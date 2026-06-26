Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητεί άμυνες στους πωλητές η αγορά

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Μικτή είναι η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτήν την ώρα, ωστόσο οι πιέσεις στη Motor Oil, λόγω της αποκοπής του μερίσματος, και στη Βιοχάλκο αρκούν για να διατηρούν τον Γενικό Δείκτη σε αρνητικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,38% στις 2.442,42 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 92,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,2 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,43% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.189,93 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,50% στις 2.735,02 μονάδες.

Αναζήτηση άμυνας

Υπερτερούν σήμερα οι πωλητές στο Euronext Athens, με την αγορά να καταβάλλει προσπάθεια να διατηρήσει ως σημείο αναφοράς τις 2.440 μονάδες. Ωστόσο μέχρι στιγμής οι στηρίξεις εμφανίζονται εύθραυστες, καθώς απουσιάζουν οι ισχυροί αγοραστές που θα μπορούσαν να δώσουν πιο αποφασιστική ώθηση.

Παράλληλα, ο τζίρος κινείται σε υποτονικά επίπεδα, συνεχίζοντας την εικόνα των τελευταίων συνεδριάσεων. Ένα μοτίβο που θέλει όμως την ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας προς το τέλος της συνεδρίασης, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται συστηματική επιτάχυνση των συναλλαγών κατά το τελευταίο δίωρο των συναλλαγών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να κινούνται με επιφυλακτικότητα, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί ακόμη και κάτω από το όριο των 70 δολαρίων το βαρέλι. Οι ανησυχίες των επενδυτών έχουν μετατοπιστεί στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street, ο οποίος βρίσκεται σε έντονη διορθωτική τροχιά, επηρεάζοντας συνολικά τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil σημειώνει απώλειες 3,65%, με την ΕΛΧΑ να είναι στο -2,84%. Άνω του 1% είναι η πτώση σε Βιοχάλκο, Credia, Aktor, Λάμδα, Τιτάν και Alpha Bank, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Πειραιώς, Εθνική, Aegean, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ.

Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ κερδίζει 1,70%, με τις Κύπρου, Allwyn, Helleniq Energy, Cenergy, Jumbo, Eurobank, Optima και ΟΤΕ να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι η Coca Cola και ΔΑΑ.