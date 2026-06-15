ΕΘΕΑΣ: Ανακατανομή των 160 εκατ. ευρώ σε παραγωγικούς αγρότες και κτηνοτρόφους

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Την ανακατανομή των 160 εκατ. ευρώ, τα οποία προέκυψαν ως μη επιλέξιμες ενισχύσεις για το έτος 2025 λόγω των ελέγχων προς τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, που παράγουν, ζητά με επιστολή της προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Την ίδια στιγμή ζητά ενημέρωση για τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις με βάση τα οποία θα γίνει ο προσδιορισμός, τόσο των επιπλέον ποσών προς τις συνδεδεμένες ενισχύσεις όσο και προς συγκεκριμένα οικολογικά σχήματα για το 2025.

Εντός της εβδομάδας αναμένονται αποφάσεις για τα τα ποσά ενίσχυσης σε ορισμένες συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα

Όπως αναφέρει η ΕΘΕΑΣ, «μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων 2025 και τους πρώτους ελέγχους, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, ότι από την αλλαγή των παραδοχών ελέγχου στο πλαίσιο του Action Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εφαρμογή της επιτήρησής του, έχει προσδιορισθεί ένα ποσό 160 εκατ. ευρώ, το οποίο τον Δεκέμβριο του 2025, συμφωνήθηκε και με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναδιανεμηθεί, σε παραγωγικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, όπως είχε ζητηθεί από την ΕΘΕΑΣ, ώστε να μη χαθεί. Άλλωστε υπάρχει πρόβλεψη στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 οι μοναδιαίες ενδεικτικές τιμές να αυξηθούν έως και +15%».

Καμία εξειδικευμένη πρόταση

Από τη μέχρι σήμερα διαδικασία, όπως αναφέρεται, ενώ έχουν δει τη δημοσιότητα διάφορα σενάρια κατανομής του ποσού των 160 εκατ. ευρώ, δεν έχει κατατεθεί προς συζήτηση ή διαβούλευση κάποια συγκεκριμένη εξειδικευμένη πρόταση.

«Οι Συνεταιρισμοί και οι Οργανώσεις τους, φορείς εκπροσώπησης των παραγωγικών γεωργών και κτηνοτρόφων, δε θα πρέπει να αποκλειστούν από τη διαδικασία με σκοπό την καλύτερη κατανομή και με δεδομένο ότι:

εντός της εβδομάδας θα πρέπει να αποφασισθούν, βάσει των αντικειμενικών στοιχείων, τα ποσά ενίσχυσης (μοναδιαία τιμή) σε ορισμένα συνδεδεμένα όπως σκληρό και μαλακό σιτάρι, ρύζι, μηδική, τριφύλλι και άλλα σανοδοτικά ψυχανθή κλπ, καθώς επίσης και τα οικολογικά σχήματα της κτηνοτροφίας ή αυτά με σημαντικές πραγματικές δαπάνες από τους δικαιούχους

η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής αυτών των ποσών, όπως και των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων του έτους 2025, είναι η 30.6.2026

Η ΕΘΕΑΣ ζητά από το ΥπΑΑΤ και την ΑΑΔΕ να υπάρξει άμεση ενημέρωση για τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις με βάση τα οποία θα γίνει ο προσδιορισμός, τόσο των επιπλέον ποσών προς τις συνδεδεμένες, όσο και προς συγκεκριμένα οικολογικά σχήματα για το 2025, υπενθυμίζοντας ότι με τη βοήθεια των μελών της – Συνεταιρισμών, έχει καταθέσει ήδη προτάσεις και είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην καλύτερη, κατά το δυνατόν κατανομή, στους παραγωγικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα από το αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς και τις ζωονόσους.