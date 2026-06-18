Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες πιέσεις μετά το μήνυμα της Fed

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Με μικτά πρόσημα κινούνται και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το αυστηρό μήνυμα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων περιόρισε την αρχική αισιοδοξία που είχε προκαλέσει η ιστορική συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,21% στις 637 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,77% στις 10.427 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,23% στις 24.990 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,13% στις 8.420 μονάδες.

Σε επίπεδο μετοχών, η βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Tesco υποχωρεί κατά 2,5%, μετά την ανακοίνωση επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των πωλήσεών της.

Αντίθετα, η μετοχή της Informa ενισχύεται κατά 2%, καθώς η εταιρεία προανήγγειλε ισχυρότερες αναπτυξιακές προοπτικές για το προσεχές διάστημα.

Περισσότερο επιφυλακτικές σήμερα οι αγορές, καθώς αν και είχαν αρχικά υποδεχθεί θετικά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας με την Τεχεράνη, εξέλιξη που οδήγησε σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή εξανεμίστηκε μετά τη συνεδρίαση της Fed. Αν και η αμερικανική κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, οι αξιωματούχοι της έστειλαν σαφές μήνυμα ότι ο κύκλος της αυστηρής νομισματικής πολιτικής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η στάση αυτή οδήγησε σε αναπροσαρμογή των προσδοκιών στις αγορές ομολόγων και παραγώγων. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, η πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο εκτινάχθηκε στο 85%, έναντι μόλις 42% πριν από τη συνεδρίαση της Fed.

Οι ανησυχίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τη σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου, ασκούν πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι ενεργειακοί κολοσσοί BP και TotalEnergies βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, επιβαρύνοντας κυρίως τον βρετανικό FTSE 100 και τον γαλλικό CAC 40, καθώς το αργό Brent υποχωρεί προς κρίσιμα τεχνικά επίπεδα στήριξης.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης σήμερα την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (Bank of England).

Η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται επίσης να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των αγορών επικεντρώνεται στις δηλώσεις του διοικητή Άντριου Μπέιλι, καθώς οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για την πορεία των βρετανικών επιτοκίων τους επόμενους μήνες.