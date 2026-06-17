Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ήπιες μεταβολές

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Με ήπιες μεταβολές έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά το ισχυρό τετραήμερο ανοδικό ράλι που προηγήθηκε, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να αξιολογήσουν τις διεργασίες για τη συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναμένοντας την επικείμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,45% στις 638 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,14% στις 10.508 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,08% στις 24.931 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,20% στις 8.430 μονάδες.

Με το βλέμμα στη Fed

Το ενδιαφέρον της αγοράς σήμερα επικεντρώθηκε αφενός στα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης και αφετέρου στην απόφαση της Fed. Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της ιδιαίτερα αναμενόμενης συνεδρίασης της Fed, της πρώτης υπό την ηγεσία του νέου προέδρου Kevin Warsh. Αν και τα επιτόκια αναμένεται ευρέως να παραμείνουν αμετάβλητα, η αγορά θα εστιάσει στις ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας και στις εκτιμήσεις της για την αμερικανική οικονομία.

Οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας συνέχισαν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Οι τιμές του πετρελαίου επέκτειναν την πτώση τους μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να άρει επίσημα τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην εξάλειψη του λεγόμενου «γεωπολιτικού premium» από τις τιμές της ενέργειας, μειώνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις.

Η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών φόβων αποτυπώθηκε άμεσα και στις αγορές ομολόγων, με τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, αντανακλώντας τις προσδοκίες για την πολιτική της ΕΚΤ.

Ωστόσο, η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων άσκησε πιέσεις στο βρετανικό χρηματιστήριο. Ο FTSE 100, όπου κυριαρχούν ενεργειακοί κολοσσοί όπως η BP και η Shell, δεν συμμετείχε ουσιαστικά στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ανοδική αντίδραση.

Ο πληθωρισμός

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολόγησαν και τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη.

Επίσης, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Μάιο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, επιβεβαιώνοντας τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή ενισχύθηκαν κατά 0,1% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της ΕΕ.