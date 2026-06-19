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Τουρισμός: Εκτοξεύτηκαν κατά 36,9% οι εισπράξεις στο πρώτο τετράμηνο

Ο τουρισμός επέδειξε εντυπωσιακές αντοχές το πρώτο τετράμηνο του έτους - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Τουρισμός 19.06.2026, 12:01
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Τουρισμός: Εκτοξεύτηκαν κατά 36,9% οι εισπράξεις στο πρώτο τετράμηνο
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Με εντυπωσιακούς ρυθμούς κινείται ο τουρισμός το 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα από τους πρώτους μήνες του έτους.

Η ισχυρή επίδοση του Απριλίου, που ενισχύθηκε και από τη συγκυρία του καθολικού Πάσχα, επιβεβαιώνει τις προσδοκίες για περαιτέρω διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και για νέα υψηλά επίπεδα εισπράξεων σε μια χρονιά που ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η φετινή τουριστική χρονιά δείχνει να χτίζει πάνω στις επιδόσεις του προηγούμενου έτους, το οποίο είχε αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Τα στοιχεία των πρώτων τεσσάρων μηνών καταγράφουν μια αξιοσημείωτη ενίσχυση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας, με την αύξηση των εσόδων να ξεπερνά ακόμη και τον ρυθμό ανόδου των αφίξεων.

Στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,0 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2025

Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν άνοδο 36,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.  Την ίδια στιγμή, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 27,1%.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΤτΕ, τον Απρίλιο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 956,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 1,4 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη εκείνη των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 36,3% (13,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 12,2% (0,8% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 10,6% (5,5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,2% (1,5% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών μειώθηκε ελαφρά, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών, παρά τη βελτίωση του ισοζυγίου μεταφορών και, σε μικρότερο βαθμό, του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 10,6% και 9,5% αντίστοιχα.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κυρίως λόγω της καταγραφής καθαρών εισπράξεων έναντι καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Στο τετράμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,0 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 8,3 δισεκ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές εμφάνισαν άνοδο κατά 12,0% (4,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 3,6% (0,1% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα ενισχύθηκαν κατά 5,3%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 5,4% (2,2% και 4,5% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, η οποία αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων λοιπών υπηρεσιών και μεταφορών. Σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 27,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 36,9%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε άνοδο σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, κυρίως λόγω της μείωσης σχεδόν κατά το ήμισυ των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε την ίδια περίοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 488,6 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων συρρικνώθηκε συγκριτικά με το πρώτο τετράμηνο του 2025, και διαμορφώθηκε σε 358,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ελάττωσης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, παρά τη μείωση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) περιορίστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 900,4 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 8,0 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Απρίλιο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 179,4 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 803,0 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 206,1 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, την άνοδο κατά 28,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 1,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και δευτερευόντως στην αύξηση κατά 300,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 370,2 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 309,0 εκατ. ευρώ), παρά τη μείωση κατά 241,8 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την ελάττωση κατά 452,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 309,0 εκατ. ευρώ).

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών τετραμήνου

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν ροές ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 892,3 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων.

Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 4,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 965,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην άνοδο κατά 1,8 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, αλλά και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ), παρά τη μείωση κατά 1,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η άνοδος των υποχρεώσεών τους αποδίδεται πρωτίστως στην άνοδο κατά 5,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και δευτερευόντως στη στατιστική προσαρμογή που σχετίζεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν έως έναν βαθμό από τη μείωση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Απριλίου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 21,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Απριλίου του 2025.

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Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, ο Όμιλος Vivartia διατηρεί σταθερά τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους ομίλους τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 24/6
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 24/6

Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους

Συνταγματική Αναθεώρηση: Υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 ψήφισαν τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Κόσμος

Υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 ψήφισαν τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Σε ηλεκτρονικό δημοψήφισμα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με φόντο τη Συνταγματική Αναθεώρηση, οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης του άρθρου περί ευθύνης υπουργών

Μίνα Μουστάκα

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