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ΗΠΑ: Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν άξιζε το κόστος του

Η δημοτικότητα Τραμπ έχει αγγίξει το πιο χαμηλό σημείο της θητείας του, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Κόσμος 24.06.2026, 22:15
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ΗΠΑ: Ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν άξιζε το κόστος του
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Την καθοδική τους πορεία συνεχίζουν τα ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που καταγράφει την αποδοκιμασία των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και τη μαζική αμφισβήτηση του αφηγήματος της αμερικανικής κυβέρνησης τόσο για τα οφέλη που αποκόμισαν οι ΗΠΑ από τη σύγκρουση, όσο και για την προοπτική διαρκούς ειρήνης.

Μόνο ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πόλεμος στο Ιράν άξιζε το κόστος του, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανησυχεί ότι η εκεχειρία με την Τεχεράνη δεν θα διαρκέσει, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν επίσης ότι ο πόλεμος επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη δημοφιλία του προέδρου, με τα ποσοστά του να φτάνουν στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του.

Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (22/6), καταγράφεται στο 34%, ενώ το ποσοστό αποδοκιμασίας του ανέρχεται σε 64%. Τα ίδια ποσοστά είχαν καταγραφεί τον περασμένο Απρίλιο, που ήταν και το αρνητικό ρεκόρ για τον αμερικανό πρόεδρο.

Είναι οι ΗΠΑ σε ισχυρότερη θέση μετά τη συμφωνία με το Ιράν;

Ενδεικτικό είναι ότι μόλις το 23% πιστεύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση έναντι του Ιράν σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο, ενώ το 35% εκτιμά ότι βρίσκονται σε πιο αδύναμη θέση. Οι υπόλοιποι δήλωσαν είτε ότι δεν είναι σίγουροι για το πώς έχει διαμορφωθεί ο συσχετισμός, είτε ότι η θέση των ΗΠΑ παραμένει ίδια με πριν από τον πόλεμο.

Οι παλινωδίες της αμερικανικής κυβέρνησης, που ξεκίνησε τον πόλεμο απαιτώντας άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης και έφτασε να διαπραγματεύεται τους όρους που είχε θέσει ο αντίπαλος, έχουν προκαλέσει τριγμούς και στους Ρεπουμπλικανούς, κάτι που καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.

Το 52% των Ρεπουμπλικανών υιοθετεί το αφήγημα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι σε ισχυρότερη θέση συγκριτικά με πριν από τον πόλεμο, με το υπόλοιπο ποσοστό να μοιράζεται σε άλλες απαντήσεις.

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Ταυτόχρονα καταγράφεται απαισιοδοξία για το μέλλον της «παγωμένης» προς το παρόν σύγκρουσης, καθώς περίπου το 63% των Αμερικανών πιστεύει ότι είναι απίθανο η συμφωνία που διαπραγματεύεται ο Τραμπ να φέρει την ειρήνη.

Μόνο το 18% των Αμερικανών – συμπεριλαμβανομένου του 10% των Δημοκρατικών και του 34% των Ρεπουμπλικανών- βλέπουν ως πιθανή την προοπτική της διαρκούς ειρήνης.

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Η καθοδική πορεία της δημοτικότητας Τραμπ

Αλλά ο πόλεμος δεν είναι το μόνο πεδίο που επιδρά αρνητικά στη δημοτικότητα του Τραμπ. Ακόμα περισσότερη δυσαρέσκεια καταγράφεται για τις επιδόσεις του στην οικονομική πολιτική και ειδικότερα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μόλις ένα 22% επιδοκιμάζει την πολιτική του Τραμπ σε αυτό το πεδίο, δηλαδή ακόμα λιγότεροι από τους λίγους που στήριζαν την οικονομική πολιτική Μπάιντεν στο τέλος της θητείας του.

Έχοντας κερδίσει τη μάχη των εκλεκτόρων αλλά και της λαϊκής ψήφου, ο Τραμπ έμπαινε θριαμβευτής στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, με τα ποσοστά δημοφιλίας του στο 47%.

δημοσκόπηση

Η δημοσκοπική πορεία του Τραμπ από τον Ιανουάριο του 2025 έως σήμερα. Με το κίτρινο οι θετικές γνώμες, με το μωβ οι αρνητικές/ Reuters

Πολύ γρήγορα η δημοτικότητά του άρχισε να υποχωρεί καθώς αφενός διέψευδε πανηγυρικά τις προεκλογικές του υποσχέσεις και αφετέρου βρήκε ισχυρές αντιστάσεις στην εφαρμογή της ακροδεξιάς του ατζέντας.

Η δέσμευση του ότι οι ΗΠΑ έχουν τελειώσει με τους κοστοβόρους μακροχρόνιους πολέμους αποδείχτηκε κάλπικη, όπως και η υπόσχεση του ότι θα μειώσει το κόστος ζωής για τους Αμερικανούς καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις αλλά και η αλλοπρόσαλλη τακτική του με τους δασμούς έχουν κάνει δυσκολότερη την καθημερινότητα για εκατομμύρια πολίτες των ΗΠΑ.

Τα έργα και οι ημέρες της ICE, της αντιμεταναστευτικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, πυροδότησαν οργή και έντονες διαμαρτυρίες, ενώ οι κρατικές δολοφονίες λευκών Αμερικανών που διαμαρτύρονταν για τις άδικες και παράνομες διώξεις μεταναστών γειτόνων τους οδήγησαν σε κινητοποιήσεις πανεθνικής κλίμακας.

Η τελευταία δημοσκόπηση καταγράφει ότι μόλις το 37% των Αμερικανών ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε το μεταναστευτικό, το χαμηλότερο ποσοστό της θητείας του και μειωμένο από το 40% της προηγούμενης δημοσκόπησης των Reuters/Ipsos.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο να απέχουν μόλις πέντε μήνες, η μειωμένη δημοτικότητα του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικανούς.

Σύμφωνα με την έρευνα μόνο το 17% των ανεξάρτητων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων θα ψήφιζαν Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο στην περιφέρειά τους εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, σε σύγκριση με το 34% που δήλωσαν ότι θα επέλεγαν Δημοκρατικό.

Πηγή: in.gr

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