Mailo’s: ‘Ανοιξαν το πρώτο τους κατάστημα στον Καναδά

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Το πρώτο κατάστημά της στο Τορόντο του Καναδά, άνοιξε η εταιρεία Mailo’s – The Pasta Project σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή πορεία ανάπτυξης του brand. Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη διεύθυνση 357 Bremner Blvd, απέναντι από το εμβληματικό Rogers Centre, σε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης.

Mailo’s: Οι προοπτικές ανάπτυξης στη Βόρεια Αμερική

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετική ανακοίνωση κατά η πρώτη ημέρα λειτουργίας, στις 12 Ιουνίου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς τα Mailo’s έγιναν sold out, οδηγώντας το κατάστημα σε πρόωρο κλείσιμο λόγω της υψηλής ζήτησης.

«Η αποδοχή του κοινού επιβεβαίωσε με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι το concept των Mailo’s έχει ισχυρή δυναμική και εκτός συνόρων, δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη στη βορειοαμερικανική αγορά», αναφέρεται.

Ο Καναδάς είναι μόνον η αρχή

Ο ιδρυτής των Mailo’s, Νίκος Μουτσουρούφης, δήλωσε ότι «το άνοιγμα στο Τορόντο αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή για εμάς. Η αγάπη που λάβαμε από τον κόσμο την πρώτη κιόλας μέρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία και μας γεμίζει ευθύνη αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον».

«Το sold out της πρώτης ημέρας μάς δείχνει ότι αυτό που χτίζουμε έχει πραγματικά διεθνή δυναμική. Ο Καναδάς είναι μόνο η αρχή», συμπλήρωσε.

Δίκτυο 50 καταστημάτων

Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Λίβανο, τα Mailo’s συνεχίζουν τη διεθνή τους επέκταση, χτίζοντας ένα σύγχρονο food brand με επίκεντρο τα φρέσκα ζυμαρικά, τις signature σάλτσες και μια μοναδική εμπειρία γεύσης.

Τα Mailo’s – The Pasta Project αποτελούν ένα καινοτόμο concept που συνδυάζει τη φιλοσοφία του street food με την υψηλή γαστρονομία. Με δίκτυο 50 καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και Καναδά, «προσφέρουν καθημερινά φρέσκα ζυμαρικά που συνοδεύονται από signature σάλτσες, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για αυθεντικό, ποιοτικό και γρήγορο φαγητό».