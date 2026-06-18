Τραμπ για συμφωνία με Ιράν: Πώς δικαιολόγησε την παραβίαση των «κόκκινων γραμμών» του

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Για να ξεκινήσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ο Ντόνανλτ Τραμπ χρησιμοποίησε ως πρόσχημα μια σειρά από «κόκκινες γραμμές». Σήμερα, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά, βρισκόμενος υπό προφανή πίεση να τερματίσει έναν πόλεμο για τον οποίο ούτε ο ίδιος είχε προβλέψει τη διάρκεια και το πολιτικό και οικονομικό κόστος του, περιήλθε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να δικαιολογήσει ή για την ακρίβεια να εξωραΐσει την παραβίαση κάποιων από αυτές ποιώντας την ανάγκη φιλοτιμία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε σχέση με τη συμφωνία με το Ιράν.

Εξηγώντας την απόφασή του να συμφωνήσει σε μια ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία, επανέλαβε την επιμονή του ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, συνέχισε αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο, να του επιτραπεί να αναπτύσσει βαλλιστικούς πυραύλους και να αποκτήσει πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένων κεφαλαίων.

Αυτά τα τρία ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του Ιράν εδώ και χρόνια – ήδη από τη συμφωνία του 2015 που υπέγραψαν οι ΗΠΑ, υπό τον Μπαράκ Ομπάμα, και άλλες μεγάλες δυνάμεις με το Ιράν για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

Όχι μόνο αυτό: ο Τραμπ είχε επανειλημμένα αναφέρει αυτά τα ζητήματα ως λόγους για τους οποίους ο Ομπάμα και οι προηγούμενοι πρόεδροι είχαν αποτύχει παταγωδώς στο να αναχαιτίσουν την απειλή που συνιστούσε το καθεστώς της Τεχεράνης, υπενθυμίζει το Bloomberg.

Οι εσωτερικοί επικριτές του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς και η πρώην πρέσβης στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι, εξέφρασαν τη θλίψη τους για το νέο όραμα του Τραμπ, ενώ ορισμένοι από τους πιο σφοδρούς επικριτές του προέδρου πανηγύρισαν. «Κάνει πολλά από τα πράγματα για τα οποία ο Τραμπ επέκρινε τον Ομπάμα ότι έκανε», δήλωσε για τα σχόλια του προέδρου ο Κρίστιαν Γουίτον, σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις κυβερνήσεις του Τζορτζ Μπους του νεότερου και στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. «Και είτε το εννοεί είτε όχι, τους έχει διαμηνύσει ότι δεν θα επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή κάτι τέτοιο θα προκαλέσει τη χειρότερη ύφεση από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης».

Το Εθνικό Ιρανοαμερικανικό Συμβούλιο, εν τω μεταξύ, θριαμβολογεί: «Τα μέτρα σε αυτή τη συμφωνία δεν πρέπει να εκληφθούν ως παραχωρήσεις, αλλά μάλλον ως διορθώσεις σε μια πολιτική εξαναγκασμού δεκαετιών, η οποία αποτέλεσε παταγώδη αποτυχία και κατέστησε τον πόλεμο αναπόφευκτο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ώρες αργότερα, στο παλάτι των Βερσαλλιών κοντά στο Παρίσι, ο Τραμπ υπέγραφε το λεγόμενο μνημόνιο συναντίληψης για τον τερματισμό του πολέμου και το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Για τους βαλλιστικούς πυραύλους

Υπήρξαν πολλά στη συνέντευξη Τύπου που εξέπληξαν ακόμη και τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Για παράδειγμα, το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Μέρες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο στόχος των ΗΠΑ ήταν να «καταστρέψουν την πυραυλική απειλή» που συνιστούσε το Ιράν.

Ο Τραμπ απαξίωσε αυτή την ιδέα με έναν ώμο στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο τέλος της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Μάλιστα, χλεύασε όσους του έδωσαν συμβουλές επειδή εστιάζουν σε λάθος πράγμα με την εμμονή τους στους βαλλιστικούς πυραύλους. «Θέλω να πω, πρέπει να έχουν μερικούς επειδή έχουν και άλλοι άνθρωποι», είπε.

«Οι πύραυλοι δεν είναι το πρόβλημα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Καταστρέφουν μια μικρή τοποθεσία, αλλά δεν ανατινάζουν τον πλανήτη».

Για τον εμπλουτισμό ουρανίου

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου. Επί χρόνια, ο ίδιος και πολλοί Ρεπουμπλικανοί επικριτές του Ιράν αμφισβητούσαν γιατί θα πρέπει να του επιτρέπεται να εμπλουτίζει ουράνιο εάν, όπως επιμένει, δεν θέλει πυρηνικά όπλα. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε στο Fox News τον Μάιο ότι το Ιράν πρέπει να «απέχει από τον εμπλουτισμό». Χθες, με τον Ρούμπιο να στέκεται ακριβώς πίσω του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν συμφωνεί πλέον.

«Είναι λίγο δύσκολο όταν άλλοι άνθρωποι το έχουν, άλλα γειτονικά κράτη το έχουν, και εσύ δεν τους αφήνεις να το έχουν για σκοπούς ηλεκτροδότησης και τέτοια πράγματα», είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να χρησιμοποιήσεις λίγη κοινή λογική».

Τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν

Η τρίτη κόκκινη γραμμή που παραβίασε ο Τραμπ επικεντρώθηκε στα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Η χώρα έχει δισεκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς του εξωτερικού, τους οποίους οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει τις τράπεζες από το να αποδεσμεύσουν. Μέρος του αφηγήματος εδώ και χρόνια ήταν ότι το Ιράν είναι κορυφαίος κρατικός χορηγός της τρομοκρατίας, χρηματοδοτώντας οργανώσεις δι’ αντιπροσώπων, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η Χαμάς στη Γάζα, και δεν μπορεί να του επιδειχθεί εμπιστοσύνη ότι δεν θα το ξανακάνει. «Δεν είναι δικά μας χρήματα, είναι δικά τους χρήματα — και τα παγώσαμε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ. «Υποθέτω ότι θα πρέπει να τα δώσουμε πίσω, ξέρετε. Αν δεν τα δίναμε πίσω, κανείς δεν θα επένδυε ποτέ ξανά στο δολάριο».

Αυτό το επιχείρημα συνάντησε έντονη αντίθεση από ορισμένους από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του προέδρου, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, Ρεπουμπλικάνου από το Τέξας: «Η ιστορία μάς διδάσκει ότι το να δίνεις δισεκατομμύρια δολάρια σε θεοκρατικούς παράφρονες που θέλουν να μας δολοφονήσουν δεν είναι καλή ιδέα», δήλωσε ο Κρουζ σε συνέντευξή του.