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Προϋπολογισμός: Ο ΦΠΑ εκτόξευσε τα φορολογικά έσοδα πάνω από 28 δισ. στο πεντάμηνο

Στα 3,65 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα έναντι στόχου για 1,24 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Economy 25.06.2026, 09:49
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Προϋπολογισμός: Ο ΦΠΑ εκτόξευσε τα φορολογικά έσοδα πάνω από 28 δισ. στο πεντάμηνο
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Σημαντική αντοχή συνεχίζουν να επιδεικνύουν τα δημόσια οικονομικά, καθώς η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 3,65 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον στόχο των 1,24 δισ. ευρώ που είχε τεθεί για το ίδιο διάστημα. Παράλληλα, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα 103 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 2,18 δισ. ευρώ.

Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε κυρίως στην πορεία των φορολογικών εσόδων, τα οποία διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν συνολικά σε 28,03 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο, κάτι που οφείλεται στην υπεραπόδοση του ΦΠΑ, λόγω της ακρίβειας που πλήττει τους πολίτες. Ακόμη και αν αφαιρεθούν έκτακτα έσοδα που συνδέονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 27,59 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 171 εκατ. ευρώ ή 0,6%.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία

Προϋπολογισμός: Ο ΦΠΑ οδηγεί την υπεραπόδοση

Καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση των εσόδων είχε για ακόμη μία φορά ο ΦΠΑ. Οι εισπράξεις ανήλθαν σε 12,34 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας υπέρβαση κατά 650 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων. Ακόμη και χωρίς να ληφθεί υπόψη το έκτακτο ποσό των 306 εκατ. ευρώ που συνδέεται με την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, τα έσοδα από ΦΠΑ παραμένουν αυξημένα κατά 344 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Θετική ήταν και η εικόνα στους φόρους ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι απέφεραν 1,51 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 31 εκατ. ευρώ.

Μικρή υπέρβαση στους φόρους εισοδήματος

Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος έφτασαν τα 8,85 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή υπέρβαση κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Πίσω από τη συνολική εικόνα, ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις: ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεπέρασε τον στόχο κατά 211 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων παρουσίασε υστέρηση 105 εκατ. ευρώ και οι λοιποί φόροι εισοδήματος υπολείπονται κατά 99 εκατ. ευρώ.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Η βασική αρνητική επίδοση προήλθε από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ), των οποίων τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 2,58 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 224 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη χαμηλότερη κατανάλωση σε κατηγορίες προϊόντων που επιβαρύνονται με ΕΦΚ ή και μεταβολές στις τιμές και στις καταναλωτικές συνήθειες.

Παρότι μέρος της υπέρβασης στο πρωτογενές αποτέλεσμα οφείλεται σε χρονικές μετατοπίσεις πληρωμών και εσόδων, το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι ακόμη και μετά την αφαίρεση αυτών των παραγόντων, η επίδοση παραμένει καλύτερη από τον στόχο κατά περίπου 246 εκατ. ευρώ.

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