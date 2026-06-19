Χρηματιστήριο Αθηνών: «Γύρισε» στην άμυνα απέναντι στους πωλητές η αγορά

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Μικτή εικόνα παρουσιάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη λήξη των συμβολαίων παραγώγων, με τα πρόσημα να παραμένουν μοιρασμένα, καθώς η αγορά επιχειρεί να απορροφήσει τις κινήσεις αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων αλλά και τις ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,07% στις 2.470,28 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 188,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 46,4 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,12% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.277,02 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,23% στις 2.846,26 μονάδες.

Αυξημένη μεταβλητότητα

Η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα, όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ «ζωηρές» είναι και οι προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνουν οι συναλλαγές στις μετοχές της Bylot και της Real Consulting.

Παράλληλα, μετά το ισχυρό ανοδικό ράλι των τελευταίων εβδομάδων, θεωρείται εύλογο ότι αρκετοί επενδυτές επιλέγουν να κατοχυρώσουν μέρος των σημαντικών αποδόσεων που έχουν καταγράψει, περιορίζοντας τη δυναμική της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, η τεχνική εικόνα παραμένει θετική, καθώς διαφαίνεται προσπάθεια του Γενικού Δείκτη να δημιουργήσει μια σταθερή βάση πάνω από την περιοχή των 2.460 μονάδων, επίπεδο που θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για την επόμενη ανοδική κίνηση.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκεται πλέον το rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον τζίρο, κυρίως κατά τις τελικές δημοπρασίες. Μετά το κλείσιμο της αγοράς, η CrediaBank θα ενταχθεί στον δείκτη FTSE 25, αντικαθιστώντας τη Σαράντης, ενώ παράλληλα θα εισέλθει και σε δείκτες της Stoxx. Αντίθετα, η Ελλάκτωρ θα διαγραφεί από τους δείκτες του ευρωπαϊκού οίκου, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει τις εισροές και εκροές κεφαλαίων κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Κύπρου και Τιτάν σημειώνουν πτώση άνω του 1%, με τις Metlen, Allwyn, Eurobank, Optima, Coca Cola, Πειραιώς, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Helleniq Energy, Jumbo, Aegean και Alpha Bank να σημειώνουν ελεγχόμενες απώλειες.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ σημειώνει άλμα 10,97%, με τη Βιοχάλκο να είναι στο +5,75% και την ΕΥΔΑΠ στο +3,05%. Κέρδη 2,93% για τον Aktor και 1,22% για τη Cenergy, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΑΑ, Λάμδα, Motor Oil, Σαράντης και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.