ενδεχομένως να υπογραφεί την προσεχή Παρασκευή, αν και η ισορροπία δείχνει ακόμη εύθραυστη.

Στο μεταξύ, η ισχυρή άνοδος των τελευταίων ημερών έχει οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη σε τεχνικά υπεραγορασμένες ζώνες, γεγονός που οδήγησε στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Το προσεχές διάστημα δεν αποκλείεται να χαρακτηριστεί από αυξημένες διακυμάνσεις, καθώς οι αγορές θα συνεχίσουν να αποτιμούν τόσο τη γεωπολιτική αποκλιμάκωση όσο και τις επιπτώσεις της στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. Παρά τις πιθανές βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, όμως η ευρύτερη τάση παραμένει θετική.

Και αυτό διότι η εικόνα των θεμελιωδών μεγεθών παραμένει υποστηρικτική. Η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και οι θετικές επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών αναμένεται να λειτουργήσουν ως ανάχωμα σε ενδεχόμενες πιέσεις. Από τεχνικής πλευράς, η περιοχή των 2.400 μονάδων αναδεικνύεται στην πλησιέστερη και πιο κρίσιμη ζώνη στήριξης για τον Γενικό Δείκτη, αποτελώντας το πρώτο σημείο αναφοράς σε περίπτωση εκδήλωσης διορθωτικών κινήσεων.

Σήμερα, ξεχώρισε, πάντως, η μετοχή της ΑΔΜΗΕ, η οποία μονοπώλησε το ενδιαφέρον των επενδυτών, καταγράφοντας άλμα 4,35% και στα 4,35 ευρώ. Η ισχυρή της άνοδος την καθιστά έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της σημερινής συνεδρίασης, μετά και την άμεση κάλυψη του ζητούμενου ποσού στην αύξηση κεφαλαίου που «τρέχει» από σήμερα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Aktor ξεχώρισε με το άλμα του 12,5% που σημείωσε, με τις ΔΑΑ, Helleniq Energy και Eurobank να ακολουθούν με κέρδη άνω του 2%. Άνω του +1% ήταν η άνοδος σε Πειραιώς, Alpha Bank και Λάμδα, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Εθνική, Allwyn, Cenergy, Motor Oil, OTE, Optima, Aegean, ΔΕΗ και Σαράντης.

Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο σημείωσε απώλειες 2,24%, ενώ ο Τιτάν έχασε 1,39%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, Metlen, Coca Cola, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η Κύπρου έκλεισε αμετάβλητη.