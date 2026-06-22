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Τράπεζες: Πόσο κόστισε το «κούρεμα» στις προμήθειες για αναλήψεις

Σε νέες πηγές αναζητούν οι τράπεζες την αναπλήρωση των «άκοπων» εσόδων

Τράπεζες 22.06.2026, 07:00
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Τράπεζες: Πόσο κόστισε το «κούρεμα» στις προμήθειες για αναλήψεις
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Σε καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της οργανικής κερδοφορίας από αχίλλειο πτέρνα τα προηγούμενα χρόνια εξελίσσεται για τις ελληνικές τράπεζες το εισόδημα από μη τοκοφόρες πηγές.

Ο λόγος γίνεται για τις προμήθειες, που έχουν πλέον περίοπτη θέση στα επιχειρησιακά πλάνα των εγχώριων ομίλων. Η στόχευση είναι συγκεκριμένη: Η συμμετοχή τους στο σύνολο των καθαρών εσόδων να συγκλίνει με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στη ζώνη του 30%. Ηδη σε κάποια πιστωτικά ιδρύματα ο σχετικός δείκτης έχει πλησιάσει αυτά τα επίπεδα, ενώ σε όλα βρίσκεται σε τροχιά συνεχούς βελτίωσης.

Οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι καταγράφουν σταθερή αύξηση του μη έντοκου εισοδήματος από τρίμηνο σε τρίμηνο, με το ποσοστό του στη συνολική οργανική κερδοφορία να έχει αναρριχηθεί στο 25% περίπου από 18% στις αρχές του 2024

Γιατί είναι όμως τόσο σημαντική αυτή η αλλαγή στο μείγμα των εσόδων; Οπως σημειώνει αναλυτής που παρακολουθεί τον κλάδο, ο πρώτος λόγος είναι ο προφανής. «Αυτήn τη στιγμή υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης των εργασιών σε τομείς που αποφέρουν κέρδη αποκλειστικά από προμήθειες. Αποτελούν λοιπόν ένα ακόμη κομμάτι του παζλ της στρατηγικής για υψηλή αποδοτικότητα. Κι αυτό χωρίς την αύξηση του ρίσκου που συνεπάγεται μια χορήγηση».

Η προβλεψιμότητα

Ταυτόχρονα όμως, τονίζει η ίδια πηγή, «ο στόχος είναι και ποιοτικός».

Οπως εξηγεί, «όταν ενισχύεται το μερίδιο των προμηθειών στο συνολικό εισόδημα, μειώνεται η ευαισθησία των αποτελεσμάτων στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής». Πρόκειται για μία κρίσιμη παράμετρο που οι επενδυτές εξετάζουν πλέον όταν επιλέγουν τραπεζικές μετοχές, καθώς καθορίζει τον βαθμό προβλεψιμότητας των αποτελεσμάτων τους.

Η σημαντική επίδραση των αποφάσεων της ΕΚΤ στα μεγέθη των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων διαφάνηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μιας και το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου τους είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. Αρχικά, κατά τη φάση ανόδου του κόστους χρήματος και σταθεροποίησής του σε υψηλά επίπεδα μέχρι και τα μέσα του 2024, επωφελήθηκαν σημαντικά, επιτυγχάνοντας μεγάλη αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Το περιβάλλον

Οταν όμως ξεκίνησε η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, δέχθηκαν σημαντικές πιέσεις. Εν τέλει πέρασαν τον κάβο και όχι μόνο κατάφεραν να περιορίσουν τις απώλειες, αλλά κατέγραψαν νέο ρεκόρ κερδοφορίας το 2025. Πρόκειται για μία επίδοση που σχετίζεται τόσο με τις εξαγορές που ολοκληρώθηκαν πέρυσι, όσο και με την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες. Μάλιστα, οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν παρά το διά νόμου κούρεμα των χρεώσεων στις αποκαλούμενες λαϊκές συναλλαγές.

Η μεγαλύτερη ζημιά για τις τράπεζες προήλθε από τα εμβάσματα, τις πληρωμές λογαριασμών και τις αναλήψεις μετρητών από τρίτα ΑΤΜ, που πλέον εκτελούνται είτε δωρεάν ή με κόστος κουρεμένο έως και 80% σε σχέση με πριν. Οι ετήσιες απώλειες για τον κλάδο, λόγω αυτών των αλλαγών, υπολογίζονται στην περιοχή των 150 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για εισόδημα που εισέπρατταν σε σταθερή βάση τα πιστωτικά ιδρύματα από τις κινήσεις των φυσικών προσώπων. Με τα νέα δεδομένα λοιπόν, επισημαίνει σχετικά τραπεζική πηγή, «η παραγωγή εσόδων απαιτεί σχέδιο και περισσότερο κόπο από την πλευρά μας, καθώς προϋποθέτει την προώθηση πωλήσεων και σε προϊόντα πέραν των δανείων». Κατά το ίδιο στέλεχος πάντως, το εγχείρημα στέφεται μέχρι στιγμής με επιτυχία.

Πράγματι, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι καταγράφουν σταθερή αύξηση του μη έντοκου εισοδήματος από τρίμηνο σε τρίμηνο, με το ποσοστό του στη συνολική οργανική κερδοφορία να έχει αναρριχηθεί στο 25% περίπου από 18% στις αρχές του 2024.

Στο επίκεντρο

Σίγουρα οι αυξημένοι όγκοι νέων χορηγήσεων, που συνοδεύονται πάντα από προμήθειες, έχουν παίξει τον ρόλο τους. Ωστόσο, η πρόοδος που σημειώνεται δεν θα ήταν δυνατή δίχως την οργανική ανάπτυξη των μη τοκοφόρων εργασιών και την ολοκλήρωση εξαγορών εταιρειών από τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Στη νέα εποχή κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι εργασίες σε asset management και bancassurance, οι οποίες ενισχύονται σταθερά την τελευταία τριετία. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη μακροχρόνιων ασφαλιστικών αναγκών βρίσκονται στο επίκεντρο της τραπεζικής στρατηγικής.

Επαφές με πελάτες

Ταυτόχρονα όμως οι τράπεζες κυνηγούν σε καθημερινή βάση κι άλλες δουλειές, μικρότερου βεληνεκούς, οι οποίες εάν αποκτήσουν έναν εύλογο όγκο, θα συνεισφέρουν σε αξιοσημείωτο βαθμό στα σχετικά μεγέθη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δοθεί οδηγίες τόσο στο δίκτυο των καταστημάτων, όσο και στους εκπροσώπους της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, να τις προωθούν. «Κάθε επαφή με πελάτη αποτελεί και μία ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις λύσεις που μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες του και δεν πρέπει να χάνεται» τονίζει γενικός διευθυντής συστημικού ομίλου.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα πακέτα δωρεάν συναλλαγών, τα προϊόντα για κάλυψη μικρών κινδύνων με χαμηλό ετήσιο κόστος (ασφάλιση καρτών, προστασία στο Διαδίκτυο, ασφάλιση κατοικίδιων), καθώς και υπηρεσίες άτοκων δόσεων χωρίς πιστωτική κάρτα έναντι μιας μικρής χρέωσης.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

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