 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Financial Regulation"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

ΑΑΔΕ: Βάζει τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δε θα μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει αποδείξεις ενός πρατηρίου από οποιονδήποτε και να εκδώσει - έναντι αυτών - τιμολόγιο

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 24.06.2026, 14:57
Σχολιάστε
ΑΑΔΕ: Βάζει τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οριστικό τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων καυσίμων βάζει η απόφαση Α. 1129/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Με αυτήν, από την 1η Ιανουαρίου 2027, για κάθε συναλλαγή χονδρικής (B2B) σε πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο, από το πρώτο ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι δε θα μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει αποδείξεις ενός πρατηρίου από οποιονδήποτε και να εκδώσει – έναντι αυτών – τιμολόγιο.

Κι αυτό, διότι από το νέο έτος, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, για την καταχώρησή τους στα έξοδα του επαγγελματία ή της επιχείρησης, απλές αποδείξεις λιανικής πώλησης καυσίμων (δηλαδή χωρίς ΑΦΜ πελάτη).

Εκμεταλλευόμενοι το προηγούμενο καθεστώς, που είχε θεσπιστεί πριν από αρκετά χρόνια, όταν ακόμα δεν υπήρχε ηλεκτρονική τιμολόγηση και αυτόματη διαβίβαση στο myDATA, διάφοροι επιτήδειοι εμφάνιζαν δαπάνες, χωρίς να έχουν κάνει στην πραγματικότητα τα συγκεκριμένα έξοδα, με σκοπό να πληρώνουν λιγότερο φόρο.

Αυτονόητα, με τη νέα διαδικασία, όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο myDATA, μέσω της έκδοσης του τιμολογίου.

Η απόφαση αυτή δεν επιφέρει καμία αλλαγή στα λογισμικά των πρατηρίων, αφού – ούτως ή άλλως – και σήμερα εκδίδουν τιμολόγια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Θεοδωρικάκος: «Συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών»
Economy

Θεοδωρικάκος: Παρεμβαίνουμε στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών
Δρομέας: Αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση εξαγωγών
Business

Αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση εξαγωγών για το Dromea
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υποβολή ενστάσεων αγροτικών παρεμβάσεων 2024 – 2025
AGRO

Διευκρινίσεις για υποβολή ενστάσεων αγροτικών παρεμβάσεων 2024 - 2025
Airbnb: Αύξηση πληρότητας 7,1%, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις
Τουρισμός

Αύξηση πληρότητας 7,1% στα Airbnb, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις
Μπέσεντ: Το Ιράν θα ενταχθεί στο σύστημα του δολαρίου
Markets

Μπέσεντ: Το Ιράν θα ενταχθεί στο σύστημα του δολαρίου
Κικίλιας: Συμμαχία Ελλάδας- Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Κικίλιας: Κοινό μέτωπο Ελλάδας - Ιταλίας για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Metlen: Στόχος να χτίσει μέρος της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στο Βόλο
Βιομηχανία

Η Metlen θέλει την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στον Βόλο

O επόμενος στόχος για το αμυντικό hub της Metlen είναι η συμμετοχή στο μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Ελληνικές τράπεζες: Ολοταχώς για υψηλή κερδοφορία και το 2026
Τράπεζες

«Με το πόδι στο γκάζι» - Προς νέο ρεκόρ κερδοφορίας οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες στο α΄ τρίμηνο του 2026 είχαν καθαρά κέρδη 1,12 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Τερκενλής: Αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία το 2025 – Σε ποια αεροδρόμια έχει καταστήματα
Business

Τι ταμείο έκανε η Τερκενλής και το φλερτ με το εξωτερικό

Αυξημένο τζίρο, άνοδο σε κέρδη και σημαντική παρουσία σε αεροδρόμια κατέγραψε η Τερκενλής το 2025 - Τι μέρισμα προτείνει

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών
World

Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι αποταμιεύσεις

Η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αποταμιεύσεων προς όφελος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης

Αθανασία Ακρίβου
Ελληνικός Χρυσός: Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη του χαλκού
Business

H Eldorado Gold, το flagship project των Σκουριών και η επένδυση των 3 δισ.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 δισ. δολάρια, η Eldorado Gold μέσω της Ελληνικός Χρυσός αναδεικνύει την Ελλάδα σε ανερχόμενη δύναμη στην παραγωγή χρυσού και χαλκού

Νατάσα Σινιώρη
ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Τρόφιμα – ποτά

Η ΧΕΝΙΑ, η ΑΒ και το νέο στοίχημα της ελιάς 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΧΕΝΙΑ για το 2025 - Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Δημήτρης Χαροντάκης
Φοροδιαφυγή: Νέα κίνητρα σε πληρωμές με κάρτες
Economy

Νέα κίνητρα σε πληρωμές με κάρτες - Τι ζητά η ΤτΕ

Στο μικροσκόπιο η φοροδιαφυγή στις συναλλαγές με μετρητά - Η πρόταση Στουρνάρα

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΕ: Bλέπει… 6 δισ. λόγους για το 3ευρω στις online αγορές
World

Οι 6 δισ. λόγοι για το 3ευρώ στις online αγορές

Γιατι μπαίνει τέρμα στις εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες χωρίς δασμούς

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Βάζει τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στο εμπόριο αποδείξεων στα βενζινάδικα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δε θα μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει αποδείξεις ενός πρατηρίου από οποιονδήποτε και να εκδώσει - έναντι αυτών - τιμολόγιο

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Υποχρεωτικό το ΑΦΜ πελάτη στα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων

Τι προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων εισάγεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή, τη μισθολογική διαφάνεια και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Συντάξεις: Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα

Έρευνα γύρω από την ενίσχυση και την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλισης σε σχέση και με τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Μισθολογική διαφάνεια: Κοινή δήλωση Ευρωπαίων εργοδοτών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κοινή δήλωση Ευρωπαίων εργοδοτών για την Οδηγία Μισθολογικής Διαφάνειας

Δέκα ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών ζητούν έναν προσωρινό μηχανισμό «παγώματος χρόνου» για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ύψους 7,81 εκατ. ευρώ σε 6.926 μη μισθωτούς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι μη μισθωτοί θα λάβουν επιστροφή από τον e-ΕΦΚΑ

Για την επιστροφή τους απαιτείται η υποβολή αίτησης στον e-ΕΦΚΑ από τους ασφαλισμένους

Μεταβιβάσεις ακινήτων: «Φρέναραν» οι αγοραπωλησίες – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

«Φρέναραν» οι μεταβιβάσεις - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Γιατί οι γονικές παροχές παραμένουν η πρώτη επιλογή στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Ανδρομάχη Παύλου
Latest News
Θεοδωρικάκος: «Συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών»
Economy

Θεοδωρικάκος: Παρεμβαίνουμε στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών

Στη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο την προστασία των καταναλωτών αναφέρθηκε εκτενώς ο  Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ERTNEWS. «Έχουμε πάρει μέτρα για να επέμβουμε στην αγορά, ώστε να την κάνουμε πιο δίκαιη και πιο προσιτή στους πολίτες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν έχουν παρθεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Το μέτρο του πλαφόν στο […]

Δρομέας: Αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση εξαγωγών
Business

Αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση εξαγωγών για το Dromea

Επενδύσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρω ετησίως για την παραγωγη και την ανάπτυξη προϊόντων - Επιπλέον επενδύσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υποβολή ενστάσεων αγροτικών παρεμβάσεων 2024 – 2025
AGRO

Διευκρινίσεις για υποβολή ενστάσεων αγροτικών παρεμβάσεων 2024 - 2025

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ για δικαιούχους των αιτήσεων έτους 2024, που λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν έχουν ακόμη δυνατότητα υποβολής ένστασης

Airbnb: Αύξηση πληρότητας 7,1%, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις
Τουρισμός

Αύξηση πληρότητας 7,1% στα Airbnb, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις

Οι κρατήσεις σε ακίνητα τύπου Airbnb πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 19,8 ημέρες νωρίτερα

Μπέσεντ: Το Ιράν θα ενταχθεί στο σύστημα του δολαρίου
Markets

Μπέσεντ: Το Ιράν θα ενταχθεί στο σύστημα του δολαρίου

Ο Μπέσεντ είπε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν περιλαμβάνουν την πώληση του πετρελαίου σε δολάρια

Κικίλιας: Συμμαχία Ελλάδας- Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Κικίλιας: Κοινό μέτωπο Ελλάδας - Ιταλίας για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και των ευρωπαϊκών λιμένων για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Citi και Morgan Stanley για Metlen: Το buyback των 600 εκατ. ευρώ ενισχύει τη μετοχή
Business

Citi και Morgan Stanley για Metlen: Το buyback ενισχύει τη μετοχή

Citi και Morgan Stanley αξιολογούν θετικά νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Metlen

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν
Economy

Πότε μπαίνει η αγορά σε ρυθμό θερινών εκπτώσεων

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές για προσφορές και εκπτώσεις - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Deca Investments: Απέκτησε το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Dotsoft
Business

Νέα στρατηγική επένδυση της Deca Investments στη Dotsoft

Η Dotsoft ΑΕ αποτελεί μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία πληροφορικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων τεχνολογίας

ΑΑΔΕ: Βάζει τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στο εμπόριο αποδείξεων στα βενζινάδικα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, δε θα μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει αποδείξεις ενός πρατηρίου από οποιονδήποτε και να εκδώσει - έναντι αυτών - τιμολόγιο

SK Hynix: Ο γίγαντας μικροτσίπ της Νότιας Κορέας έτοιμος για τον Nasdaq – «Κυνήγι» 29 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο γίγαντας μικροτσίπ της Ν. Κορέας οδεύει στον Nasdaq - Το κυνήγι των 29 δισ.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής μικροτσίπ στον κόσμο, η SK Hynix, επιδιώκει να επεκτείνει την αγορά του στους επενδυτές των ΗΠΑ

Atlantic SEE LNG Trade: Σάρκα και οστά η κοινοπραξία με αμερικανικό LNG 9 δισ. δολ.
Φυσικό αέριο

Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο από Atlantic SEE

Η Atlantic SEE LNG Trade με Εξάρχου και Ξιφαρά παρουσίασαν τη συμφωνία για αμερικανικό LNG 9 δισ. δολ. – Ο ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου

Χρήστος Κολώνας
Βουλή: Κόντρα για τα «κόκκινα δάνεια» – Επίθεση Πιερρακάκη στον νόμο Κατσέλη
Πολιτική

Βουλή: Κόντρα για τα «κόκκινα δάνεια» – Επίθεση Πιερρακάκη στον νόμο Κατσέλη

«Δεν κάναμε το ελάχιστο που επιβάλλει το δικαστήριο αλλά το μέγιστο που επιβάλλει η πολιτική ευθύνη», είπε ο Πιερρακάκης στη Βουλή για τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης

Γιάννης Μπασκάκης
Κομισιόν: Θα εκδώσει ευρωομόλογα αξίας 80 δισ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο
Ομόλογα

Ευρωομόλογα 80 δισ. θα εκδώσει η Κομισιόν

Τα ευρωομόλογα που θα εκδώσει η Κομισιόν το 2026, ανέρχονται σε 180 δισ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Coca-Cola και Τιτάν δίνουν ώθηση στην αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Coca Cola και Τιτάν δίνουν ώθηση στο ΧΑ

Οι πιέσεις που ασκούνται σε επιλεγμένους τίτλους, δεν επιτρέπουν στον Γενικό Δείκτη να πλησιάσει τις 2.500 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΕ: Οι φιναλίστ για τα βραβεία βιολογικών προϊόντων – Δύο ελληνικές συμμετοχές
AGRO

Οι φιναλίστ για τα βραβεία βιολογικών προϊόντων της ΕΕ – Δύο ελληνικές συμμετοχές

Για κάθε κατηγορία, έχουν επιλεγεί τα τρία κορυφαία έργα, που αντιπροσωπεύουν 21 φιναλίστ από 12 χώρες της ΕΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies