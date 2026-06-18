 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Ιράν: Η ταλαιπωρημένη οικονομία του θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει;

Οι ηγέτες του Ιράν επιθυμούν την άρση των κυρώσεων και βοήθεια για την ανοικοδόμηση

World 18.06.2026, 22:45
Σχολιάστε
Ιράν: Η ταλαιπωρημένη οικονομία του θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει;
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ άργησε πολύ να έρθει, τουλάχιστον για τους απλούς Ιρανούς. Οι αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες έχουν προκαλέσει ζημιές στις υποδομές και τη βιομηχανία τους· αμερικανικά πολεμικά πλοία έχουν αποκλείσει τα λιμάνια τους.

Περίπου 3.000 εμπορευματοκιβώτια με προορισμό το Ιράν έχουν συσσωρευτεί στα λιμάνια του Πακιστάν από τα μέσα Απριλίου, ενώ οι αποστολές σιτηρών προς το Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί έχουν μειωθεί κατά 40%

Το μνημόνιο κατανόησης (MOU) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλλίες στις 17 Ιουνίου, ορίζει προθεσμία 60 ημερών για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μια τελική συμφωνία, με σημαντικά κίνητρα (ίσως ακόμη και 300 δισ. δολάρια σε επενδύσεις) σε περίπτωση που το Ιράν συνεργαστεί. Όμως, το πόσα θα λάβει μπορεί να αποτελέσει σημείο τριβής. Για τους απλούς Ιρανούς, η πίεση ήταν έντονη. Τον περασμένο μήνα ο πληθωρισμός ανήλθε στο 84% σε ετήσια βάση, υπερδιπλάσιος από τον αντιστοιχο του Ιανουαρίου. Ο πληθωρισμός στις τιμές των τροφίμων, στο 131%, ήταν ακόμη υψηλότερος.

Ο αποκλεισμός έχει επηρεάσει και τις εισαγωγές. Περίπου 3.000 εμπορευματοκιβώτια με προορισμό το Ιράν έχουν συσσωρευτεί στα λιμάνια του Πακιστάν από τα μέσα Απριλίου, ενώ οι αποστολές σιτηρών προς το Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, τον κύριο κόμβο του Ιράν για γεωργικά προϊόντα, έχουν μειωθεί κατά 40%, όπως αναφέρει ο Economist.

Οι φτωχοί Ιρανοί πληρώνουν το κρέας και το ψωμί τους σε δόσεις. Ο Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχαμάντι, αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, δήλωσε ότι έως και 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους — ποσοστό που φτάνει το 7% του εργατικού δυναμικού. Στις 18 Μαΐου, η ιρανική εφημερίδα «Donya-e Eqtesad» ανέφερε ότι ο αριθμός των αιτήσεων για μία μόνο κενή θέση εργασίας στην ιστοσελίδα προσλήψεων «JobVision» είχε διπλασιαστεί, φτάνοντας τις 360. Στα τέλη Μαΐου, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε επιχειρηματίες στην Τεχεράνη ότι «το κύριο πεδίο αντιπαράθεσης σήμερα είναι η οικονομία και τα μέσα διαβίωσης του λαού».

Μέρος αυτής της ζημίας έχει προκληθεί εκ των έσω. Το καθεστώς διέκοψε την πρόσβαση σε μεγάλο μέρος του παγκόσμιου διαδικτύου κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο και άρχισε να την αποκαθιστά μόλις τον Μάιο. Η Digikala, ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής του Ιράν, απέλυσε το 3% του προσωπικού της. Ωστόσο, οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε εργοστάσια, διυλιστήρια, χαλυβουργεία και —πιο πρόσφατα— στο μεγαλύτερο πετροχημικό συγκρότημα του Ιράν προκάλεσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζημίας. Το Ιράν έχει αναστείλει τις εξαγωγές πετροχημικών (το ένα τρίτο των εξαγωγών του εκτός πετρελαίου) από τότε που το Ισραήλ χτύπησε για πρώτη φορά την εγκατάσταση τον Απρίλιο. Η Rystad Energy, μια εταιρεία συμβούλων, εκτιμά ότι μόνο η επισκευή των ενεργειακών εγκαταστάσεων θα μπορούσε να κοστίσει έως και 19 δισ. δολάρια. Το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, ένα αμερικανικό think tank με σκληροπυρηνική στάση, υπολογίζει το συνολικό κόστος σε περίπου 144 δισ. δολάρια — περίπου το μισό του ΑΕΠ του Ιράν.

Τώρα που η συμφωνία έχει υπογραφεί, οι ΗΠΑ αναμένεται να άρουν τον αποκλεισμό τους και να προσφέρουν ελάφρυνση των κυρώσεων. Το τέλος αυτού του αποκλεισμού είναι το πρώτο και βασικότερο βήμα. Ο αποκλεισμός αυτός έχει στραγγαλίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και είχε ως στόχο να στερήσει από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την στρατιωτική ελίτ του Ιράν, την κύρια πηγή εσόδων του.

Η Vortexa, μια εταιρεία παρακολούθησης πλοίων, αναφέρει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν τον Μάιο μειώθηκαν σε 209.000 βαρέλια την ημέρα, σημειώνοντας πτώση 84% σε σχέση με τον Απρίλιο. Την παραμονή της συμφωνίας, οι αποθήκες αξιοποιήσιμου αργού πετρελαίου του Ιράν ήταν γεμάτες κατά 83%, σύμφωνα με την Kpler, μια εταιρεία παροχής δεδομένων. Οι φορτώσεις δεξαμενόπλοιων στο νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγών του Ιράν, μειώθηκαν απότομα, αλλά ενδέχεται να ξαναρχίσουν σύντομα. Το μνημόνιο συνεργασίας (MOU) αίρει επίσης τις κυρώσεις επί των αποστολών πετρελαίου του Ιράν. Αν και απαγορεύει στο Ιράν να χρεώνει τα δεξαμενόπλοια για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες, το καθεστώς επιδιώκει να εισπράττει τέλη — τα οποία επιβάλλονται υπό το πρόσχημα των τελών υπηρεσιών.

Επενδυτικό πακέτο προς το Ιράν

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανταμοιβή θα μπορούσε να είναι ένα επενδυτικό πακέτο ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση της ιρανικής οικονομίας — ένα ποσό ίσο με το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας.

Ο Τζ. Ντι Βανς, αντιπρόεδρος του Τραμπ, δήλωσε ότι αυτό είναι «το είδος της βοήθειας στην οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση» εάν οι διαπραγματεύσεις εξελιχθούν προς όφελος των ΗΠΑ. Το ριάλ, το οποίο είχε χάσει το ένα τέταρτο της αξίας του στη μαύρη αγορά φέτος, έχει ανακάμψει από την ανακοίνωση του μνημονίου συνεργασίας (βλ. διάγραμμα).

Το ριάλ, το οποίο είχε χάσει το ένα τέταρτο της αξίας του στη μαύρη αγορά φέτος, έχει ανακάμψει από την ανακοίνωση του μνημονίου συνεργασίας

Ωστόσο, στις 17 Ιουνίου, ο κ. Τραμπ αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ θα επενδύσουν στο σχέδιο (και δήλωσε ότι δεν είχε ζητήσει από τα κράτη του Κόλπου να δημιουργήσουν ένα τέτοιο).

Η πρόταση είναι χαρακτηριστική του Τραμπ: προσφέρεις να τεθούν σε κίνηση τα χρήματα και τα υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν από μόνα τους. Ωστόσο, οι κυρώσεις κατά του Ιράν, οι οποίες αποτρέπουν εδώ και καιρό τους ξένους επενδυτές, θα πρέπει να αρθούν για να μπορέσουν οι επενδυτές να εξετάσουν τη στάσης τους απέναντι στις δεσμεύσεις.

Και αυτή η πρόταση θα αντιμετωπίσει σφοδρή αντίδραση από τους σκληροπυρηνικούς στις ΗΠΑ. Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, συνέκρινε την ιδέα με «ένα Σχέδιο Μάρσαλ για τη Γερμανία με τους Ναζί να εξακολουθούν να είναι στην εξουσία».

Ο Τραμπ θα πρέπει να κινηθεί με προσοχή. Μεγάλο μέρος της βιομηχανίας του Ιράν ανήκει στο IRGC, επομένως οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα σήμαιναν την άρση των κυρώσεων κατά της πιο σκληροπυρηνικής και ισχυρής φατρίας του καθεστώτος. Μια πολύ πιο ήπια χαλάρωση των κυρώσεων εξόργισε τους Ρεπουμπλικάνους επικριτές της πυρηνικής συμφωνίας του Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν πριν από μια δεκαετία. Το καθεστώς θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη «τραμπική» συμφωνία. Ωστόσο, ο ταλαιπωρημένος λαός της χώρας είναι απίθανο να αισθανθεί πολλά από τα οφέλη της, καταλήγει ο Economist.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Φθηνότερη αφαλάτωση στον ορίζοντα
World

Προς αφαλάτωση με χαμηλότερο κόστος
Τεχνητή νοημοσύνη: Η ελπίδα της Ευρώπης για τη μεταποιητική βιομηχανία
World

Η ΑΙ μπαίνει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και δίνει ελπίδες στην ΕΕ
Ιράν: Η ταλαιπωρημένη οικονομία του θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει;
World

Ο πόλεμος «φεύγει», η ιρανική οικονομία θα ανακάμψει;
Στάρμερ για Brexit: «Ας μη χάνουμε τον χρόνο μας κοιτάζοντας προς τα πίσω»
World

Στάρμερ για Brexit: «Ας μη χάνουμε τον χρόνο μας κοιτάζοντας προς τα πίσω»
Μουντιάλ 2026: Μήπως είναι το τουρνουά των ηττημένων του επιχειρηματικού κόσμου;
World

Μουντιάλ: Tο τουρνουά των ηττημένων του επιχειρηματικού κόσμου;
Repsol: Ο ισπανικός γίγαντας επεκτείνεται στη Βενεζουέλα
World

Νέες συμφωνίες της ισπανικής Repsol στη Βενεζουέλα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΝΤ: Από τις τράπεζες στους servicers όλο το βάρος των κόκκινων δανείων
Τράπεζες

ΔΝΤ: Τα κόκκινα δάνεια έφυγαν από τις τράπεζες, όχι από την οικονομία

Πώς αλλάζει ο χάρτης της αγοράς των κόκκινων δανείων - Τι εκτιμά το ΔΝΤ

Αγης Μάρκου
Τράπεζα της Αγγλίας: Αμετάβλητα στο 3,75% τα επιτόκια
World

Τράπεζα της Αγγλίας: Αμετάβλητα στο 3,75% τα επιτόκια

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατηρεί το κόστος δανεισμού, όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Τζούλη Καλημέρη
UniCredit: Το παρασκήνιο της αποεπένδυσης από τη Ρωσία
Business

Το δύσκολο «αντίο» της UniCredit στη Μόσχα

Η εμπλοκή του αδελφού του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit αποκαλύπτει το παρασκήνιο της προσπάθειας της ιταλικής τράπεζας να αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Η ελπίδα της Ευρώπης για τη μεταποιητική βιομηχανία
World

Η ΑΙ μπαίνει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και δίνει ελπίδες στην ΕΕ

Η πίεση για μεγαλύτερη αποδοτικότητα ωθεί την Ευρώπη να επιταχύνει την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στα εργοστάσια

Δημήτρης Σταμούλης
Τραμπ: Τι απαντά στους επικριτές της συμφωνίας – Πονοκέφαλος το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων
World

Τραμπ: Τι απαντά στους επικριτές της συμφωνίας με το Ιράν

Η κριτική που ασκείται στον Τραμπ είναι ότι η συμφωνία ευνοεί το Ιράν - Ο πολιτικός πονοκέφαλος για την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων

Τζούλη Καλημέρη
Κρουαζιέρα: Σε ρότα διαλόγου για το μέλλον της στη Σαντορίνη
Τουρισμός

Σε ρότα διαλόγου για το μέλλον της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη

Συνάντηση των τοπικών παραγόντων του νησιού για την κρουαζιέρα με αντιπροσωπεία της CLIA, μετά τις «κόντρες» για τον αριθμό αποεπιβιβάσεων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Φωτιά οι τιμές στο Νότιο Αιγαίο – Πρωταγωνιστές Μύκονος και Πάρος [πίνακες]
Ακίνητα

«Φωτιά» στα ακίνητα - Ποιο νησί εκθρόνισε την Μύκονο [πίνακες]

Στα ύψη κυμαίνονται οι τιμές στα ακίνητα στο Νότιο Αιγαίο - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset 

Ανδρομάχη Παύλου
Ναυτιλία: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ναυτιλία

Ανοιγμα του Ορμούζ - Τι φέρνει σε tankers και LNG carriers

H αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας θα δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για μεταφορικό έργο - Καλύτερες οι συνθήκες για τα δεξαμενόπλοια έναντι των LNG carriers

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Φθηνότερη αφαλάτωση στον ορίζοντα
World

Προς αφαλάτωση με χαμηλότερο κόστος

Μια νεοσύστατη επιχείρηση και μια υπηρεσία ύδρευσηςστο Λος Άντζελες δοκιμάζουν έναν νέο τύπο αφαλάτωσης που θα μπορούσε να παρέχει μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιράν: Η ταλαιπωρημένη οικονομία του θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει;
World

Ο πόλεμος «φεύγει», η ιρανική οικονομία θα ανακάμψει;

Οι ηγέτες του Ιράν επιθυμούν την άρση των κυρώσεων και βοήθεια για την ανοικοδόμηση

Δημήτρης Σταμούλης
Στάρμερ για Brexit: «Ας μη χάνουμε τον χρόνο μας κοιτάζοντας προς τα πίσω»
World

Στάρμερ για Brexit: «Ας μη χάνουμε τον χρόνο μας κοιτάζοντας προς τα πίσω»

Μάχη για την πολιτική του επιβίωση δίνει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ νιώθοντας την ανάσα του Άντι Μπέρναμ στον σβέρκο του

Αλέξανδρος Καψύλης
Μουντιάλ 2026: Μήπως είναι το τουρνουά των ηττημένων του επιχειρηματικού κόσμου;
World

Μουντιάλ: Tο τουρνουά των ηττημένων του επιχειρηματικού κόσμου;

Η μεγάλη οικονομική μηχανή του Μουντιάλ έχει μπει μπροστά - Οι νικητές, οι χαμένοι και η παλιά φρουρά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Repsol: Ο ισπανικός γίγαντας επεκτείνεται στη Βενεζουέλα
World

Νέες συμφωνίες της ισπανικής Repsol στη Βενεζουέλα

Η ισπανική εταιρεία ελπίζει να αυξήσει την παραγωγή στο κοίτασμα Horcon, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Βενεζουέλας και να επεκτείνει τα έργα στα πετρελαϊκά κοιτάσματα Barua και Motatan

Wall Street: Πιέζει τις αμερικανικές αρχές να χαλαρώσουν περαιτέρω τους κανόνες της Βασιλείας
World

Συνεχίζει το πρέσινγκ η Wall Street για το Basel Endgame

Το νέο επιχείρημα των τραπεζών αφορά στην ρευστότητα της αγοράς αμερικανικών ομολόγων

Kroger: Προειδοποίηση για πληθωρισμό και αλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτών στις ΗΠΑ
Business

Η Kroger προειδοποιεί για νέο κύμα πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια αλλάζουν τη συμπεριφορά των Αμερικανών καταναλωτών, με την Kroger να προειδοποιεί για αυξημένες πιέσεις στο δεύτερο μισό του έτους

Latest News
ΗΠΑ: Φθηνότερη αφαλάτωση στον ορίζοντα
World

Προς αφαλάτωση με χαμηλότερο κόστος

Μια νεοσύστατη επιχείρηση και μια υπηρεσία ύδρευσηςστο Λος Άντζελες δοκιμάζουν έναν νέο τύπο αφαλάτωσης που θα μπορούσε να παρέχει μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq με οδηγό τις μετοχές των ημιαγωγών
Markets

Η Wall Street ξαναβρίσκει τον βηματισμό της χάρη στο ράλι των chips

Η Wall Street ανέκαμψε μετά το σοκ της Fed, με τις μετοχές των ημιαγωγών να οδηγούν το ράλι και τον Nasdaq να καταγράφει άνοδο σχεδόν 2%

Τεχνητή νοημοσύνη: Η ελπίδα της Ευρώπης για τη μεταποιητική βιομηχανία
World

Η ΑΙ μπαίνει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και δίνει ελπίδες στην ΕΕ

Η πίεση για μεγαλύτερη αποδοτικότητα ωθεί την Ευρώπη να επιταχύνει την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στα εργοστάσια

Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Η ταλαιπωρημένη οικονομία του θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει;
World

Ο πόλεμος «φεύγει», η ιρανική οικονομία θα ανακάμψει;

Οι ηγέτες του Ιράν επιθυμούν την άρση των κυρώσεων και βοήθεια για την ανοικοδόμηση

Δημήτρης Σταμούλης
Καταναλωτική πίστη: Η νέα μάχη των δανειοληπτών με τις υπερβολικές χρεώσεις
Business

Τι αλλάζει στα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ

Το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη επιχειρεί να βάλει κανόνες για τις νέες - ψηφιακές μορφές δανεισμού - Το πλαφόν στα πανωτόκια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στάρμερ για Brexit: «Ας μη χάνουμε τον χρόνο μας κοιτάζοντας προς τα πίσω»
World

Στάρμερ για Brexit: «Ας μη χάνουμε τον χρόνο μας κοιτάζοντας προς τα πίσω»

Μάχη για την πολιτική του επιβίωση δίνει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ νιώθοντας την ανάσα του Άντι Μπέρναμ στον σβέρκο του

Αλέξανδρος Καψύλης
Μουντιάλ 2026: Μήπως είναι το τουρνουά των ηττημένων του επιχειρηματικού κόσμου;
World

Μουντιάλ: Tο τουρνουά των ηττημένων του επιχειρηματικού κόσμου;

Η μεγάλη οικονομική μηχανή του Μουντιάλ έχει μπει μπροστά - Οι νικητές, οι χαμένοι και η παλιά φρουρά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πετρέλαιο: Επιστροφή στα χαμηλά επίπεδα που είχε πριν τον πόλεμο με το Ιράν
Commodities

Επιστροφή πετρελαίου στα προπολεμικά χαμηλά επίπεδα μετά τη συμφωνία

Το αργό πετρέλαιο Brent έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 27 Φεβρουαρίου

Repsol: Ο ισπανικός γίγαντας επεκτείνεται στη Βενεζουέλα
World

Νέες συμφωνίες της ισπανικής Repsol στη Βενεζουέλα

Η ισπανική εταιρεία ελπίζει να αυξήσει την παραγωγή στο κοίτασμα Horcon, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Βενεζουέλας και να επεκτείνει τα έργα στα πετρελαϊκά κοιτάσματα Barua και Motatan

Wall Street: Πιέζει τις αμερικανικές αρχές να χαλαρώσουν περαιτέρω τους κανόνες της Βασιλείας
World

Συνεχίζει το πρέσινγκ η Wall Street για το Basel Endgame

Το νέο επιχείρημα των τραπεζών αφορά στην ρευστότητα της αγοράς αμερικανικών ομολόγων

Kroger: Προειδοποίηση για πληθωρισμό και αλλαγές στη συμπεριφορά καταναλωτών στις ΗΠΑ
Business

Η Kroger προειδοποιεί για νέο κύμα πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια αλλάζουν τη συμπεριφορά των Αμερικανών καταναλωτών, με την Kroger να προειδοποιεί για αυξημένες πιέσεις στο δεύτερο μισό του έτους

UniCredit: Το παρασκήνιο της αποεπένδυσης από τη Ρωσία
Business

Το δύσκολο «αντίο» της UniCredit στη Μόσχα

Η εμπλοκή του αδελφού του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit αποκαλύπτει το παρασκήνιο της προσπάθειας της ιταλικής τράπεζας να αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά

Νατάσα Σινιώρη
Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών
Ναυτιλία

Οι ΗΠΑ ήραν το ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν

«Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ήραν τον αποκλεισμό όλων των θαλάσσιων μεταφορών που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές», αναφέρει η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων CENTCOM

Λάμπρος Καραγεώργος
Γιεν: Σε χαμηλό 23 μηνών – Ο Nikkei 225 πάνω από 71.000 για πρώτη φορά
World

Σε χαμηλό τριετίας το γιεν - Ο Nikkei 225 πρώτη φορά πάνω από 71.000

Η αγορά βλέπει τα 160 γιεν ανά δολάριο ως κόκκινη γραμμή για να παρέμβουν οι αρχές στην Ιαπωνία και να το στηρίξουν

Tesla: Η Σουηδία μπλοκάρει το Full Self-Driving στην Ευρώπη λόγω υπέρβασης ορίων ταχύτητας
Business

Το «φρένο» της Σουηδίας στο... αυτόνομο όραμα της Tesla

Οι σουηδικές αρχές εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για το σύστημα Full Self-Driving της Tesla, ανοίγοντας νέο μέτωπο στη συζήτηση για την έγκρισή του σε όλη την EE

Νατάσα Σινιώρη
Κικίλιας: «Επενδύοντας σε λιμάνια, ναυτιλία και τοπικές οικονομίες, δίνουμε όραμα στη νέα γενιά»
Ναυτιλία

Κικίλιας: Επενδύοντας στη ναυτιλία δίνουμε όραμα στη νέα γενιά

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την περιοδεία του στην Αιτωλοακαρνανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies