OTE: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ με κάλυψη από Deutsche Telekom

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Ομολογιακό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ εξέδωσε Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) με ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη.

Τα έσοδα από το νέο ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ

Το ομολογιακό δάνειο λήγει τον Ιούνιο του 2027 ενώ η απόδοσή του διαμορφώθηκε σε 2,951% ετησίως.

Το νέο ομολογιακό δάνειο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG.

Τα έσοδα από το νέο ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ.

Οικονομικές επιδόσεις και στόχοι του ΟΤΕ για το 2026

Σημειώνεται ότι σε λειτουργικό επίπεδο, ο ΟΤΕ κατέγραψε το 2025 αύξηση εσόδων κατά 4% και ενίσχυση EBITDA κατά 2%, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία των βασικών δραστηριοτήτων του.

Για το 2026, ο στόχος είναι περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, με το EBITDA να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 3%, στηριζόμενο στη δυναμική τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας.

«Τα επιτεύγματά μας είναι αποτέλεσμα των επενδύσεών μας σε υποδομές, της ηγετικής θέσης μας στα δίκτυα, της συνεχούς βελτιστοποίησης των λειτουργιών μας, της σταθερής προσήλωσής μας στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας πελάτη, καθώς και της ικανότητάς μας να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας», τόνισε ο Κώστας Νεμπής.

Επενδύσεις σε υποδομές και δίκτυα νέας γενιάς

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, με το ύψος των επενδύσεων (capex) ως ποσοστό των εσόδων να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, με την κάλυψη FTTH να ξεπερνά ήδη τα 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, μέσω της εξαγοράς της ΤΕΡΝΑ Fiber στο πλαίσιο του έργου UFBB, ο Όμιλος στοχεύει στην επέκταση της κάλυψης σε περίπου 3,5 εκατομμύρια γραμμές έως το 2030, καλύπτοντας πάνω από τα δύο τρίτα της χώρας.

Η ανάπτυξη των υποδομών συνοδεύεται από ρυθμιστικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τη μετάβαση σε δίκτυα οπτικών ινών, όπως η σταδιακή κατάργηση των τεχνολογιών FTTC σε περιοχές με διαθέσιμο FTTH.

Στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, ο ΟΤΕ πέτυχε σταθεροποίηση των μεγεθών μετά από μια πολυετή περίοδο πίεσης. Η αύξηση της διείσδυσης των οπτικών ινών, σε συνδυασμό με ρεκόρ νέων συνδέσεων και υψηλότερη αξιοποίηση των υποδομών, συνέβαλαν στην αντιστροφή της τάσης. Συμπληρωματικά, η ανάπτυξη υπηρεσιών Fixed Wireless Access καλύπτει περιοχές όπου δεν έχει ακόμη φτάσει το FTTH, ενισχύοντας τη συνολική κάλυψη υψηλών ταχυτήτων, ανέφεραν τα στελέχη του Ομίλου.

Σχετικά με τις επενδύσεις της εταιρείας, και απαντώντας σε ερώτηση μετόχων, ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι οι επενδύσεις, ως ποσοστό του συνολικού τζίρου (Capex over sales), βρίσκονται σε ανώτατα επίπεδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Εξήγησε επίσης ότι αυτό οφείλεται στην τρέχουσα φάση επεκτατικών επενδύσεων, όπως η κατασκευή οπτικών ινών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και η εξαγορά περιοχών που αρχικά είχε αναλάβει η ΤΕΡΝΑ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επενδυτική της θέση.