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Wall Street: Πτώση για Nasdaq και S&P καθώς οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν

Ο Nasdaq έκλεισε με πτώση στη Wall Street καθώς επαναλήφθηκε η πώληση μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών

Wall Street 24.06.2026, 23:14
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Wall Street: Πτώση για Nasdaq και S&P καθώς οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν
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Ο δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε πτώση την Τετάρτη στη Wall Street, καθώς οι μετοχές της Micron Technology υποχώρησαν, με τους επενδυτές να αναμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Ο δείκτης Nasdaq με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας σημείωσε πτώση 0,43% κλείνοντας στις 25.476,636 μονάδες, ενώ και ο S&P 500 σημείωσε επίσης πτώση κατά 0,1% κλείνοντας στις 7.358,22 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,35% και έκλεισε στις 51.848,90 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτώση τους την Τετάρτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent έχασαν 3% και διαμορφώθηκαν στα 74 δολάρια περίπου ανά βαρέλι, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδό τους από πριν τις πρώτες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 3% στα 70 δολάρια περίπου, έχοντας προηγουμένως αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να πέφτει κάτω από το 4,5%.

Οι μετοχές εταιρειών του ενεργειακού τομέα υπέστησαν επίσης απώλειες. Οι μετοχές της Exxon Mobil, της Chevron και της ConocoPhillips σημείωσαν πτώση άνω του 2% η καθεμία, ενώ η SLB
υποχώρησε σχεδόν 3%. Το ETF State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) σημείωσε πτώση σχεδόν 2%.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Micron σημείωσαν πτώση 2%, ενώ η Sandisk, άλλη μετοχή του κλάδου τσιπ μνήμης, υποχώρησε πάνω από 3%. Οι δύο αυτές μετοχές είχαν καταρρεύσει κατά 13% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Άλλες μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών, όπως η Advanced Micro Devices, σημείωσαν επίσης πτώση.

Η Micron θα ανακοινώσει τα τελευταία της οικονομικά αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Οι αναλυτές που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της FactSet προβλέπουν κέρδη 20,83 δολαρίων ανά μετοχή, με έσοδα 35,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κινήσεις της Τετάρτης έρχονται μετά την πτώση στον τεχνολογικό τομέα, η οποία οδήγησε τον S&P 500 και τον Nasdaq, όπου κυριαρχούν οι τεχνολογικές μετοχές, σε πτώση την Τρίτη. Οι επενδυτές πούλησαν μετοχές σχετικές με τον κλάδο των ημιαγωγών κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, με το ETF VanEck Semiconductor (SMH) να κλείνει την ημέρα με πτώση 7%.

«Η πτωτική πορεία των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου αποτελεί μια υγιή διόρθωση, καθώς πολλές από αυτές είχαν φτάσει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο Ρικ Γκάρντνερ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της RGA Investments. «Η διόρθωση στον τεχνολογικό κλάδο υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι οι προσδοκίες για τα κέρδη των μετοχών αυτών είναι υψηλές, γεγονός που δημιουργεί ένα πιο δύσκολο εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεραστεί όταν ξαναρχίσει η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τον Ιούλιο, και θα χαρακτηρίζαμε αυτή τη διόρθωση ως αναπροσαρμογή των προσδοκιών».

Η Micron σημείωσε αστρονομική άνοδο το 2026, με τις μετοχές της να αγγίζουν νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα και να κλείνουν την Τρίτη στα 1.051,77 δολάρια ανά μετοχή. Ωστόσο, ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Freedom Capital Markets, προειδοποίησε ότι η μετοχή ενδέχεται να υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Μπορεί να πέσει στα 1.000 δολάρια. Αυτό θα ακουστεί σαν μεγάλη πτώση, αλλά είναι κάτι που οι επενδυτές θα παρακολουθούν, καθώς αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με αυτόν τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών», είπε.

Η Alphabet ήταν η «νικήτρια» την Τετάρτη, με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο περίπου 1%, αφού η S&P Global ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η εταιρεία θα αντικαταστήσει σύντομα τη Verizon
στον δείκτη Dow.

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