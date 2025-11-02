Ινδονησία : Συνεργασία με την κορεάτικη Hyundai στην παραγωγή αυτοκινήτων

Ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σχέδιο της Ινδονησίας για την ανάπτυξη του δικού της εθνικού αυτοκινήτου, εξέφρασε η νοτιοκορεατική Hyundai Motor σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας της χώρας.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, είχε δηλώσει στις 20 Οκτωβρίου ότι η Ινδονησία σχεδιάζει να κατασκευάσει εξ ολοκλήρου το δικό της εθνικό αυτοκίνητο τα επόμενα τρία χρόνια, με τον προϋπολογισμό να έχει ήδη διατεθεί και την έκταση για τα εργοστάσια να έχει προετοιμαστεί.

Μιλώντας στην ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο στην Τζακάρτα, ο Ινδονήσιος ηγέτης δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός έχει ολοκληρωθεί . «Έχουμε ξεκινήσει την πρωτοβουλία. Θα έχουμε αυτοκίνητα ινδονησιακής κατασκευής μέσα στα επόμενα τρία χρόνια», δήλωσε στην ομιλία του, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara. «Έχω διαθέσει τα κεφάλαια και η γη για τα εργοστάσια είναι έτοιμη. Η ομάδα εργάζεται ήδη και έχουμε ήδη κατασκευάσει τζιπ ινδονησιακής κατασκευής», πρόσθεσε.

Αν και ο Πραμπόβο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, τα αυτοκίνητα είναι πολύ πιθανον να κατασκευαστούν από την PT Pindad, μια κρατική εταιρεία που ήδη παράγει το SUV Maung Garuda, ένα όχημα παντός εδάφους, μεταξύ πολλών άλλων στρατιωτικών οχημάτων.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ινδονησίας Ερλάνγκα Χαρτάρτο σε ανακοίνωσή του αποκάλυψε ότι η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία εξέφρασε «έντονο ενδιαφέρον» για συμμετοχή κατά τη διάρκεια συνομιλιών μεταξύ του ιδίου και του προέδρου της Hyundai Motor Group Σούνγκ Κίμ την Πέμπτη στο Γκιεονγκτζού της Νότιας Κορέας.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ινδονησίας δεν έδωσε λεπτομέρειες και η Hyundai Motor δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, αναφερει το Reuters.

Η Hyundai Motor είναι η τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο σε πωλήσεις, μαζί με τη θυγατρική της Kia Corp. Ήδη λειτουργεί ένα εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας στην Ινδονησία.

Η Hyundai Motor Group και η LG Energy Solution εγκαινίασαν πέρυσι το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα στην Ινδονησία, με ετήσια παραγωγική ικανότητα 10 γιγαβάτώρες (GWh) μπαταριών.