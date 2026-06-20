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Χρυσός: Σε πτωτική τροχιά εν μέσω πιέσεων από δολάριο και Fed – Από τι θα εξαρτηθεί η πορεία του

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,9% στα 4.169,44 δολάρια ανά ουγγιά την Παρασκευή

Commodities 20.06.2026, 09:33
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Χρυσός: Σε πτωτική τροχιά εν μέσω πιέσεων από δολάριο και Fed – Από τι θα εξαρτηθεί η πορεία του
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Σε πτωτική τροχιά για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα μπήκε ο χρυσός, αφού οι τιμές του υποχώρησαν την Παρασκευή, καθώς πιέζονται από ένα ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ και από την επιθετική στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,9% στα 4.169,44 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 11 Ιουνίου στα 4.119,78 δολάρια. Διαπραγματεύεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών από τις 5 Ιουνίου.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,4% στα 4186,50 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το δολάριο ΗΠΑ οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο, καθιστώντας τα μέταλλα σε τιμές δολαρίου λιγότερο προσιτά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

«Ο χρυσός αντιμετωπίζει σαφή κίνδυνο να υποχωρήσει βαθύτερα στην αγορά bear και κάτω από το όριο των 4.000 δολαρίων/ουγγιά, καθώς το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει να πλοηγείται σε ένα δύσκολο περιβάλλον», δήλωσε ο Nikos Tzabouras, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Tradu.com, ιδιοκτησίας της Jefferies.

«Οι υψηλότερες προσδοκίες της Fed για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι τοξικές για τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ ωφελούν το δολάριο», πρόσθεσε.

Χρυσός

Χρυσός: Από τι θα εξαρτηθεί η πορεία του

Εννέα από τους 19 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ πιστεύουν τώρα ότι θα χρειαστεί να αυξήσουν το βασικό επιτόκιο της Fed φέτος, σύμφωνα με προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, όταν το διοικητικό συμβούλιο της Fed αποφάσισε να διατηρήσει το επιτόκιο στο τρέχον εύρος 3,50%-3,75%.

Οι traders βλέπουν επί του παρόντος 70% πιθανότητα αύξησης του επιτοκίου της Fed μέχρι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool. Η «πορεία του χρυσού θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, την ενημέρωση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα και τον τρόπο με τον οποίο οι αγορές θα τιμολογήσουν την Fed από εδώ και πέρα», δήλωσε ο Tzabouras.

Αβεβαιότητα εν όψει διαπραγματεύσεων

Εντείνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχειρία, η Ελβετία δήλωσε ότι οι συνομιλίες των ΗΠΑ με τους Ιρανούς διαπραγματευτές για μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, καθώς ο αντιπρόεδρος JD Vance εγκατέλειψε τα σχέδιά του να ταξιδέψει στην ευρωπαϊκή χώρα.

Η Goldman Sachs μείωσε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τον Δεκέμβριο, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 5.400 δολαρίων. Πρόσθεσε ότι οι απόψεις της για την τιμή παραμένουν δομικά θετικές αλλά τακτικά επιφυλακτικές, με πτωτικό κίνδυνο βραχυπρόθεσμα και ανοδικό κίνδυνο μεσοπρόθεσμα.

Το ασήμι spot υποχώρησε κατά 1,1% στα 65,11 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 1,7% στα 1667,14 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 1,9% στα 1.254,69 δολάρια. Και τα τρία μέταλλα οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες.

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