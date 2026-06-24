Hyundai: Εργαζόμενοι ψηφίζουν για απεργία λόγω φόβων ότι τα ρομπότ θα τους αντικαταστήσουν

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Να απεργήσουν κατά ενός σχεδίου της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας να εισαγάγει ανθρωποειδή ρομπότ στο εργοστάσιο ψήφισαν οι εργαζόμενοι της Hyundai Motor στη Νότια Κορέα.

Το παράρτημα της Hyundai του Κορεατικού Συνδικάτου Εργατών Μετάλλου δήλωσε την Τετάρτη ότι το 87% των σχεδόν 40.000 μελών του υποστήριξαν την απεργία, προκαλώντας μια αντιπαράθεση με την τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο σε πωλήσεις, αναφέρουν οι Financial Times.

Το συνδικάτο απαιτεί μεγαλύτερη επιρροή στον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο αυτοματισμός, αφού η Hyundai ανακοίνωσε σχέδια για την ανάπτυξη του Atlas, ενός ανθρωποειδούς ρομπότ που αναπτύχθηκε από τη θυγατρική της Boston Dynamics, σε εργοστάσια των ΗΠΑ.

«Χωρίς συμφωνία για τη διαχείριση της εργασίας, κανένα ρομπότ που χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία δεν θα επιτρέπεται να εισέλθει στον χώρο εργασίας», ανακοίνωσε το συνδικάτο τον Ιανουάριο μετά την αποκάλυψη των σχεδίων.

«Ανησυχούμε για την ασφάλεια της εργασίας λόγω των ρομπότ», δήλωσε στους FT μέλος του συνδικάτου που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Τα ρεπορτάζ και τα βίντεο που δείχνουν τα ρομπότ να γίνονται πιο επιδέξια κάνουν τους εργαζόμενους να ανησυχούν για το μέλλον».

Το συνδικάτο απαιτεί επίσης ένα μπόνους απόδοσης ισοδύναμο με το 30% των καθαρών κερδών της Hyundai — το οποίο θα ανερχόταν σε περίπου 42 εκατομμύρια γουόν (27.150 δολάρια) για κάθε έναν από τους 73.000 εργαζόμενους της εταιρείας — καθώς και αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από 60 σε 65 και μηνιαία αύξηση του βασικού μισθού.

Το συνδικάτο της Hyundai έχει ψηφίσει συστηματικά για απεργίες τα τελευταία χρόνια για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των μπόνους και της ηλικίας συνταξιοδότησης. Αλλά εκτός από τις μερικές στάσεις εργασίας το 2025, οι διαφορές επιλύθηκαν πριν από οποιαδήποτε σημαντική απεργιακή κινητοποίηση. Η τελευταία πλήρης απεργία ήταν το 2018.

Η κερδοφορία της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει δεχθεί πιέσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ, το αυξανόμενο κόστος της αλυσίδας εφοδιασμού και την επιβράδυνση της ζήτησης ηλεκτρικών οχημάτων. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 23,6% στα 2,6 τρισεκατομμύρια γουόν (1,68 δισεκατομμύρια δολάρια) το πρώτο τρίμηνο.

Η Hyundai θέλει να ανταγωνιστεί την Tesla στα ρομπότ

Ο εκτελεστικός πρόεδρος Εουισούν Τσανγκ έχει φιλόδοξα σχέδια για να ανταγωνιστεί η Hyundai την Tesla σε ανθρωποειδή ρομπότ και αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα.

Σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους τον Ιανουάριο, ο Τσανγκ δήλωσε ότι η εταιρεία είχε «ισχυρές πιθανότητες» να προχωρήσει λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων παραγωγής και των δυνατοτήτων κατασκευής της.

Στην Έκθεση Ηλεκτρονικών Καταναλωτών στο Λας Βέγκας φέτος, η Hyundai αποκάλυψε σχέδια για την παραγωγή 30.000 ρομπότ Atlas ετησίως και την ανάπτυξή τους στο εργοστάσιό της για ηλεκτρικά οχήματα στη Τζόρτζια έως το 2028.

Παρόλο που τα στελέχη δήλωσαν ότι τα ρομπότ θα αναλάμβαναν εξαιρετικά επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες εργασίες που αποφεύγουν οι άνθρωποι, το συνδικάτο προειδοποίησε τον Ιανουάριο ότι οι μηχανές θα έφερναν «σοκ στην απασχόληση».

Το αίτημα του συνδικάτου για συμμετοχή στα κέρδη έρχεται μετά από διαπραγμάτευση παρόμοιων συμφωνιών μεταξύ των εργαζομένων στις εταιρείες κατασκευής τσιπ Samsung Electronics και SK Hynix, οι οποίες βρίσκονται σε άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αφού είδαμε τα μπόνους που καταβλήθηκαν στη βιομηχανία ημιαγωγών, αναμένουμε καλύτερες αποδοχές φέτος», δήλωσε το μέλος του συνδικάτου.

«Νομίζω ότι το συνδικάτο κατανοεί ότι πολλά από τα αιτήματά του είναι μη ρεαλιστικά», δήλωσε στους FT ο Κιμ Πιλ-σου, καθηγητής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο Daelim. «Ωστόσο, οι εργαζόμενοι αισθάνονται μια σχετική στέρηση αφότου οι εργαζόμενοι της Samsung έλαβαν μεγαλύτερα μπόνους».

Η επιτροπή εργασιακών σχέσεων της Νότιας Κορέας θα πραγματοποιήσει μια συνεδρίαση διαμεσολάβησης στις 25 Ιουνίου πριν αποφασίσει εάν το συνδικάτο μπορεί να απεργήσει.

Σε δήλωσή της προς τους Financial Times, η εταιρεία ανέφερε: «Η Hyundai Motor θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για μια ειλικρινή συζήτηση με το συνδικάτο μέσω καλής πίστης».