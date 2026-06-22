 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Wall Street: Υποχώρησε ο S&P 500 καθώς «Big Tech» και SpaceX αντιμετωπίζουν δυσκολίες

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έσυραν τη Wall Street σε αρνητικό έδαφος

Wall Street 22.06.2026, 23:10
Σχολιάστε
Wall Street: Υποχώρησε ο S&P 500 καθώς «Big Tech» και SpaceX αντιμετωπίζουν δυσκολίες
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πτώση σημείωσε ο δείκτης S&P 500 τη Δευτέρα στη Wall Street επηρεασμένος αρνητικά από τις απώλειες στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και της SpaceX. Oι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με το Ιράν και αναμενόταν με ενδιαφέρον η δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, τα οποία παρακολουθεί στενά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποχώρησε κατά 0,4%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,3%. Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 147 μονάδων ή 0,3%, με την Caterpillar να οδηγεί την άνοδο με κέρδη 3%.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έσυραν την αγορά σε αρνητικό έδαφος. Η μετοχή της Alphabet υποχώρησε κατά 5%, λόγω ανησυχιών σχετικά με την αποχώρηση στελεχών από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Amazon και η Meta Platforms έχασαν 4% και 2%, αντίστοιχα. Η μετοχή της Microsoft υποχώρησε επίσης κατά 2%.

Μείωση για SpaceX στη Wall Street

Η SpaceX ήταν μια ακόμα εταιρεία που υστέρησε. Η μετοχή της έπεσε κατά 10%, οδεύοντας προς την τρίτη συνεχόμενη ημερήσια πτώση. Ωστόσο, η Micron Technology ήταν μία από τις εταιρείες με την καλύτερη απόδοση, σημειώνοντας άνοδο 5%. Η κίνηση αυτή έρχεται εν όψει της τριμηνιαίας έκθεσης της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, η οποία αναμένεται την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Και άλλες εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ σημείωσαν κέρδη, με την Advanced Micro Devices να σημειώνει άνοδο 1% και την Intel να σημειώνει άνοδο 4%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent κατέγραψαν αρνητική πορεία τη Δευτέρα, αφού οι μεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν, δήλωσαν ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν είχαν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Στη συνέχεια, οι τιμές του πετρελαίου διαμορφώθηκαν κοντά στα χαμηλά της συνεδρίασης, αφού το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση ιρανικού πετρελαίου για 60 ημέρες.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent, που αποτελούν σημείο αναφοράς, για τον Αύγουστο υποχώρησαν πάνω από 3% στα 77 δολάρια περίπου το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI για τον Ιούλιο σημείωσαν πτώση άνω του 2%, στα περίπου 74 δολάρια.

Μια κρίσιμη δοκιμασία για την αγορά αυτή την εβδομάδα θα είναι η δημοσίευση, την Πέμπτη, των στοιχείων του Μαΐου για τον δείκτη τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης (PCE), τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed. Ακόμη και εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο βασικός δείκτης PCE αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet.

Μετά τη συνεδρίαση της Fed την περασμένη εβδομάδα, η οποία χαρακτηρίστηκε από σκληρή στάση, οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων μετατέθηκαν ήδη στον Οκτώβριο. Οι επενδυτές έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους σε κάθε στοιχείο για τον πληθωρισμό που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να αρχίσει σύντομα να αυξάνει τα επιτόκια.

Παρά την πρόσφατη πίεση στις μετοχές, ο Tom Hainlin, εθνικός επενδυτικός στρατηγικός της U.S. Bank Asset Management Group, εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, ιδίως για τις μετοχές μεγάλου κεφαλαίου των ΗΠΑ.

«Αν εξετάσουμε ποιος διαθέτει τα περισσότερα μέσα, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και τα υψηλότερα κέρδη, αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι οι ΗΠΑ, δεδομένου ότι δεν έχουμε καταλήξει σε λύση για τη σύγκρουση [στη Μέση Ανατολή], δεδομένου ότι οι ροές [πετρελαίου] δεν έχουν επανέλθει πλήρως στο φυσιολογικό επίπεδο και δεδομένου ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν τις δικές τους πηγές ενέργειας», δήλωσε ο Hainlin.

«Όσο οι καταναλωτές κερδίζουν χρήματα και αισθάνονται σιγουριά για τις θέσεις εργασίας τους, θέλουν να ξοδεύουν, και όσο οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και επεκτείνονται με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η κατάσταση παραμένει αρκετά ευνοϊκή», πρόσθεσε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off
Markets

Τεχνολογικό sell off σαρώνει τις αγορές από την Wall Street έως τον Stoxx 600
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με τζίρο μέσω πακέτων
Markets

Διόρθωση στο ΧΑ, με τζίρο μέσω πακέτων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το profit taking οι Coca Cola και ΕΛΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συγκρατούν το profit taking στο ΧΑ οι Coca Cola και ΕΛΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ασιατικά χρηματιστήρια: Βουτιά 10% για τον Kospi, απώλειες στις αγορές
Ασία

Βουτιά 10% για τον Kospi, απώλειες στις ασιατικές αγορές
Χρυσός: Πτώση άνω του 1% καθώς το δολάριο παραμένει σταθερό
Commodities

Πτώση άνω του 1% για τον χρυσό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Τρόφιμα – ποτά

Ο πόλεμος της γειτονιάς - Ποιοι κερδίζουν από τα μαγαζιά... ευκολίας

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Δημήτρης Χαροντάκης
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Έως 40 ημέρες για να ξεμπλοκάρει το ναυτιλιακό πέρασμα 
Ναυτιλία

Έως και 40 ημέρες για να «ξεμπλοκάρει» ο Περσικός 

Η «ουρά» των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ θα κρατήσει μέχρι τον Αύγουστο - 570 πλοία περιμένουν ακόμη στον Κόλπο – Τι προβλέπει η Kpler

Λάμπρος Καραγεώργος
Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν – Μελά
Τουρισμός

Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν - Μελά

Η επένδυση, ύψους 36 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στο κέντρο της πρωτεύουσας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΤΕπ, ΔΕΗ και Υπερταμείο χαράζουν τον νέο χάρτη των κρίσιμων υποδομών
Business

ΕΤΕπ, ΔΕΗ και Υπερταμείο στήνουν τον νέο χάρτη υποδομών

Η ΔΕΗ αλλάζει κλίμακα με ΑΠΕ, data centers και επενδύσεις 24 δισ. ευρώ - Στα 500 δισ. ευρώ η επίδραση των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ - Πάνω από 9 δισ. ευρώ σε έργα ωριμάζουν μέσω του PPF του Υπερταμείου

Γιώργος Πολύζος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά τις 2.500 μονάδες τι; Τα deals, τα placements και η επόμενη ημέρα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μετά τις 2.500 μονάδες τι; - Ποια είναι η επόμενη κορυφή του ΧΑ

Το ορόσημο των 2.500 μονάδων δεν είναι πλέον το μεγάλο ζητούμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Το ερώτημα που απασχολεί είναι τι θα τροφοδοτήσει την αγορά από εδώ και πέρα

Γιώργος Μανέττας
KIEFER: Το μοντέλο που συνδέει ενέργεια, υπολογιστική ισχύ και physical AI
Business

Από την ενέργεια στο AI και τη ρομποτική: Το οικοσύστημα της KIEFER

Με παρουσία στην ενέργεια, ιδιόκτητη υπολογιστική υποδομή, ελληνικά μοντέλα AI  και εφαρμογές Physical AI, η KIEFER παρουσίασε ένα καθετοποιημένο οικοσύστημα με επίκεντρο τα δεδομένα στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Wall Street
Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off
Markets

Τεχνολογικό sell off σαρώνει τις αγορές από την Wall Street έως τον Stoxx 600

Οι απώλειες ξεκίνησαν χθες στη Wall Street και μεταφέρθηκαν στην Ασία και την Ευρώπη

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το profit taking οι Coca Cola και ΕΛΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συγκρατούν το profit taking στο ΧΑ οι Coca Cola και ΕΛΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει να εισέρχεται σε φάση ελεγχόμενης διόρθωσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παραμένουν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Ασιατικά χρηματιστήρια: Βουτιά 10% για τον Kospi, απώλειες στις αγορές
Ασία

Βουτιά 10% για τον Kospi, απώλειες στις ασιατικές αγορές

Οι πιέσεις εντάθηκαν καθώς ένα νέο κύμα τεχνολογικών πιέσεων έπληξε τη Wall Street

Χρυσός: Πτώση άνω του 1% καθώς το δολάριο παραμένει σταθερό
Commodities

Πτώση άνω του 1% για τον χρυσό

Ο χρυσός έλαβε κάποια στήριξη από την πτώση των τιμών του πετρελαίου, αλλά παραμένει σε χαμηλά εν μέσω προσδοκιών για αύξηση επιτοκίων από την Fed

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές
Commodities

Συνεχίζει πτωτικά το πετρέλαιο - Σκεπτικισμός για το Ορμούζ

Οι επενδυτές κρατούν το βλέμμα προσηλωμένο στα Στενά του Ορμούζ - Αναμένουν ενδείξεις για αποκατάσταση των ροών σε πετρέλαιο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά τις 2.500 μονάδες τι; Τα deals, τα placements και η επόμενη ημέρα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μετά τις 2.500 μονάδες τι; - Ποια είναι η επόμενη κορυφή του ΧΑ

Το ορόσημο των 2.500 μονάδων δεν είναι πλέον το μεγάλο ζητούμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Το ερώτημα που απασχολεί είναι τι θα τροφοδοτήσει την αγορά από εδώ και πέρα

Γιώργος Μανέττας
Latest News
ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το δεύτερο εξάμηνο
Economy

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το β' εξάμηνο

Τι ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ

Προσιτή στέγη: Ποιες λύσεις προκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος
Ακίνητα

Το «αντίδοτο» στη στεγαστική κρίση - Τι προτείνει η ΤτΕ [γράφημα]

Σε βάθος χρόνου το ουσιαστικό αποτύπωμα των μέτρων της πολιτείας για την προσιτή στέγη, σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδας

Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται να αποφασίσει για τέσσερις υποθέσεις που καθορίζουν την εξουσία του
World

Τέσσερις κρίσιμες δικαστικές υποθέσεις για τον Τραμπ

Οι αποφάσεις που αφορούν τη μετανάστευση και την εξουσία απόλυσης κυβερνητικών αξιωματούχων θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της σχέσης του Τραμπ με το δικαστήριο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Italgas: Συνολικές επενδύσεις 13 δισ. ευρώ – Ενα δισ. ευρώ για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Business

Επενδύει 1 δισ. στο δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα η Italgas

Οι επενδύσεις της Italgas, μεσω της Enaon, αναμένεται να επεκτείνουν το ελληνικό δίκτυο κατά 2.700 χιλιόμετρα

Hellenic Cables: Συνεργασία με ΕΤΕπ, HSBC για ενίσχυση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενισχύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στα αιολικά

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Αιολική Ενέργεια, το οποίο εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο
Economy

Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο

Ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της Ελλάδας, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος - Έρχεται νέο αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατ. ευρώ για την άμυνα

Ιράν: Συμφωνία με ΗΠΑ για ξεπάγωμα 12 δισ. δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια
World

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ξεπάγωμα κεφαλαίων 12 δισ.

Ο Βανς δήλωσε ότι έχουν τεθεί τα κατάλληλα θεμέλια για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οικολογικά σχήματα: Ποια ποσά θα δοθούν – Πότε θα πληρωθούν
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για τα οικολογικά σχήματα – Πότε θα πληρωθούν

Τα ποσά για τα οικολογικά σχήματα βρίσκονται, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη εφαρμογής του ΣΣ ΚΑΠ

Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off
Markets

Τεχνολογικό sell off σαρώνει τις αγορές από την Wall Street έως τον Stoxx 600

Οι απώλειες ξεκίνησαν χθες στη Wall Street και μεταφέρθηκαν στην Ασία και την Ευρώπη

Τζούλη Καλημέρη
Μισθοί: Γιατί δεν πρέπει να πληρώνονται με μετρητά
Experts

Τι παγίδες κρύβει η πληρωμή μισθού με μετρητά

Οι μισθοί των εργαζομένων πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
ΤτΕ: Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον υπερτουρισμό
Τουρισμός

Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον... υπερτουρισμό [γραφήματα]

Παρά τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Αθήνας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ο υπερτουρισμός δεν έχει αγγίξει την Αθήνα - Τι αναφέρει η ΤτΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΕ: 56 εκατ. ευρώ σε έκτακτη στήριξη αγροτών – Πού θα κατευθυνθούν
AGRO

56 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις αγροτών - Πού θα κατευθυνθούν

Κατά τη διάρκεια του 2025 και κατά το α' εξάμηνο του 2026, οι αγρότες της ΕΕ υπέστησαν απώλειες λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών

Ανδρέας Παπανδρέου: «Η τελευταία πράξη»
Πολιτική

Ανδρέας Παπανδρέου: «Η τελευταία πράξη»

ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει ένα νέο ιστορικό ντοκιμαντέρ για τον τελευταίο χρόνο της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με τζίρο μέσω πακέτων
Markets

Διόρθωση στο ΧΑ, με τζίρο μέσω πακέτων

Σε τροχιά διόρθωσης κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πειραιώς: Αισιόδοξα τα μηνύματα από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τράπεζες

Πειραιώς: Αισιόδοξα τα μηνύματα από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Η εφαρμογή του MoU παραμένει ο κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη, σύμφωνα με την Πειραιώς

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies