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Goldman Sachs: Πώς θα επηρεάσει ο Γουόρς την καμπύλη των αμερικανικών ομολόγων

Περισσότερη μεταβλητότητα στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα βλέπει η Goldman Sachs μετά τα σχόλια Γουόρς

Ομόλογα 18.06.2026, 18:01
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Goldman Sachs: Πώς θα επηρεάσει ο Γουόρς την καμπύλη των αμερικανικών ομολόγων
Newsroom

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Μεγαλύτερα αστάθεια στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα θα επιφέρουν τα σχόλια του Κέβιν Γουόρς μετά την πρώτη απόφαση πολιτικής της Fed υπό την προεδρία του ενώ παράλληλα θα ηρεμήσουν τις διακυμάνσεις των τιμών στο μακροπρόθεσμο άκρο, σύμφωνα με τον Kay Haigh της Goldman Sachs Asset Management.

Το «σαφώς γερακίστικο» μήνυμα του Γουόρς εξέπληξε τις αγορές, καθώς έδωσε σαφώς προτεραιότητα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα, τόνισε ο Haigh, παγκόσμιος επικεφαλής και επικεφαλής επενδύσεων λύσεων σταθερού εισοδήματος και ρευστότητας στη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Goldman Sachs Group Inc.

Οι traders συσσωρεύτηκαν γρήγορα σε στοιχήματα ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αυξήσουν τα επιτόκια νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.

Οι επενδυτές βλέπουν τώρα τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) τον Σεπτέμβριο σε ποσοστό άνω του 80%, και περισσότερες από μία κινήσεις υψηλότερα προβλέφθηκαν για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Πριν την απόφαση της Fed οι traders δεν εβλεπαν την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων μέχρι τον Δεκέμβριο.

Τα βραχυπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα

«Θα δούμε πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα στον τομέα των διετών ομολόγων στο μέλλον» είπε μιλώντας στην εκπομπή Surveillance του Bloomberg Television. «Αυτός είναι ένας συνδυασμός, πρώτον, ξέρετε, εστίασης στον πληθωρισμό, ηρεμώντας το μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης και βλέποντας αυτή την ισοπεδωτική δράση. Και στη συνέχεια πολλών σχολίων γύρω από το είδος της μελλοντικής καθοδήγησης, που υποδηλώνουν ότι θα υπάρχει λιγότερη, ότι η Fed θα εξαρτάται περισσότερο από τα δεδομένα, και πολλά από αυτά θα μεταφραστούν σε διετή μεταβλητότητα».

Η απόδοση των διετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου εκτοξεύτηκε κατά 13 μονάδες βάσης την Τετάρτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Απρίλιο του 2025 και η οποία αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη αύξηση σε ημέρα συνεδρίασης της Fed από το 2008. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο δύο μηνών την Πέμπτη.

Ο Χέιγκ εκτιμά ότι η σαφής δέσμευση του Γουόρς να μειώσει τον πληθωρισμό προς τον στόχο του 2% της Fed και ο πιθανός αντίκτυπος του νέου επικοινωνιακού του στυλ θα μπορούσαν να ενισχυθούν με τη δημιουργία πέντε ομάδων εργασίας για να εξετάσουν τα πάντα, από τα δεδομένα οικονομικών προβλέψεων της κεντρικής τράπεζας έως τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής της.

Μαζί, αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση των διακυμάνσεων των τιμών στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης, δήλωσε ο Χέιγκ.

Αυτές οι ομάδες εργασίας «σχεδιάστηκαν πολύ ξεκάθαρα για να επανεξετάσουν το είδος του λειτουργικού μοντέλου της Fed» εξήγησε ο Χέιγκ. «Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, αλλά αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να μεταφραστεί σε λιγότερη μεταβλητότητα μακροπρόθεσμα, κάτι που κατά την άποψή μας θα την καθιστούσε πολύ πιο ελκυστική για τους επενδυτές».

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