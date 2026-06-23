 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Financial Regulation"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

«Stop the Clock» για τους απολογισμούς ESG

Οι ΜμΕ που δεν επεξεργάζονται στοιχεία ESG θα έχουν προβλήματα χρηματοδότησης

Experts 23.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
«Stop the Clock» για τους απολογισμούς ESG
Άποψη Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) εκδόθηκε το 2023 για τους απολογισμούς βιωσιμότητας (ESG) και αφορούσε, σε πρώτη φάση, περίπου 50.000 μεγάλου μεγέθους οντότητες. Οι απαιτήσεις υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων της CSRD έθεταν σημαντικές οργανωτικές, διαδικαστικές και στρατηγικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Η άμεση εφαρμογή της CSRD από το 2024 ήταν αμφιλεγόμενη και γι΄ αυτό δεν έχει μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο σε όλα τα κράτη – μέλη.

Σχετικές αναφορές εμφανίσθηκαν τόσο στις εκθέσεις των Enrico Letta (“πολύ περισσότερο από μια αγορά”) και Mario Draghi (“To μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας”), όσο και στη δήλωση της Βουδαπέστης που ζήτησε την “έναρξη μιας επανάστασης απλοποίησης”.

Tο πλήθος των επικριτικών φωνών οδήγησε στην επανεξέταση σε επίπεδο ΕΕ τόσο του πεδίου εφαρμογής, όσο και του περιεχομένου και της έκτασης των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Οι προγραμματισμένες αλλαγές αποτελούν μέρος του λεγόμενου Omnibus Package της ΕΕ, το οποίο προβλέπει διάφορες αναπροσαρμογές στην CSRD. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές είναι ήδη σε ισχύ, ενώ άλλες εκκρεμούν ακόμη.

Αξίζει να επισημανθεί ότι τον Απρίλιο του 2025 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ψήφισε (531 υπέρ, 69 κατά και 17 αποχές) την αναβολή της προθεσμίας εφαρμογής των νέων κανόνων της ΕΕ για τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας (με τροποποιημένες απαιτήσεις) και τη σύνταξη εκθέσεων βιωσιμότητας (ESG). Τον ίδιο μήνα, το Συμβούλιο της ΕΕ έδωσε το τελικό “πράσινο φως” (έγκριση) για το μηχανισμό “Stop the Clock” (πάγωμα του χρόνου), ο οποίος αποτελεί μέρος του “Omnibus I» πακέτου απλούστευσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη βιωσιμότητα.

Το πεδίο εφαρμογής της CSRD (χρήση 2027, υποβολή 2028) περιορίζεται με την αύξηση των ορίων σε οντότητες που απασχολούν περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους και επιτυγχάνουν καθαρό ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 450 εκατομμυρίων ευρώ. Αξίζει να τονισθεί, ότι δεν υφίσταται πλέον διαφοροποίηση ανάμεσα στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος/ενδιαφέροντος (πάροχοι χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών) και στις εισηγμένες ΜΜΕ. Τα κράτη – μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους μία νέα προθεσμία (26.07.2028) για να μεταφέρουν αυτούς τους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο.

Η υποχρέωση ενημερωμένων απαιτήσεων για τις οντότητες τρίτων χωρών θα ισχύουν μόνο αν ξεπερνούν σε καθαρό ετήσιο κύκλο εργασιών τα 450 εκατομμύρια ευρώ (μητρική επιχείρηση εντός ΕΕ) ή τα 200 εκατομμύρια ευρώ (θυγατρική ή υποκατάστημα).

Για όσες οντότητες είχαν αρχίσει την υποχρεωτική εφαρμογή των 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS) από 01.01.2024 ή 2025 και ξεπερνούν τα παλαιά όρια αλλά όχι τα νέα, οι εθνικοί νομοθέτες μπορούν να αναστείλουν αυτές τις υποχρεώσεις τους για δύο έτη. Αν στο τέλος της χρήσεως 2026 ξεπεράσουν τα νέα όρια, τότε η υποχρέωση κατάρτισης εκθέσεων βιωσιμότητας (ESG) αρχίζει το 2027 και η υποβολή τους γίνεται το 2028.

Ο αριθμός των οντοτήτων που δεν έχει πλέον υποχρέωση εφαρμογής των απολογισμών ESG μειώνεται κατά περίπου 80%, ενώ στα 12 ESRS μειώνονται τα περίπου 1.100 υποχρεωτικά σημεία δεδομένων σε περίπου 320 (μείωση 61-70%). Επιπλέον, καταργούνται όλες οι εθελοντικές αποκαλύψεις και εισάγεται μία απλοποιημένη, σαφέστερη και πιο φιλική προς τον έλεγχο διαδικασία ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment – DMA).

Με τα νέα δεδομένα, οι πολύ μεγάλες οντότητες θα πρέπει να προετοιμαστούν για την πρώτη υποχρεωτική έκθεση βιωσιμότητας έγκαιρα και μεθοδευμένα, για να θεσπίσουν άμεσα τις βέλτιστες διαδικασίες, τα κατάλληλα συστήματα και την αναγκαία κατανομή ευθυνών.

Παρόλα αυτά, οι οντότητες που δεν εμπίπτουν άμεσα στα όρια της CSRD δε θα πρέπει να αγνοούν αυτές τις εξελίξεις, αφού η σημαντικότερη αλλαγή έγινε στην Οδηγία Δέουσας Επιμέλειας για την Εταιρική Βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD ή CS3D). Πρόκειται για απαιτήσεις υποβολής εκθέσεως που καλύπτουν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να εξετάζονται και να διαχειρίζονται κίνδυνοι που σχετίζονται με θέματα ESG και αφορούν από τους προμηθευτές μέχρι τις υπεργολαβίες και τις θυγατρικές εξωτερικού.

Στη χώρα μας η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ, στις οποίες μπορεί να ανήκουν και οντότητες τουρισμού που συνεργάζονται με διεθνείς tour operators, αλλά και σχετικές με τη βιομηχανία γάλακτος ή τροφίμων ή ποτών οντότητες που προμηθεύουν μεγάλες αλυσίδες supermarket. Αν και δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες βιωσιμότητας, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών τους.

Άλλωστε, αναμένεται και αναθεώρηση του Οδηγού για τα Εθελοντικά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας των ΜΜΕ (VSME), που θα ορίζουν τις αναγκαίες γνωστοποιήσεις από όσες οντότητες δεν υποβάλουν εκθέσεις, αλλά πρέπει να απαντούν στα σχετικά ερωτήματα των συμβαλλομένων εταίρων τους.

Τέλος, οι ΜΜΕ που δεν επεξεργάζονται στοιχεία ESG θα έχουν προβλήματα χρηματοδότησης, αφού το σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών οργάνων εφαρμόζει πλέον κριτήρια βιωσιμότητας για την αξιολόγηση της πιθανής χρηματοδότησής τους.

*O Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας είναι Καθηγητής Λογιστικής, τ. πρόεδρος ΕΛΤΕ

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το δεύτερο εξάμηνο
Economy

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το β' εξάμηνο
Προσιτή στέγη: Ποιες λύσεις προκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος
Ακίνητα

Το «αντίδοτο» στη στεγαστική κρίση - Τι προτείνει η ΤτΕ [γράφημα]
Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται να αποφασίσει για τέσσερις υποθέσεις που καθορίζουν την εξουσία του
World

Τέσσερις κρίσιμες δικαστικές υποθέσεις για τον Τραμπ
Italgas: Συνολικές επενδύσεις 13 δισ. ευρώ – Ενα δισ. ευρώ για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Business

Επενδύει 1 δισ. στο δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα η Italgas
Hellenic Cables: Συνεργασία με ΕΤΕπ, HSBC για ενίσχυση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενισχύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στα αιολικά
Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο
Economy

Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Τρόφιμα – ποτά

Ο πόλεμος της γειτονιάς - Ποιοι κερδίζουν από τα μαγαζιά... ευκολίας

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Δημήτρης Χαροντάκης
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Έως 40 ημέρες για να ξεμπλοκάρει το ναυτιλιακό πέρασμα 
Ναυτιλία

Έως και 40 ημέρες για να «ξεμπλοκάρει» ο Περσικός 

Η «ουρά» των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ θα κρατήσει μέχρι τον Αύγουστο - 570 πλοία περιμένουν ακόμη στον Κόλπο – Τι προβλέπει η Kpler

Λάμπρος Καραγεώργος
Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν – Μελά
Τουρισμός

Μήτσης: «Πράσινο φως» για το νέο 5άστερο στο Μέγαρο Σλήμαν - Μελά

Η επένδυση, ύψους 36 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στο κέντρο της πρωτεύουσας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΤΕπ, ΔΕΗ και Υπερταμείο χαράζουν τον νέο χάρτη των κρίσιμων υποδομών
Business

ΕΤΕπ, ΔΕΗ και Υπερταμείο στήνουν τον νέο χάρτη υποδομών

Η ΔΕΗ αλλάζει κλίμακα με ΑΠΕ, data centers και επενδύσεις 24 δισ. ευρώ - Στα 500 δισ. ευρώ η επίδραση των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ - Πάνω από 9 δισ. ευρώ σε έργα ωριμάζουν μέσω του PPF του Υπερταμείου

Γιώργος Πολύζος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά τις 2.500 μονάδες τι; Τα deals, τα placements και η επόμενη ημέρα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μετά τις 2.500 μονάδες τι; - Ποια είναι η επόμενη κορυφή του ΧΑ

Το ορόσημο των 2.500 μονάδων δεν είναι πλέον το μεγάλο ζητούμενο για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Το ερώτημα που απασχολεί είναι τι θα τροφοδοτήσει την αγορά από εδώ και πέρα

Γιώργος Μανέττας
KIEFER: Το μοντέλο που συνδέει ενέργεια, υπολογιστική ισχύ και physical AI
Business

Από την ενέργεια στο AI και τη ρομποτική: Το οικοσύστημα της KIEFER

Με παρουσία στην ενέργεια, ιδιόκτητη υπολογιστική υποδομή, ελληνικά μοντέλα AI  και εφαρμογές Physical AI, η KIEFER παρουσίασε ένα καθετοποιημένο οικοσύστημα με επίκεντρο τα δεδομένα στην Ελλάδα

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Experts
Μισθοί: Γιατί δεν πρέπει να πληρώνονται με μετρητά
Experts

Τι παγίδες κρύβει η πληρωμή μισθού με μετρητά

Οι μισθοί των εργαζομένων πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Πώς τελικά θα περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις;
Experts

Πώς περιορίζεται ο πληθωρισμός;

Θα ήταν απερισκεψία εάν υπερεκτιμούσαμε τις δυνατότητες της πλατφόρμας PosoKanei στον περιορισμό των τιμών για μια σειρά από λόγους

Σταύρος Καφούνης
«Stop the Clock» για τους απολογισμούς ESG
Experts

«Stop the Clock» για τους απολογισμούς ESG

Οι ΜμΕ που δεν επεξεργάζονται στοιχεία ESG θα έχουν προβλήματα χρηματοδότησης

Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον φόρο η αγορά πρώτης κατοικίας

Τι αναφέρει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας - Ποιους αφορά

Απόστολος Αλωνιάτης
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Θα αντέξουν οι κρατικοί προϋπολογισμοί τη γήρανση του πληθυσμού;
Experts

Το κόστος μιας κοινωνίας που γερνά

Η γήρανση του πληθυσμού δεν αποτελεί μόνο δημογραφική πρόκληση, αλλά και κρίσιμο τεστ για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και των ασφαλιστικών συστημάτων

Άρης Αλεξόπουλος
Η βασική παράμετρος της Παραγωγικής Ελλάδας
Experts

Η παράμετρος της Παραγωγικής Ελλάδας

Το "ενδογενές” στοιχείο της ανάπτυξης σχετίζεται με τον τομέα των "διεθνώς εμπορευσίμων” της οικονομίας

Χρήστος Ιωάννου
Latest News
ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το δεύτερο εξάμηνο
Economy

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων για το β' εξάμηνο

Τι ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ

Προσιτή στέγη: Ποιες λύσεις προκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος
Ακίνητα

Το «αντίδοτο» στη στεγαστική κρίση - Τι προτείνει η ΤτΕ [γράφημα]

Σε βάθος χρόνου το ουσιαστικό αποτύπωμα των μέτρων της πολιτείας για την προσιτή στέγη, σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδας

Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο πρόκειται να αποφασίσει για τέσσερις υποθέσεις που καθορίζουν την εξουσία του
World

Τέσσερις κρίσιμες δικαστικές υποθέσεις για τον Τραμπ

Οι αποφάσεις που αφορούν τη μετανάστευση και την εξουσία απόλυσης κυβερνητικών αξιωματούχων θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της σχέσης του Τραμπ με το δικαστήριο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Italgas: Συνολικές επενδύσεις 13 δισ. ευρώ – Ενα δισ. ευρώ για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Business

Επενδύει 1 δισ. στο δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα η Italgas

Οι επενδύσεις της Italgas, μεσω της Enaon, αναμένεται να επεκτείνουν το ελληνικό δίκτυο κατά 2.700 χιλιόμετρα

Hellenic Cables: Συνεργασία με ΕΤΕπ, HSBC για ενίσχυση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενισχύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στα αιολικά

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Αιολική Ενέργεια, το οποίο εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο
Economy

Θεοδωρικάκος: Εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο

Ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της Ελλάδας, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος - Έρχεται νέο αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατ. ευρώ για την άμυνα

Ιράν: Συμφωνία με ΗΠΑ για ξεπάγωμα 12 δισ. δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια
World

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ξεπάγωμα κεφαλαίων 12 δισ.

Ο Βανς δήλωσε ότι έχουν τεθεί τα κατάλληλα θεμέλια για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οικολογικά σχήματα: Ποια ποσά θα δοθούν – Πότε θα πληρωθούν
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για τα οικολογικά σχήματα – Πότε θα πληρωθούν

Τα ποσά για τα οικολογικά σχήματα βρίσκονται, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη εφαρμογής του ΣΣ ΚΑΠ

Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off
Markets

Τεχνολογικό sell off σαρώνει τις αγορές από την Wall Street έως τον Stoxx 600

Οι απώλειες ξεκίνησαν χθες στη Wall Street και μεταφέρθηκαν στην Ασία και την Ευρώπη

Τζούλη Καλημέρη
Μισθοί: Γιατί δεν πρέπει να πληρώνονται με μετρητά
Experts

Τι παγίδες κρύβει η πληρωμή μισθού με μετρητά

Οι μισθοί των εργαζομένων πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
ΤτΕ: Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον υπερτουρισμό
Τουρισμός

Η Αθήνα δεν πλήττεται από τον... υπερτουρισμό [γραφήματα]

Παρά τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Αθήνας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ο υπερτουρισμός δεν έχει αγγίξει την Αθήνα - Τι αναφέρει η ΤτΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΕ: 56 εκατ. ευρώ σε έκτακτη στήριξη αγροτών – Πού θα κατευθυνθούν
AGRO

56 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις αγροτών - Πού θα κατευθυνθούν

Κατά τη διάρκεια του 2025 και κατά το α' εξάμηνο του 2026, οι αγρότες της ΕΕ υπέστησαν απώλειες λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών

Ανδρέας Παπανδρέου: «Η τελευταία πράξη»
Πολιτική

Ανδρέας Παπανδρέου: «Η τελευταία πράξη»

ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει ένα νέο ιστορικό ντοκιμαντέρ για τον τελευταίο χρόνο της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με τζίρο μέσω πακέτων
Markets

Διόρθωση στο ΧΑ, με τζίρο μέσω πακέτων

Σε τροχιά διόρθωσης κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πειραιώς: Αισιόδοξα τα μηνύματα από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τράπεζες

Πειραιώς: Αισιόδοξα τα μηνύματα από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Η εφαρμογή του MoU παραμένει ο κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη, σύμφωνα με την Πειραιώς

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies