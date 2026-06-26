Wall Street: Πιέσεις από τα «σύννεφα» στην IPO της OpenAI

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Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στη Wall Street, καθώς εντείνεται το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, με αφορμή πληροφορίες ότι η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή (IPO) της, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για το διαρκώς υψηλότερο κόστος των επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,41% στις 51.707 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,67% στις 7.309 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,11% στις 25.077 μονάδες.

Το κλίμα στη Wall Street έχει επιβαρυνθεί μετά από δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η OpenAI εξετάζει την αναβολή της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο έως το επόμενο έτος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία εμφανίζεται προβληματισμένη από την απογοητευτική πορεία της SpaceX μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, αλλά και από τη συνολική αυξημένη μεταβλητότητα που καταγράφουν οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τους φόβους ότι ενδέχεται να επιβραδυνθεί η χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των υποδομών AI.

Οι αναλυτές της JPMorgan σημείωσαν ότι η πιθανή αναβολή της IPO δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ενδέχεται να καθυστερήσει η άντληση νέων κεφαλαίων από τις αγορές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge, ο οποίος εκτίμησε ότι μια καθυστέρηση της δημόσιας εγγραφής της OpenAI θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό των επενδύσεων στις υποδομές AI.

Οι ανησυχίες μεταφέρθηκαν άμεσα στις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών και της μνήμης. Η Micron Technology υποχωρεί σχεδόν κατά 5%, διορθώνοντας μέρος των κερδών σχεδόν 16% που είχε καταγράψει την προηγούμενη συνεδρίαση μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα. Πάνω από 3% χάνουν τόσο η Advanced Micro Devices (AMD) όσο και η Intel, ενώ η Oracle υποχωρεί περισσότερο από 2%.

Στον αντίποδα, η Rocket Lab κινείται ανοδικά κατά 1,5%, μετά την ανακοίνωση της NASA ότι επέλεξε την εταιρεία για την εκτόξευση δύο νέων επιστημονικών αποστολών. Οι αποστολές θα επικεντρωθούν στη μελέτη της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη Γη, καθώς και στη διερεύνηση των νεφών πάγου που σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Kevin Warsh, επέλεξε τους έμπειρους οικονομολόγους Daniel Covitz και Eric Engstrom ως βασικούς συμβούλους του. Πρόκειται για μία από τις πρώτες σημαντικές αποφάσεις του Warsh μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ακολουθώντας πρακτική που είχαν υιοθετήσει και οι προκάτοχοί του.

Παράλληλα, ο Kevin Warsh ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία θα αποτελείται από πέντε επιμέρους επιτροπές αξιολόγησης, με αντικείμενο την αναθεώρηση διαφορετικών τομέων της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.