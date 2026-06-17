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Airbnb: Ισχυρή άνοδος στην Ελλάδα παρά την μείωση των καταλυμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, η ζήτηση στην Ελλάδα για Airbnb αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, την ώρα που η συνολική ευρωπαϊκή αγορά κατέγραψε μείωση 1,1%

Ακίνητα 17.06.2026, 07:00
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Airbnb: Ισχυρή άνοδος στην Ελλάδα παρά την μείωση των καταλυμάτων
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη κατέγραψε τον Μάιο του 2026, η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb), παρουσιάζοντας αύξηση της ζήτησης, υψηλότερες πληρότητες και σημαντική άνοδο των τιμών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά συνολικά κινήθηκε πτωτικά.

H ζήτηση για Airbnb στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, η ζήτηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, την ώρα που η συνολική ευρωπαϊκή αγορά κατέγραψε μείωση 1,1%. Παράλληλα, η προσφορά καταλυμάτων περιορίστηκε κατά 2,3%, με τις ενεργές καταχωρίσεις να διαμορφώνονται στις 142.633. Η συνδυασμένη επίδραση της αυξημένης ζήτησης και της μικρότερης προσφοράς οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της πληρότητας, η οποία αυξήθηκε κατά 5,4% και έφθασε στο 58,1%.

Η ζήτηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, την ώρα που η συνολική ευρωπαϊκή αγορά κατέγραψε μείωση 1,1%

Την ίδια στιγμή, οι μέσες ημερήσιες τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Το Average Daily Rate (ADR), δηλαδή η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση, αυξήθηκε κατά 9,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 135,5 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το RevPAR (Revenue per Available Rental), δείκτης που αποτυπώνει τα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση, ενισχύθηκε κατά 15,1% και ανήλθε στα 78,7 ευρώ.

Ο ρόλος των ρυθμίσεων του περασμένου Οκτωβρίου

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς εμφανίζεται ακόμη πιο ισχυρή όταν εξεταστεί σε βάθος. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, οι αυξήσεις εσόδων προέρχονται κυρίως από ανατιμήσεις, ενώ η ζήτηση παραμένει στάσιμη ή μειώνεται. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όμως, ζήτηση, πληρότητα και τιμές αυξάνονται ταυτόχρονα, στοιχείο που υποδηλώνει μια αγορά με πραγματική δυναμική και όχι μια συγκυριακή ενίσχυση που βασίζεται αποκλειστικά στις αυξήσεις τιμών.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όμως, ζήτηση, πληρότητα και τιμές αυξάνονται ταυτόχρονα, στοιχείο που υποδηλώνει μια αγορά με πραγματική δυναμική

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και οι νέες ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 οι οποίες όπως αναφέρει η AirDNA, συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων ακινήτων. Ωστόσο, αντί να περιορίσουν την αγορά, φαίνεται ότι ενίσχυσαν τη συγκέντρωση της ζήτησης σε λιγότερα και ποιοτικότερα καταλύματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τις τιμές. Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών βραχυχρόνιας μίσθωσης, με περισσότερες από 600.000 διανυκτερεύσεις ζήτησης. Στην κατηγορία αυτή, η χώρα κατέγραψε αύξηση ADR κατά 9,1%, επίδοση που την κατατάσσει τρίτη μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών μετά την Ολλανδία (+10,3%) και την Κροατία (+9,5%).

Παράλληλα, ο δείκτης Repeat Rent Index (RRI), ο οποίος αποτυπώνει τη μεταβολή των τιμών στα ίδια ακριβώς καταλύματα εξαιρώντας την επίδραση νέων καταχωρίσεων, αυξήθηκε κατά 2,9%.

Η διαφορά ανάμεσα στο ADR (+9,1%) και στο RRI (+2,9%) δείχνει ότι η άνοδος των τιμών δεν προέρχεται αποκλειστικά από αυξήσεις που επέβαλαν οι ιδιοκτήτες στα ήδη υπάρχοντα ακίνητα. Αντίθετα, ένα σημαντικό μέρος της ανόδου οφείλεται στη μετατόπιση της αγοράς προς ακριβότερα και ποιοτικότερα καταλύματα, καθώς και στην αυξημένη προτίμηση των ταξιδιωτών για premium επιλογές διαμονής.

Η σύγκριση με άλλες αγορές

Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα. Η Ολλανδία κατέγραψε αύξηση ADR 10,3% αλλά μόλις 1,9% στον δείκτη RRI, ενώ η Κροατία εμφάνισε αύξηση ADR 9,5% και RRI 1,1%. Αντίθετα, στην Πολωνία και την Πορτογαλία οι τιμές των υφιστάμενων καταλυμάτων μειώθηκαν, με τον RRI να διαμορφώνεται στο -3,1% και -0,6% αντίστοιχα.

Τέλος αναφερόμενη στην καλοκαιρινή περίοδο η έρευνα της AirDNA εκτιμά ότι η ζήτηση στην Ευρώπη συνεχίζει να επιταχύνεται. Η συνολική ζήτηση του καλοκαιριού έχει αυξηθεί κατά 4,9% για τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, με την ανάπτυξη να συνεχίζεται στην περίοδο των χαμηλών τιμών, καθώς η ζήτηση του Σεπτεμβρίου έχει ήδη ρυθμό 9% μεγαλύτερο από πέρυσι. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ταξιδιώτες ενδέχεται να μετατοπίζουν τα ταξίδια τους σε πιο προσιτές ημερομηνίες εν μέσω αυξανόμενου κόστους ταξιδιού.

Οι ταξιδιώτες ενδέχεται να μετατοπίζουν τα ταξίδια τους σε πιο προσιτές ημερομηνίες εν μέσω αυξανόμενου κόστους ταξιδιού.

Σε μηνιαία βάση, η ζήτηση παρουσιάζει τον πιο αδύναμο ρυθμό τον Ιούνιο, μειωμένη κατά 1,8% σε ετήσια βάση, πριν ανακάμψει έντονα τον Ιούλιο (+9,5%) και ολοκληρώσει το καλοκαίρι με ισχυρή απόδοση τον Αύγουστο (+7,6%).

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Λάμπρος Καραγεώργος

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