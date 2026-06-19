 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(3) "Law"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Servicers: Παγώνουν οι τόκοι για τα δάνεια του ν. Κατσέλη

Τι ανακοίνωσε η Ενωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ)

Τράπεζες 19.06.2026, 11:32
Σχολιάστε
Servicers: Παγώνουν οι τόκοι για τα δάνεια του ν. Κατσέλη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την πλήρη συμμόρφωσή τους με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον ν. Κατσέλη ανακοίνωσαν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι παραμένουν ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια εκτοκισμού των μηνιαίων δόσεων, τα οποία απαιτούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Μέχρι να δοθούν αυτές οι διευκρινίσεις, οι servicers καλούν τους οφειλέτες να συνεχίσουν κανονικά την καταβολή των δόσεων που αντιστοιχούν μόνο στο κεφάλαιο των ρυθμίσεών τους.

Απόλυτη συμμόρφωση στην απόφαση

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ενωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) κατόπιν συνεδρίασης του ΔΣ της, συνοψίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν ομόφωνα σε συνέχεια της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) σέβονται απολύτως και συμμορφώνονται πλήρως με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε ότι ο εκτοκισμός των ρυθμίσεων του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Η κρίση αυτή της Πλήρους Ολομέλειας είναι εφαρμοστέα από τις ΕΔΑΔΠ άμεσα και χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την ουσία της.

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι ΕΔΑΔΠ έχουν θεσμική και νομική υποχρέωση επακριβούς προσδιορισμού των οφειλών και είσπραξής τους. Η υποχρέωση αυτή, την οποία ανέλαβαν με την υπογραφή των συμβάσεων διαχείρισης των απαιτήσεων εντός των τιτλοποιήσεων του σχεδίου «Ηρακλής» είναι σύμφυτη με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, οι οποίοι έχουν αναδεχθεί και το τελικό βάρος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η εκκρεμότητα

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθιστά σαφές ότι για τα δάνεια που υπάγονται στον ν. Κατσέλη η δέουσα μέθοδος υπολογισμού των τόκων είναι ο εκτοκισμός στη δόση και όχι τοκοχρεολυτικά στο κεφάλαιο, το οποίο καθορίζει η σχετική δικαστική απόφαση, αναφέρει η ΕΔΑΔΠ, προσθέτοντας ότι, ωστόσο, κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έχει προκύψει ζήτημα ως προς την διάρκεια της χρονικής περιόδου εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης, ως προς το οποίο έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις από νομικούς και επαγγελματικούς φορείς. Το ζήτημα αυτό χρήζει αποσαφήνισης προκειμένου οι ΕΔΑΔΠ να μπορέσουν να εφαρμόσουν ουσιαστικά και τεχνικά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Συνεπώς, αποφάσισε ομόφωνα το ΔΣ της ένωσης, μέχρι τη διευκρίνιση του ζητήματος αυτού, οι Εταιρίες Διαχείρισης (ΕΔΑΔΠ) καλούν τους οφειλέτες του ν. 3869/2010 να συνεχίσουν να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΤτΕ: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers
BofA για Metlen: Τιμή στόχος στα 52 ευρώ
Business

BofA για Metlen: Τιμή στόχος στα 52 ευρώ
Servicers: Παγώνουν οι τόκοι για τα δάνεια του ν. Κατσέλη
Τράπεζες

Παγώνουν οι τόκοι για τα δάνεια του ν. Κατσέλη - Τι λένε οι servicers
CrediaBank: Εκδίδει νέες μετοχές για δωρεάν διάθεση σε στελέχη
Τράπεζες

CrediaBank: Εκδίδει νέες μετοχές για δωρεάν διάθεση σε στελέχη
Optima Bank: Διανομή μερίσματος – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε καταβάλλεται το μέρισμα
Business

Optima Βank: Διανομή μερίσματος 0,21 ευρώ ανά μετοχή
ΑΔΜΗΕ: Στα 4,05 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή
Business

ΑΔΜΗΕ: Στα 4,05 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
MyPoint: Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται το myPoint - Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις

Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το myPoint - Δημιουργούνται νέα κέντρα για εξυπηρέτηση των πολιτών

Ανδρομάχη Παύλου
Aldi: Το γερμανικό «φαινόμενο» που πολιορκεί την Αμερική με όπλο τις χαμηλές τιμές
Business

Η γερμανική «μηχανή» χαμηλών τιμών που σαρώνει την Αμερική

Με επένδυση 9 δισ. δολαρίων και στόχο 4.000 καταστήματα, η Aldi επιχειρεί τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της στις ΗΠΑ

Νατάσα Σινιώρη
Γάλλιο: Γιατί ανεβαίνει η τιμή του – Πώς ωφελείται η Metlen
Commodities

Ανεβαίνει η τιμή στο Γάλλιο - Πως ωφελείται η Metlen

Η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση για γάλλιο συνιστούν εκρηκτικό μείγμα ανόδου της τιμής

Τζούλη Καλημέρη
«Κόκκινα δάνεια»: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες
Τράπεζες

«Κόκκινα» δάνεια: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες

Οι ροές σε «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν στη ζώνη των 1,4 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα

Αγης Μάρκου
Ιράν: Αναμένει σημαντική οικονομική ανακούφιση από την προσωρινή συμφωνία με ΗΠΑ
World

Οικονομικές «ανάσες» για Ιράν από τη συμφωνία με ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα καταρτίσουν σχέδιο αποκατάστασης του Ιράν και προώθησης της οικονομικής του ανάπτυξης

Δημήτρης Σταμούλης
Επαγγελματική ασφάλιση για όλους με δικαίωμα «μεταφοράς» δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ελεύθερη μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο

Εντός του θέρους το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης

Κώστας Παπαδής
Τουρισμός: Κερδίζει έδαφος η Ελλάδα ως προορισμός από τις long haul αγορές
Τουρισμός

Κερδίζει «πόντους» η Ελλάδα από τις long haul αγορές [γράφημα]

Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δέκατη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών από ταξιδιώτες που προέρχονται από ΗΠΑ και Βραζιλία έως Νότια Κορέα και Αυστραλία

Λάμπρος Καραγεώργος
UniCredit: Το παρασκήνιο της αποεπένδυσης από τη Ρωσία
Business

Το δύσκολο «αντίο» της UniCredit στη Μόσχα

Η εμπλοκή του αδελφού του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit αποκαλύπτει το παρασκήνιο της προσπάθειας της ιταλικής τράπεζας να αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Τράπεζες
ΤτΕ: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)

Servicers: Παγώνουν οι τόκοι για τα δάνεια του ν. Κατσέλη
Τράπεζες

Παγώνουν οι τόκοι για τα δάνεια του ν. Κατσέλη - Τι λένε οι servicers

Τι ανακοίνωσε η Ενωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ)

CrediaBank: Εκδίδει νέες μετοχές για δωρεάν διάθεση σε στελέχη
Τράπεζες

CrediaBank: Εκδίδει νέες μετοχές για δωρεάν διάθεση σε στελέχη

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας

Optima Bank: Διανομή μερίσματος – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε καταβάλλεται το μέρισμα
Business

Optima Βank: Διανομή μερίσματος 0,21 ευρώ ανά μετοχή

Στο ποσό του μερίσματος έχει συνυπολογιστεί το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 220.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα

ΑΔΜΗΕ: Στα 4,05 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή
Business

ΑΔΜΗΕ: Στα 4,05 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή

Η τιμή διάθεσης  είναι η ίδια στην διεθνή προσφορά και στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Aldi: Το γερμανικό «φαινόμενο» που πολιορκεί την Αμερική με όπλο τις χαμηλές τιμές
Business

Η γερμανική «μηχανή» χαμηλών τιμών που σαρώνει την Αμερική

Με επένδυση 9 δισ. δολαρίων και στόχο 4.000 καταστήματα, η Aldi επιχειρεί τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της στις ΗΠΑ

Νατάσα Σινιώρη
ΑΔΜΗΕ: Οι κρυμμένες υπεραξίες που μαγνήτισαν… 3,25 δισ. ευρώ
Business

Τι κρύβει ο ΑΔΜΗΕ και μαγνήτισε κεφάλαια 3,25 δισ.

Το track record των έργων του ΑΔΜΗΕ με κεφάλαια 4 δισ. ευρώ - Η περιουσιακή βάση των 6 δισ. ευρώ - Οι σταθερές αποδόσεις

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Aπομιμητικά προϊόντα: Κατασχέσεις και πρόστιμα 173.500 ευρώ
Economy

Aπομιμητικά προϊόντα: Κατασχέσεις και πρόστιμα 173.500 ευρώ

Εντατικοί έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για απομιμητικά προϊόντα

ΕΕ: Η «μάχη» των ηγετών για τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό – Οι συμμαχίες και οι συγκρούσεις
World
Upd: 15:29

Η «μάχη» στην ΕΕ για τον 7ετή προϋπολογισμό - Οι αντιθέσεις

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το αμφιλεγόμενο ζήτημα του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, το οποίο χωρίζει τις κυβερνήσεις της ΕΕ σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα

Μελίνα Ζιάγκου
ΑΑΔΕ: Στις Περιφέρειες οι έλεγχοι πληρωμών για παρεμβάσεις της ΚΑΠ
AGRO

Στις Περιφέρειες οι έλεγχοι πληρωμών αγροτικών προγραμμάτων

Τι προβλέπει η Κοινή Απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και της ΑΑΔΕ

Ασανσέρ: Σκέψεις για παράταση στην απογραφή – Ποια είναι τα προβλήματα
Economy

Σκέψεις για παράταση στην απογραφή ασανσέρ - Ποια είναι τα προβλήματα

Ακόμη και όταν ολοκληρωθεί το νέο ηλεκτρονικό μητρώο ασανσέρ, θα προκύψει η ανάγκη για απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους και πιστοποιήσεις και κοστοβόρες αναβαθμίσεις

Ελληνόκτητη ναυτιλία: Πόσο αυξήθηκε ο αριθμός των πλοίων
Ναυτιλία

Μεγαλώνει ο ελληνόκτητος στόλος - Πόσο αυξήθηκε ο αριθμός των πλοίων

Ανοδικά κινείται η ελληνόκτητη ναυτιλία - Τον Απρίλιο του 2026 ο εμπορικός στόλος πραγματοποίησε άλμα με 1.867 πλοία

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Γύρισε» στην άμυνα απέναντι στους πωλητές η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Γύρισε» στην άμυνα απέναντι στους πωλητές το ΧΑ

Η τεχνική εικόνα παραμένει θετική, καθώς διαφαίνεται προσπάθεια του Γενικού Δείκτη να δημιουργήσει μια σταθερή βάση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 23% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας τον Απρίλιο 2026
Economy

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 23% αυξήθηκε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 4,5%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Παπασταύρου: Το Δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο στον ΑΔΜΗΕ
Economy

Παπασταύρου: Το Δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο στον ΑΔΜΗΕ

«Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

ΕΕ: Το «δικαίωμα παραμονής» στις αγροτικές περιοχές
AGRO

Το «δικαίωμα παραμονής» στις αγροτικές περιοχές

Στο επίκεντρο και η στρατηγική της ΕΕ για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία

Neptune Lines: Στη Γαλλία το υπό ελληνική σημαία, νεότευκτο «Neptune Pireas»
Ναυτιλία

Στη Γαλλία το υπό ελληνική σημαία, νεότευκτο «Neptune Pireas» του Ομίλου Neptune

Το «Neptune Pireas» της Neptune Lines εκφόρτωσε 4.000 καινούργια οχήματα, έναν από τους μεγαλύτερους όγκους που έχει διαχειριστεί έως σήμερα το terminal

Λάμπρος Καραγεώργος
Ανεργία: Ιστορικό χαμηλό εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Μάιο του 2026
Economy

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση κατά 10,8% στην ανεργία τον Μάιο

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων σε ανεργία μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών

Τραμπ: Αν συνέχιζα να βομβαρδίζω το Ιράν, δεν θα είχαμε πετρέλαιο
World

Τραμπ: Αν συνέχιζα να βομβαρδίζω το Ιράν, δεν θα είχαμε πετρέλαιο

Σε συνέντευξή του στο Axios ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η επιλογή κλιμάκωσης των επιθέσεων στο Ιράν δεν θα έφερνε κανένα αποτέλεσμα αλλά προσπάθησε για ακόμα μία φορά να εμφανιστεί ως κυρίαρχος του παιχνιδιού

VIVARTIA: Ένας ισχυρός όμιλος με διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων
Τα νέα της αγοράς

VIVARTIA: Ένας ισχυρός όμιλος με διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων

Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, ο Όμιλος Vivartia διατηρεί σταθερά τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους ομίλους τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 24/6
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 24/6

Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους

Συνταγματική Αναθεώρηση: Υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 ψήφισαν τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Κόσμος

Υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 ψήφισαν τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Σε ηλεκτρονικό δημοψήφισμα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με φόντο τη Συνταγματική Αναθεώρηση, οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης του άρθρου περί ευθύνης υπουργών

Μίνα Μουστάκα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies