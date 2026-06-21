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Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους δεν προλάβουν να εκδώσουν μέχρι τις 3 Αυγούστου

Τι θα ισχύσει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έχουν νέα ταυτότητα

Κοινωνία 21.06.2026, 16:15
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Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους δεν προλάβουν να εκδώσουν μέχρι τις 3 Αυγούστου
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Μέχρι τις 3 Αυστούστου θα πρέπει να έχουμε αντικαταστήσει όλες τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες με νέες ψηφιακά αναβαθμισμένες, σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό, που προβλέπει ότι οι ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι πολίτες θα χρειάζεται να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους σε χώρα μέλος της ΕΕ.

Οι υφιστάμενες ταυτότητες, σε χρήση επί δεκαετίες, δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας που απαιτούνται, καθιστώντας τες ευάλωτες σε παραχάραξη ή κακόβουλη χρήση.

Κόστος έκδοσης της νέας ταυτότητας

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), το οποίο καλύπτει το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης, προσωποποίησης και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.

Για τους πολύτεκνους, με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού όπως βιβλιάριο πολυτέκνων, το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486). Επιπλέον, απαιτείται ένσημο ΕΛΑΣ αξίας 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043), το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Σημειωτέον πως τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την επίσκεψη του πολίτη στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Διαδικασία ραντεβού

Ο πολίτης επιλέγει μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης την Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα, καθώς και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας. Η εξυπηρέτηση γίνεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία.

Τα στοιχεία του αιτούντος αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν τα στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα, ο πολίτης μπορεί να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιλεγμένης Αρχής Έκδοσης. Το ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα.

Η πλατφόρμα αποστέλλει υπενθυμίσεις μέσω email σε διάφορα χρονικά διαστήματα πριν το ραντεβού, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή απουσίες.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής, για να προγραμματίσει νέο ραντεβού.

Εκδοση πρώτης ταυητότητας ή επείγουσες περιπτώσεις

Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά απαιτείται η παρουσία μάρτυρα που πιστοποιεί τα στοιχεία ταυτότητας. Στην περίπτωση ανηλίκων, ο ρόλος αυτός μπορεί να αναληφθεί από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.

Η παραγωγή των νέων ταυτοτήτων πραγματοποιείται σε κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης περίπου επτά εργάσιμων ημερών. Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα σε όλα τα διασυνδεδεμένα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνοντας τη χρήση της σε υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές.

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις, κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται γρήγορα. Συνιστάται στους πολίτες να ελέγχουν συχνά την πλατφόρμα κρατήσεων για νέες ημερομηνίες ή να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα μικρότερων περιοχών.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως επείγον ταξίδι, απώλεια ή κλοπή ταυτότητας ή σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχεται δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

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