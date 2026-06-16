 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Amazon Web Services: Νέα Local Zone στην Αθήνα από τον Ιούλιο – Στο επίκεντρο και η ελληνική γλώσσα σε Kindle και Alexa

Η επέκταση της Amazon Web Services στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στις πλατφόρμες και οι νέες επενδυτικές προοπτικές

Τεχνολογία 16.06.2026, 17:19
Σχολιάστε
Amazon Web Services: Νέα Local Zone στην Αθήνα από τον Ιούλιο – Στο επίκεντρο και η ελληνική γλώσσα σε Kindle και Alexa
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την θέση της ενισχύει η Ελλάδα στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί συνεχίζουν να επεκτείνουν την παρουσία τους στη χώρα μας.

Οι νέες υποδομές cloud, οι επενδύσεις σε καινοτόμους τομείς και η προοπτική να αποκτήσει η ελληνική γλώσσα μεγαλύτερη παρουσία στις δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες της Amazon αποτέλεσαν τα βασικά θέματα της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Panos Panay, Senior Vice President της Amazon.

Νέα Local Zone της AWS στην Αθήνα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Panay ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services (AWS) που αφορά τη δημιουργία νέας Local Zone στην Αθήνα, η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο κοινό από τον Ιούλιο.

Η νέα υποδομή αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα εντός της χώρας. Παράλληλα, θα μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές με ιδιαίτερα χαμηλούς χρόνους απόκρισης, αξιοποιώντας προηγμένες υπηρεσίες υπολογιστικής ισχύος, αποθήκευσης, δικτύωσης και τεχνητής νοημοσύνης.

Η λειτουργία της Local Zone εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ψηφιακή αυτονομία επιχειρήσεων και οργανισμών, προσφέροντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τοπικής αποθήκευσης δεδομένων.

Ελληνικά σε Kindle και Alexa

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η συζήτηση γύρω από την ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στο οικοσύστημα συσκευών και λογισμικού της Amazon.

Σύμφωνα με τον Panay, η ελληνική αλφάβητος αναμένεται να γίνει διαθέσιμη στους χρήστες των πλατφορμών Kindle και Alexa στο μέλλον. Όπως σημείωσε, η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας θα σχεδιαστεί με τρόπο που να αποτυπώνει τη φυσική χρήση της, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών της Amazon από τους Έλληνες χρήστες, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα των δημοφιλών πλατφορμών της εταιρείας.

Νέες επενδύσεις σε δορυφορικό internet και πράσινη ενέργεια

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης οι υφιστάμενες επενδύσεις της Amazon στην Ελλάδα, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω επέκτασής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πιθανές επενδύσεις που σχετίζονται με υποδομές για την υπηρεσία δορυφορικής παροχής διαδικτύου της εταιρείας (Amazon Leo), αλλά και σε έργα που αφορούν την πράσινη ενέργεια και την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων υψηλής τεχνολογίας.

Οι συγκεκριμένοι τομείς θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Το ελληνικό ταλέντο ως επενδυτικό πλεονέκτημα

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, επισημαίνοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι εξειδικευμένοι επιστήμονες στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Όπως ανέφερε, η ισχυρή δεξαμενή ταλέντου έχει συμβάλει στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό, αλλά και στη δημιουργία ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών μονάδων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Amazon για την ελληνική αγορά, σε μια συγκυρία όπου η χώρα επιδιώκει να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο ψηφιακών υπηρεσιών, καινοτομίας και τεχνολογικών επενδύσεων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Space Hellas: Ενοποιεί διευθύνσεις Marketing και Business Development
Business

Ενιαία οργανωτική δομή για τη Space Hellas
Pizza Hut: Η Yum Brands πουλά την ιστορική αλυσίδα πίτσας έναντι 2,7 δισ. δολαρίων
Business

Τέλος εποχής για την Pizza Hut
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance
Business

Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΔΑΑ από την AXIA Alpha Finance
Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια
ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Τεχνολογία
Space Hellas: Ενοποιεί διευθύνσεις Marketing και Business Development
Business

Ενιαία οργανωτική δομή για τη Space Hellas

H Space Hellas επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες πελατών με έμφαση στην καινοτομία

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance
Business

Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΔΑΑ από την AXIA Alpha Finance

Παρότι η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Hold», με τιμή-στόχο στα 10,8 ευρώ, εκτιμά ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλότερη κερδοφορία

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αποκτούν ισχυρότερη προστασία ενώ θεσπίζονται νέες εγγυήσεις για επιβάτες και οικογένειες

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

Latest News
Μουντιάλ: Οι Κινέζοι το βλέπουν αλλιώς φέτος
Business of Sport

Πόσο διαφορετικά «βλέπουν» οι Κινέζοι το Μουντιάλ

Η κινεζική εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu απέκτησε τα δικαιώματα να μεταδίδει δωρεάν το Μουντιάλ σε όλους τους χρήστες

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο – Ο λογαριασμός για την Ελλάδα
Economy

Ποιες χώρες κέρδισαν από τον πόλεμο - Ο λογαριασμός για την Ελλάδα

Κέρδη για τους εξαγωγείς πετρελαίου και τη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι έγινε στην Ελλάδα με τα δημόσια έσοδα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο
World

Στενά του Ορμούζ: Η Τεχεράνη θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο

Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, αφότου δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας, το Ιράν θα μπορεί να πουλάει πετρέλαιο

ΑΑΔΕ: Οι αγροτικές πληρωμές στη συνάντηση με στελέχη της AGEA
AGRO

Οι αγροτικές πληρωμές στο επίκεντρο συνάντησης ΑΑΔΕ και AGEA

Για την τεχνογνωσία που διαθέτει στις αγροτικές πληρωμές ο ιταλικός οργανισμός AGEA ενημερώθηκαν στελέχη της ΑΑΔΕ

Space Hellas: Ενοποιεί διευθύνσεις Marketing και Business Development
Business

Ενιαία οργανωτική δομή για τη Space Hellas

H Space Hellas επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες πελατών με έμφαση στην καινοτομία

Anthropic: Κατηγορίες εναντίον της για παραπλανητική διαφήμιση
Tεχνητή νοημοσύνη

Αγωγή κατά της Anthropic για παραπλανητική διαφήμιση

Σε ομοσπονδιακή αγωγή αναφέρεται ότι η Anthropic παραπλάνησε καταναλωτές για τα όρια χρήσης στα πιο ακριβά chatbot της

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
Tεχνητή νοημοσύνη

Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική

Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων και πιστώσεων προειδοποιούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλών

Συρία: Η ConocoPhillips έτοιμη να υπογράψει συμφωνία για παραγωγή φυσικού αερίου
World

Η ConocoPhillips υπογράφει με Συρία για φυσικό αέριο

Η συμφωνία θα είναι η πρώτη μεταξύ αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας και της Δαμασκού, καθώς στοχεύει στην ανοικοδόμηση της δραστηριότητας στη Συρία μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου

Ορμούζ: Επιφυλάξεις για το διάπλου των Στενών παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν απο τη Mitsui OSK LINES
World

Χωρίς «ουσιαστική» συμφωνία δεν περνάμε το Ορμούζ, λέει ιαπωνική ναυτιλιακή

Ο επικεφαλής της ιαπωνικής εταιρείας προειδοποιεί ότι οι ιδιοκτήτες στόλων πρέπει να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μετά από μήνες συγκρούσεων για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Scope: Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία βελτιώνουν το χρέος της Ευρωζώνης – Ποιες χώρες είναι πιο ευάλωτες
Economy

Scope: Το 2031 η Ελλάδα θα έχει μικρότερο χρέος από Ιταλία

Οι πιέσεις χρέους αυξάνονται σε Γαλλία, Βέλγιο και Φινλανδία σύμφωνα με τη Scope

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Pizza Hut: Η Yum Brands πουλά την ιστορική αλυσίδα πίτσας έναντι 2,7 δισ. δολαρίων
Business

Τέλος εποχής για την Pizza Hut

Η Yum Brands αποχωρίζεται την Pizza Hut σε συμφωνία ύψους 2,7 δισ. δολαρίων, βάζοντας τέλος σε μια σχέση δεκαετιών και ανοίγοντας νέο κεφάλαιο για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αλυσίδες εστίασης παγκοσμίως

Νατάσα Σινιώρη
Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027
World

Πορτογαλία: Η πώληση του μεριδίου της TAP θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027

Ενδιαφέρον για την απόκτηση μεριδίου στην TAP έχουν εκφράσει οι Air France-KLM και Deutsche Lufthansa

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος από την AXIA Alpha Finance
Business

Στα 10,8 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΔΑΑ από την AXIA Alpha Finance

Παρότι η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Hold», με τιμή-στόχο στα 10,8 ευρώ, εκτιμά ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλότερη κερδοφορία

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμος ο DAX, ανοδικά οι ευρωαγορές

Με κέρδη έκλεισαν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις προσδοκίες σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να βελτιώνονται

Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies