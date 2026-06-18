Πολεοδομίες: Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε όλη τη χώρα

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Σαρωτικοί έλεγχοι για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα, ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, θα κάνει φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο.

Στο στόχαστρο της Αρχής έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις Πολεοδομίες. Ο ασκός άνοιξε ακριβώς με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες.

Θα σχηματίζονται αυτοτελή πορίσματα και αν προκύπτει αξιόποινη πράξη θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα ο έλεγχος της Αρχής δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα – υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν όπως και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επιπλέον, θα ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος.

Τεράστια έρευνα

«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές γνωρίζοντας πολύ καλά το βαθμό δυσκολίας του εγχειρήματος.

Για το λόγο αυτό για κάθε μία πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος εάν εντοπίζονται ενδείξεις θα σχηματίζεται αυτοτελές πόρισμα, το οποίο σε περίπτωση που θα προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ τα ύποπτα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται.

Εντολή δέσμευσης για μετρητά και ακίνητα

Ήδη μάλιστα σε ό,τι αφορά στους προσωρινά κρατούμενους στην τελευταία ποινική υπόθεση ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά για τα οποία έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευσης.

Ωστόσο, σημαντικές είναι δύο ακόμα επιχειρήσεις δέσμευσης εκ μέρους της Αρχής.

Η μία αφορά -κατά πληροφορίες- τον φαρμακοποιό στα βόρεια προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η Αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δεύτερη αφορά υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με την εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες εδώ η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία θυρίδα σε τράπεζα, τα οποία επίσης έδωσε εντολή για τη δέσμευσή τους.

Πηγή: in.gr