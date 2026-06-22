Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικές οι αγορές – Στο «κόκκινο» ο CAC 40

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να τηρούν επιφυλακτική στάση για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την πολιτική αβεβαιότητα στη Βρετανία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,58% στις 639 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,72% στις 10.437 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,62% στις 25.139 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,25% στις 8.400 μονάδες.

Η εστίαση στο Λονδίνο

Η εστίαση σήμερα ήταν στο Λονδίνο, με τις αγορές να υποδέχονται την επίσημη ανακοίνωση παραίτησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ των Εργατικών, είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Στάρμερ, μετά τη νίκη του σε έκτακτες εκλογές στη βορειοδυτική Αγγλία την περασμένη εβδομάδα

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι προγραμματισμένες ομιλίες της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ και του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να δώσουν σημαντικές ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Οι επιδιώξεις των αγορών

Οι αγορές επιδιώκουν να διαπιστώσουν πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σκοπεύουν να ισορροπήσουν μεταξύ των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, μετά την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων που συνδέθηκε με τον πόλεμο, και των ενδείξεων αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, μετά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία οδήγησε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης.

Η αισιοδοξία, όμως, εξασθένησε γρήγορα, καθώς η Τεχεράνη υποστήριξε εκ νέου ότι τα Στενά έχουν κλείσει, την ώρα που στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι η διέλευση πλοίων συνεχίζεται κανονικά, εντείνοντας τη σύγχυση στις αγορές.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενισχύθηκε περαιτέρω καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές ξεκίνησαν νέο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, συνδέοντας τη ρητορική του με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το ισχυρό ανοδικό ράλι που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στις ευρωπαϊκές αγορές ενδέχεται να χάσει δυναμική, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών και στις αποτιμήσεις.