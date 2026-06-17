ΕΦΚΑ: Αύξηση του χρέους κατά 470 εκατομμύρια σε τρείς μήνες

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Αύξηση κατά 470 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν μέσα σε τρείς μήνες οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανεβάζοντας το σύνολο του χρέους προς το ασφαλιστικό ταμεία στα 51,78 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους από 51,31 δισ. ευρώ που έφθανε τον Δεκέμβριο του 2025.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προέρχεται από τα πρόσθετα τέλη καταδεικνύοντας σε μεγάλο βαθμό το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το ζήτημα των οφειλών προς το μεγαλύτερο ταμείο της χώρας, αλλά και την πίεση που υφίσταται το ασφαλιστικό σύστημα.

Η κατάσταση στον ΕΦΚΑ

Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί είναι το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο οι οφειλές εντός ενός έτους έχουν αυξηθεί κατά 2,05 δισ. ευρώ! Στα τέλη Μαρτίου του 2025, το χρέος που είχε συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ ήταν 49,73 δισ. ευρώ και φέτος άγγιξε τα 51,78 δισ. ευρώ.

Το ποσό της είσπραξης του τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος) που έφθασε τα 392 εκατομμύρια ευρώ υπολειπόταν σημαντικά τόσο – σε σύγκριση – με το προηγούμενο τρίμηνο (494 εκατ. ευρώ έσοδα), όσο και συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2025 (453 εκατ. ευρώ έσοδα).

Ένα σημαντικό μέρος του χρέους – περίπου 10,71 δισ. ευρώ – θεωρείται ότι είναι πρακτικά ανεπίδεκτο είσπραξης. Δηλαδή κρίνεται χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας. Πρόκειται για οφειλές από πτωχευμένες επιχειρήσεις, εταιρείες σε εκκαθάριση, εργοδότες που δεν υπέβαλαν ποτέ δηλώσεις ή ακόμη και ασφαλισμένους που έχουν αποβιώσει.

Ως εκ τούτου το πραγματικό ποσό που θεωρείται ότι μπορεί να ανακτηθεί περιορίζεται στα 41,7 δισ. ευρώ, αλλά και γι’ αυτό οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές.

Μόλις 5,06 δισ. ευρώ χρέους έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση οφειλών, με την πάγια των 24 δόσεων, να είναι η μόνη ενεργή. Προωθείται, βεβαίως, η διαδικασία ενεργοποίησης μιας νέας ρύθμισης, που θα επιτρέπει την εξόφληση του χρέους, σε έως 72 δόσεις και εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στον περιορισμό του προβλήματος.

Η ρύθμιση

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιουνίου και να διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν μεταγενέστερες οφειλές ή θα εξοφλούνται άπαξ, ή θα εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Οι οφειλέτες θα πρέπει παράλληλα με την καταβολή των μηνιαίων δόσεων για να περιορίσουν το χρέος τους, να πληρώνουν εμπρόθεσμα και τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του.

Μια διαδικασία που πριν ακόμα ενεργοποιηθεί, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά των εκπροσώπων της αγοράς, που επιθυμούν την ένταξη του συνόλου του χρέους στη ρύθμιση των 72 δόσεων, άρα και εκείνου που δημιουργήθηκε μετά το 2024 και έως σήμερα.