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Κικίλιας: Οι λύσεις για τα νησιά πρέπει να προέρχονται από βαθείς γνώστες των τοπικών κοινωνιών

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας από τους Λειψούς

Ναυτιλία 21.06.2026, 17:45
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Κικίλιας: Οι λύσεις για τα νησιά πρέπει να προέρχονται από βαθείς γνώστες των τοπικών κοινωνιών
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Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, στους Λειψούς.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στο συνολικό έργο του υπουργείου, με έμφαση στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα. Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ουσιαστική στήριξη των μικρών και ακριτικών νησιών μέσα από έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ενισχύουν την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την αναπτυξιακή δυναμική τους.

Παράλληλα, τόνισε πως «η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει ότι οι λύσεις στα όποια προβλήματα έχουν τα νησιά μας, που είναι για τη χώρα μας στρατηγικό και συγκριτικό πλεονέκτημα, πρέπει να έρθουν από τους ανθρώπους που τα γνωρίζουν ήδη και τα έχουν παλέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Τον υπουργό υποδέχθηκε ο νέος γγ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρώην δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος, σε μία επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κικίλιας, «όταν πρότεινα στον πρωθυπουργό να κάνουμε τον Φώτη Μάγγο γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αμέσως το “αγκάλιασε” ως μια πολύ καλή ιδέα που έγινε πράξη άμεσα. Άρα, φυσικά είναι και ένας συμβολικός διορισμός, ο διορισμός του δημάρχου ως γενικού γραμματέα, αλλά και ένας πολύ ουσιαστικός διορισμός, καθότι θα βοηθήσει να μπορέσουμε μαζί, γνωρίζοντας την ανθρωπογεωγραφία σε κάθε νησί και τα προβλήματα κάθε νησιού, να τα αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τους και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις πάντα ειλικρινά και λέγοντας τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε».

Κικίλιας για τις καθημερινές ανάγκες

Σε ό,τι αφορά την ανάγκη βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων των μικρών νησιών αλλά και τη στρατηγική σημασία της νησιωτικότητας για την εθνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη, ο υπουρός υποράμμισε πως «ο άνθρωπος τιμάται για αυτά που κάνει, όχι για αυτά που λέει. Και όταν είναι ειλικρινής και έντιμος απέναντι στους συνανθρώπους του, στους συμπολίτες του και στους νησιώτες, ακόμα περισσότερο. Είναι απαράβατος κανόνας δικός μου, στη ζωή και στις ανθρώπινες σχέσεις πρώτα και μετά στην πολιτική. Όντας κι εγώ νησιώτης, κατά το ήμισυ, αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω πολύ τι σημαίνει νησί το καλοκαίρι, νησί το χειμώνα. Εδώ, δε, σε αυτά τα νησιά μας, στις ακριτικές περιοχές της χώρας, είναι ακόμα πιο σημαντικό και ακόμα πιο κομβικό».

Αναφερόμενος στο έργο που επιτελεί καθημερινά το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο κ. Κικίλιας τόνισε πως «οι λιμενικοί μας μέρα και νύχτα είναι εδώ δίπλα μας. Σε ό,τι έχουν χρειαστεί οι άνθρωποι των νησιών μας. Το Λιμενικό Σώμα είναι πάντα στο πεδίο και οι προσπάθειες που κάνουν είναι για εμένα πατριωτικό καθήκον αλλά και ύψιστη τιμή που τους έχουμε να παλεύουν σε κάθε νησί, στα λιμάνια και στις θάλασσές μας. Τους ευχαριστώ πολύ».

Η ενημέρωση

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο υπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά από τους τοπικούς φορείς και τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες για ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, τις ανάγκες και τις υποδομές του νησιού. Παράλληλα, καταγράφηκαν προτάσεις και προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, οι οποίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και τη στήριξη της νησιωτικής οικονομίας, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Παρόντες στη συνάντηση του κ. Κικίλια με τον κ. Μάγγο, ήταν η νέα δήμαρχος Λειψών, Ευαγγελία Λαουντού, ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, ο δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κωττάκης, ο υποδιοικητής Πυροβολικού Πάτμου, ταγματάρχης Ιωάννης Νικολακόπουλος και ο λιμενοσταθμάρχης του Λιμενικού Σταθμού Λειψών, σημαιοφόρος ΛΣ, Σπυρίδων Δρέλας.

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