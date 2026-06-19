ΕΦΕΤ: Ανάκληση αισιατικών οστρακοειδών λόγω παρουσίας νοροϊού

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Σε ανάκληση κατεψυγμένων στρειδιών προέλευσης Νοτίου Κορέας προχώρησε ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής.

Πρόκειται για κατεψυγμένα στρείδια, προέλευσης Νοτίου Κορέας, με εμπορική ονομασία “Surasang”

Ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά οστρακοειδών, προέλευσης Νοτίου Κορέας, στα οποία διαπιστώθηκε η παρουσία Νοροϊού, μετά από αυτοέλεγχο της ολλανδικής επιχείρησης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για κατεψυγμένα στρείδια, προέλευσης Νοτίου Κορέας, με εμπορική ονομασία “Surasang”, σε πλαστική συσκευασία των 226g, με ημερομηνία παραγωγής

26/04/2025 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 25/04/2027.

Ανακαλεί ο ΕΦΕΤ από τη λιανική αγορά

Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων ασιατικής προέλευσης.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από τα καταστήματα λιανικής διάθεσης και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.