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Καύσωνας στην Ευρώπη: Προ των πυλών παρατεταμένο κύμα, θερμοκρασίες κοντά τους 40°C

Η ισπανική AEMET ανέφερε ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας

Κλιματική αλλαγή 21.06.2026, 19:37
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Καύσωνας στην Ευρώπη: Προ των πυλών παρατεταμένο κύμα, θερμοκρασίες κοντά τους 40°C
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Ένας έντονος καύσωνας έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης την Κυριακή, με θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας προειδοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, διαταραχές στις μεταφορές και ενδείξεις πίεσης στο φυσικό περιβάλλον και σε τουριστικούς προορισμούς.

οι καύσωνες στην Ευρώπη γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι λόγω της κλιματικής αλλαγής

Η έξαρση της ζέστης στις 21 Ιουνίου, ημέρα του θερινού ηλιοστασίου στο βόρειο ημισφαίριο και συνήθως η αρχή των τριών πιο ζεστών μηνών του έτους, προκάλεσε ανησυχίες για μια πρόωρη και παρατεταμένη εμφάνιση ακραίων καιρικών συνθηκών.

Μετά από αρκετές ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 35 °C, οι ιταλικές αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό για τις 21 Ιουνίου σε οκτώ πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Τορίνο.

Στη Ρώμη, οι προσκυνητές στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου χρησιμοποίησαν ομπρέλες και σκίαστρα για να προστατευθούν από τον καυτό ήλιο, ενώ ο Πάπας ηγούνταν της παραδοσιακής κυριακάτικης προσευχής από ένα παράθυρο του Αποστολικού Παλατιού.

Η απότομη άνοδος των θερμοκρασιών οφείλεται σε μια μάζα θερμού αέρα που κινείται προς τα βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό ως «αφρικανικός αντικυκλώνας».

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι το σύστημα αυτό δημιουργεί τον λεγόμενο «θερμικό θόλο», ο οποίος παγιδεύει τον θερμό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και επιτρέπει στις θερμοκρασίες να αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Οι κάτοικοι και οι τουρίστες της Μαδρίτης χρησιμοποιούσαν ανεμιστήρες και έπιναν άφθονα κρύα ποτά, καθώς περιηγούνταν στη διάσημη υπαίθρια αγορά «El Rastro» της πόλης.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις σε διάφορες περιοχές, προειδοποιώντας για θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 39 έως 40 °C σε μεγάλα τμήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Μαγιόρκα, και ανέφερε ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Ακυρώσεις δρομολόγιων τρένων στη Γαλλία

Η ακραία ζέστη έχει αρχίσει να διαταράσσει τις υποδομές.

Μιλώντας από τον σταθμό Gare Montparnasse του Παρισιού, ο διευθυντής της SNCF, Ζαν Καστέξ, δήλωσε ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο «επηρεάστηκε σοβαρά» από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στις εναέριες γραμμές τροφοδοσίας και διαστολή των σιδηροτροχιών.

Ανέφερε ότι έχουν κινητοποιηθεί 3.500 εργαζόμενοι για την παρακολούθηση του δικτύου και ότι 2.000 επιπλέον θα πραγματοποιήσουν επείγουσες επισκευές. Προέτρεψε τους ευάλωτους επιβάτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους. Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ακυρώσει 71 υπεραστικά τρένα έως τη Δευτέρα σε βασικές διαδρομές.

Στη Γερμανία, όπου οι θερμοκρασίες έχουν ήδη φτάσει τους 38 °C, η μετεωρολογική υπηρεσία DWD προειδοποίησε για σοβαρές καταιγίδες στις ανατολικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Βερολίνου, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις διέκοψαν το υπαίθριο φεστιβάλ «Fête de la Musique».

Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις του «Berlin Open», καθώς ξέσπασαν έντονες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, ενώ οι φίλαθλοι περίμεναν τον τελικό του μονό στο τουρνουά τένις μεταξύ της Τζέσικα Πεγκούλα από τις ΗΠΑ και της Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχική Δημοκρατία.

Ο καύσωνας πιέζει και την άγρια φύση

Οι διασώστες άγριων ζώων αναφέρουν επίσης αυξανόμενη πίεση.

Ένα κέντρο κοντά στην πόλη Ναμούρ του Βελγίου ανέφερε ότι είχε δεχτεί περίπου 150 ζώα που υπέφεραν από θερμική καταπόνηση τις τελευταίες ημέρες, με τα νεαρά πουλιά να διατρέχουν ιδιαίτερα κίνδυνο.

«Οι νεοσσοί προτιμούν να πηδήξουν παρά να αφήσουν τον εαυτό τους να πεθάνει και να «ψήνονται» κυριολεκτικά μέσα στις φωλιές τους», δήλωσε ο ιδρυτής του CREAVES, Ρομέιν Ντε Τζέγκερε, προσθέτοντας ότι τα κέντρα σε ολόκληρο το Βέλγιο ήταν υπερφορτωμένα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η κατάσταση αντανακλά μια ευρύτερη τάση, καθώς οι καύσωνες στην Ευρώπη γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι λόγω της κλιματικής αλλαγής.

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