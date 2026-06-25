 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(19) "Government Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

ΑΑΔΕ: Νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026

Η εφαρμογή αξιοποιεί την αυτόματη άντληση στοιχείων από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τους παραγωγούς κατά τη συμπλήρωση της αίτησης

Φορολογικά εργαλεία 25.06.2026, 20:28
Σχολιάστε
ΑΑΔΕ: Νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από εκπροσώπους του αγροτικού τομέα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του τελικού σχεδίου της νέας εφαρμογής για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αμφιθέατρο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, μετά από πρόσκληση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, προς την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), ενόψει του επικείμενου ανοίγματος της πλατφόρμας υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Περισσότεροι από 140 εκπρόσωποι αγροτικών ενώσεων και συνεταιρισμών από όλη την επικράτεια έδωσαν το παρών, ενώ τα επιτελικά στελέχη της ΑΑΔΕ ανέλυσαν τις ψηφιακές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ομαλή και γρήγορη υποβολή της ΕΑΕ 2026.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκαν οι νέες δυνατότητες της εφαρμογής, οι οποίες αξιοποιούν την αυτόματη άντληση στοιχείων από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τους παραγωγούς κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Ειδικότερα, η εφαρμογή αξιοποιεί στοιχεία από:

· Το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ για την αυτόματη προσυμπλήρωση στοιχείων με βάση τον ΑΦΜ.

· Τους δηλωμένους ΚΑΔ της επιχείρησης για τους απαραίτητους ελέγχους επιλεξιμότητας.

· Την πλατφόρμα myDATA για την αναζήτηση και επιβεβαίωση της ύπαρξης τιμολογίων.

· Τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

· Τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), όπως δεδομένα εκμεταλλεύσεων, ζωικού κεφαλαίου, μελισσοκομίας και βιομηχανικής κάνναβης.

· Τα δεδομένα της ΜΙΔΑ και του Ελληνικού Κτηματολογίου σχετικά με ιδιόκτητα, μισθωμένα ή παραχωρημένα αγροτεμάχια.

· Τα δηλωμένα IBAN ειδικού σκοπού για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αγροτικών ενισχύσεων.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, και στα στελέχη της ΑΑΔΕ, σε μια ανοιχτή συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κλάδο.

Συμφωνήθηκε με τους εκπροσώπους της ΕΘΕΑΣ και του ΓΕΩΤΕΕ την επόμενη εβδομάδα η νέα αίτηση ενίσχυσης να ελεγχθεί από εξειδικευμένα στελέχη των δύο φορέων με πιλοτική υποβολή αιτήσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Δηλώσεις

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη δημιουργίας ενός νέου ψηφιακού περιβάλλοντος υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αγροτών για την καταβολή των ενισχύσεων που δικαιούνται. Η ενίσχυση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Δεσμευόμαστε ότι η στενή επικοινωνία και η εντατική συνεργασία μας με την ΕΘΕΑΣ, το ΓΕΩΤΕΕ και τους αγροτικούς φορείς θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς, διασφαλίζοντας δίκαιες, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες για κάθε παραγωγό».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ, Μενέλαος Γαρδικιώτης, δήλωσε:

«Σήμερα πραγματοποιήσαμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Δήλωση Καλλιέργειας για το έτος 2026. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή, προσφέροντας την τεχνογνωσία και την πολύτιμη εμπειρία των μελών του. Κοινός μας στόχος είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου, σύγχρονου και λειτουργικού συστήματος, απαλλαγμένου από τις δυσλειτουργίες και τις παθογένειες του παρελθόντος, προς όφελος του πρωτογενούς τομέα και των παραγωγών.»

Ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Για όλους εμάς στην ΕΘΕΑΣ και τους αγρότες, που είμαστε υπέρμαχοι μιας απλοποιημένης, χρηστικής καθώς επίσης και αδέσμευτης και διαφανής αίτησης ΟΣΔΕ, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είμαστε εδώ για να συμβάλουμε στην προσπάθεια της ΑΑΔΕ και του Διοικητή, κ. Πιτσιλή, ώστε κάθε αγρότης να λαμβάνει όσα πραγματικά δικαιούται. Θεωρούμε κρίσιμο να υπάρχει μια αμφίδρομη και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, καθώς γνωρίζουμε ότι ο κοινός μας στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και, κυρίως, να λαμβάνουν τις ενισχύσεις οι παραγωγοί αγρότες και κτηνοτρόφοι που τις δικαιούνται. Στο τέλος αυτής της μετάβασης πιστεύουμε ότι οι πληρωμές θα είναι έγκυρες και στην ώρα τους. Επιτέλους, το ΟΣΔΕ ήλθε στο σπίτι του.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γαλλία: Ξεπέρασε τα 3,5 τρισ. ευρώ το δημόσιο χρέος κατά το α’ τρίμηνο του 2026
World

Ξεπέρασε τα 3,5 τρισ. ευρώ το δημόσιο χρέος της Γαλλίας
The 6.5 Billion Euro Plan for Greece’s Housing Crisis
English Edition

The 6.5 Billion Euro Plan for Greece’s Housing Crisis
Citi: Η επόμενη ημέρα του πολέμου και ο νέος κίνδυνος του El Niño
Economy

Citi: Η επόμενη ημέρα του πολέμου και ο νέος κίνδυνος του El Niño
Bally’s Intralot: Νέο μεγάλο συμβόλαιο στον Καναδά
Business

Η Bally’s Intralot κερδίζει νέο μεγάλο συμβόλαιο στον Καναδά
ΑΑΔΕ: Νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026
Φορολογικά εργαλεία

Νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 - Όλες οι αλλαγές
Focus Bari: Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση πελατών – Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το νέο CX
Executive

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την εμπειρία πελάτη σήμερα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στενά του Ορμούζ: «Σύγκρουση» Ιράν – IMO για τις θαλάσσιες διαδρομές
Ποντοπόρος

«Σύγκρουση» Ιράν – IMO για τις θαλάσσιες διαδρομές

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης σταμάτησαν δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ και απορρίπτουν το διεθνές σχέδιο ασφαλούς διέλευσης, δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιράκ: Ένα όχι και τόσο διακριτικό μήνυμα προς τον ΟΠΕΚ
Πετρέλαιο

Ιράκ: Ένα όχι και τόσο διακριτικό μήνυμα προς τον ΟΠΕΚ

Η απειλή αποχώρησης του Ιράκ από τον ΟΠΕΚ και ο στόχος αύξησης της παραγωγής

Τζούλη Καλημέρη
Ταμείο Ανάκαμψης: Το τελευταίο crash test για την Ελλάδα
Ταμείο Ανάκαμψης

Ταμείο Ανάκαμψης: Το τελευταίο crash test του ελληνικού σχεδίου

Το στοίχημα της απορρόφησης και η επόμενη ημέρα των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης - Τι θα συμβεί εάν χαθούν πόροι

Γιάννης Αγουρίδης
Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ: Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό
Τουρισμός

Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό (πίνακες)

Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφει νέο ρεκόρ δαπανών από τους Έλληνες στο εξωτερικό και προτίμηση στο city break στην Ευρώπη, από τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Αμερικανικές τράπεζες: Απώλειες 700 δισ. σε περίπτωση οικονομικής κρίσης
World

Αμερικανικές τράπεζες: Απώλειες 700 δισ. σε περίπτωση οικονομικής κρίσης

Τι έδειξαν τα stress tests της Federal Reserve

Τζούλη Καλημέρη
UBS: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Τράπεζες

UBS: Γιατί οι τράπεζες προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Οι ξένοι επενδυτές διατηρούν ισχυρές θέσεις στις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
DBRS: Μειώνει στο 1,9% την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2026
Economy

DBRS: Στο 1,9% ρίχνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας

Η DBRS διατηρεί στο 1,8% την εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φάρμα Μητσόπουλος: Η οικογένεια που τροφοδοτεί την ΑΒ Βασιλόπουλος με χοιρινό για 50 χρόνια
Τρόφιμα – ποτά

Από την Κορινθία στην ΑΒ - Η νέα εποχή της Φάρμας Μητσόπουλος

Η Φάρμα Μητσόπουλος με πωλήσεις 60 εκατ. ευρώ επενδύει 30 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό της - Μετατρέπει το χοιρινό σε επώνυμο προϊόν και εξετάζει εξαγορές και είσοδο σε νέες κατηγορίες πρωτεΐνης

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Φορολογικά εργαλεία
ΑΑΔΕ: Νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026
Φορολογικά εργαλεία

Νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 - Όλες οι αλλαγές

Η εφαρμογή αξιοποιεί την αυτόματη άντληση στοιχείων από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τους παραγωγούς κατά τη συμπλήρωση της αίτησης

ΓΣΕΕ: Να αποσυρθεί η διάταξη για νέες εξαιρέσεις στην κυριακάτικη αργία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αντιδράσεις προκαλεί διάταξη για επέκταση της εργάσιμης Κυριακής

Για επέκταση της δουλειάς τις Κυριακές και τις αργίες σε περισσότερους κλάδους της βιομηχανίας κάνει λόγο η ΓΣΕΕ

Συντάξεις: Πώς θα γίνεται παρακράτηση λόγω… επιδομάτων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα γίνεται παρακράτηση στις συντάξεις

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας για τις συντάξεις

ΑΑΔΕ: 1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες του myPoint Κεραμεικού
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες του myPoint Κεραμεικού

Η λειτουργία του myPoint Κεραμεικού τυγχάνει από την πρώτη μέρα ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από το κοινό, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Πώς αποδεσμεύονται – Τα βήματα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί – Τα βήματα

Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί ξεμπλοκάρουν με τη νέα ρύθμιση - Όλες οι αλλαγές

Ανδρομάχη Παύλου
Προϋπολογισμός: Ο ΦΠΑ εκτόξευσε τα φορολογικά έσοδα πάνω από 28 δισ. στο πεντάμηνο
Economy

Ο ΦΠΑ εκτόξευσε τα φοροέσοδα πάνω από 28 δισ. στο 5μηνο

Στα 3,65 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα έναντι στόχου για 1,24 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Αλλαγές στη χορήγηση της άδειας – Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι, τι ισχύει
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσες ημέρες άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις ημέρες άδειας, τη μεταφορά υπολοίπου και την καταβολή του επιδόματος.

Latest News
Γαλλία: Ξεπέρασε τα 3,5 τρισ. ευρώ το δημόσιο χρέος κατά το α’ τρίμηνο του 2026
World

Ξεπέρασε τα 3,5 τρισ. ευρώ το δημόσιο χρέος της Γαλλίας

Η Γαλλία έχει δεσμευτεί έναντι των Βρυξελλών να μειώσει το δημόσιο έλλειμμά της σε λιγότερο από 3% του ΑΕΠ έως το 2029

The 6.5 Billion Euro Plan for Greece’s Housing Crisis
English Edition

The 6.5 Billion Euro Plan for Greece’s Housing Crisis

With 50 targeted measures, a unified housing agency, and digital platforms for students and public servants on the islands, the government aims to curb the property crisis and expand the housing supply

Citi: Η επόμενη ημέρα του πολέμου και ο νέος κίνδυνος του El Niño
Economy

Citi: Η επόμενη ημέρα του πολέμου και ο νέος κίνδυνος του El Niño

Ανθεκτική η οικονομία με την αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ να είναι χαμηλότερη κατά 0,4% σε σχέση με των προ πολέμου προβλέψεων

Τάσος Μαντικίδης
Bally’s Intralot: Νέο μεγάλο συμβόλαιο στον Καναδά
Business

Η Bally’s Intralot κερδίζει νέο μεγάλο συμβόλαιο στον Καναδά

Η θυγατρική της Bally’s Intralot στον Καναδά θα αναλάβει την τεχνολογική αναβάθμιση της OLG - Το νέο σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το 2029

ΑΑΔΕ: Νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026
Φορολογικά εργαλεία

Νέα εφαρμογή για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 - Όλες οι αλλαγές

Η εφαρμογή αξιοποιεί την αυτόματη άντληση στοιχείων από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τους παραγωγούς κατά τη συμπλήρωση της αίτησης

Focus Bari: Νέα εποχή στην εξυπηρέτηση πελατών – Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το νέο CX
Executive

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την εμπειρία πελάτη σήμερα

Στην εξέλιξη της εμπειρίας πελάτη, στον ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης εστιάζει η νέα έρευνα της Focus Bari

Γαλλία: Οι πλούσιοι αποφεύγουν να επενδύσουν – Οι σκέψεις να φύγουν στο εξωτερικό
World

Γαλλία: Οι πλούσιοι αποφεύγουν να επενδύσουν – Οι σκέψεις να φύγουν στο εξωτερικό

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες των πλούσιων οικογενειών στη Γαλλία

HSBC: Οι επενδυτές εμπιστεύονται ακόμη τους συμβούλους αντί για την AI
World

Γιατί οι επενδυτές δεν αφήνουν την AI να αποφασίζει μόνη της

Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν την ανθρώπινη πινελιά, ακόμη και όταν έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Πετρέλαιο: Οι εξαγωγές από Μέση Ανατολή οδεύουν προς υψηλό τετραμήνου
Πετρέλαιο

Οι εξαγωγές πετρελαίου από Μ. Ανατολή οδεύουν προς υψηλό τετραμήνου

Οι αναμενόμενες αποστολές τον Ιούνιο ανέρχονται σε 2,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ισχυρή ανάκαμψη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρή ανάκαμψη στις ευρωαγορές

Με κέρδη έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταγράφοντας την πρώτη ανοδική συνεδρίαση της εβδομάδας

Ferrari: Παραίτηση του επικεφαλής μάρκετινγκ μετά την αντίδραση για την κυκλοφορία του EV Luce
World

Παραίτηση του επικεφαλής μάρκετινγκ της Ferrari

Η Ferrari επικρίθηκε σφόδρα από πλήθος φαν της θρυλικής Scuderia αλλά και από πολλούς επώνυμους

Nike: Η στρατηγική αλλαγή στο τιμόνι φέρνει τον David Denton από την Pfizer στη θέση του CFO
Business

Νέα εποχή για τη Nike με αλλαγή CFO και στόχο την ανάκαμψη

Η απόφαση αλλαγής στην κορυφή της οικονομικής διοίκησης της Nike ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια ανάκαμψης του αμερικανικού κολοσσού

ΑΑΔΕ: Φορολογείται η μεταφορά σε κοινό λογαριασμό; – Τι να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογείται η μεταφορά σε κοινό λογαριασμό; - Τι να προσέξετε

Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ σε περισσότερες από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς

Όμιλος AKTOR: Σηκώνει 1 δισ. ευρώ με ΑΜΚ και ομόλογο
Business

Σηκώνει 1 δισ. ο AKTOR και πάει για νέα deals

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου έκανε γνωστή τη συμμετοχή των Winex και Castellano με 300 εκατ στην ΑΜΚ του Ομίλου AKTOR

ΓΣΕΕ: Να αποσυρθεί η διάταξη για νέες εξαιρέσεις στην κυριακάτικη αργία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αντιδράσεις προκαλεί διάταξη για επέκταση της εργάσιμης Κυριακής

Για επέκταση της δουλειάς τις Κυριακές και τις αργίες σε περισσότερους κλάδους της βιομηχανίας κάνει λόγο η ΓΣΕΕ

Ντίμον: Ποιους προωθεί για την διαδοχή του
World

Ντίμον: Ποιους προωθεί για την διαδοχή του

Οι δύο υποψήφιοι διοικούν τμήματα ήταν υπεύθυνα για το 80% των κερδών της JPMorgan, ύψους 57 δισ. δολαρίων, πέρυσι

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies