Όμιλος AKTOR: Προχωρά σε ΑΜΚ άνω των 500 εκατ. ευρώ – Έρχεται νέο ενεργειακό deal

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Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται στην αγορά ενέργειας με τον Όμιλο AKTOR να προχωρά σε μεγάλη επενδυτική κίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, ο Όμιλος AKTOR προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 500 εκατ. ευρώ. Αποσκοπεί, αναφέρουν πηγές του ΟΤ που προέρχονται από την αγορά, σε μεγάλη επένδυση σε ενεργειακή υποδομή, η οποία εξυπηρετεί το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της εμπορίας αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Οι ίδιες πηγές θέλουν στην ΑΜΚ να έχει κλειδώσει θέση και μεγάλο διεθνές fund.

Η ΑΜΚ των 500 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο AKTOR

Ειδικότερα και όπως λένε παράγοντες της αγοράς στον ΟΤ, ο Όμιλος AKTOR αναμένεται να ανακοινώσει ίσως κι εντός της ημέρας την απόφαση της διοίκησης υπό τον πρόεδρο και CEO Αλέξανδρο Εξάρχου να χρηματοδοτήσει μεγάλη επένδυση σε ενεργειακή υποδομή.

Για το σκοπό αυτό αναμένεται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων προκειμένου να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ, αναφέρουν οι ίδιες πηγές του ΟΤ.

Η ΑΜΚ θα συνοδευτεί και με την είσοδο επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR, με τον Όμιλο να επιδιώκει να αξιοποιήσει το ιδανικό μομέντουμ στην ελληνική αγορά, αυτό όπως δηλαδή αποτυπώθηκε με την έλευση μεγάλων διεθνών funds που τοποθετήθηκαν στις αυξήσεις κεφαλαίου της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ και αλλά και στο ομόλογο της Motor Oil. Όπως έγραψε ο ΟΤ, τον τελευταίο ένα μήνα προσφέρθηκαν στις ενεργειακές εταιρείες κεφάλαια ύψους 23 δισ. ευρώ.

Πηγές θέλουν επίσης να έχει κλειδώσει και η είσοδος ξένου θεσμικού επενδυτή στην ΑΜΚ.

Τα σχέδια του Ομίλου AKTOR για το LNG και ο ρόλος της ATLANTIC

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες ο Αλέξανδρος Εξάρχου στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Κωνσταντίνο Ξιφαρά πρόεδρο και CEO της ΔΕΠΑ Εμπορίας γνωστοποίησε τα σχέδια της κοινής εταιρείας με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, την ATLANTIC για επέκταση των δραστηριοτήτων εμπορίας και εξαγωγών αμερικανικού LNG και σε άλλες αγορές που γειτνιάζουν με τον Κάθετο Διάδρομο, όπως η Ουγγαρία και η Βόρεια Μακεδονία.

Τα πλάνα για FSRU

Ο Εξάρχου ερωτηθείς χθες για το αν παραμένουν στα σχέδια της AKTOR η είσοδος ή η ανάπτυξη FSRU προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους του Ομίλου στο LNG απάντησε ότι «πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρόνοι κατά τους οποίους έχει θέσει ως ορόσημα ο AKTOR για νέα deals στο LNG δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την ανάπτυξη νέου FSRU. Άρα αν είναι να επεκταθεί σε τέτοια επενδυτική κίνηση θα αναζητήσει τη σύμπραξη με κάποια από τα ώριμα projects της αγοράς. Ένα εξ αυτών είναι το «Διώρυγα GAS» της Motor Oil.

Όπως και να χει η ΑΜΚ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των σχεδίων ανάπτυξη του Ομίλου στο LNG και μένει να φανεί ποια θα είναι μόλις ανακοινωθούν κι επίσημα, ίσως κι εντός της ημέρας…