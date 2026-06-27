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Ευρώπη: Ο καύσωνας είναι η νέα πραγματικότητα – Πώς αλλάζει τα χαρτοφυλάκια

Οι ευκαιρίες που βλέπουν οι επενδυτές καθώς ο καύσωνας γίνεται κανόνας στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 27.06.2026, 16:06
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Ευρώπη: Ο καύσωνας είναι η νέα πραγματικότητα – Πώς αλλάζει τα χαρτοφυλάκια
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Καθώς ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης οι επενδυτές λαμβάνουν τα σήματα των επιστημόνων ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και οι καύσωνες θα είναι η νέα πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζουν τα χαρτοφυλάκια τους για τις κοινωνικές αλλαγές που έρχονται σε ένα μέλλον με αποπνικτικά καλοκαίρια.

Οι θερμοκρασίες εκτοξεύτηκαν πολύ πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου σε διάφορες περιφερειακές πόλεις, με τις «τροπικές νύχτες» να προσφέρουν μικρή ανακούφιση από την πολύ πάνω από το μέσο όρο ζέστη του Ιουνίου. Τα παλιά κτήρια και οι υποδομές, η περιορισμένη χρήση κλιματισμού και ο μικρός εγκλιματισμός σε αυτά τα υψηλά σημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί είναι λιγότερο εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τέτοιες θερμοκρασίες από ό,τι άλλα μέρη του κόσμου.

Οικοδόμηση ανθεκτικότητας

Η Stephanie Niven, συν-διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου της στρατηγικής Global Sustainable Equity στην Ninety One, μιλώντας στο CNBC εξήγησε ότι η ομάδα της θεωρεί ότι η άνοδος των έντονων καιρικών συνθηκών στην Ευρώπη δημιουργεί μια ευκαιρία διαρθρωτικής ανάπτυξης για επενδύσεις.

Η διοίκηση του Global Sustainable Equity Fund αναζητά εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα και λύσεις που «προσανατολίζονται στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ανταποκριθούν και να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα σε μια δύσκολη περίοδο» είπε. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν εταιρείες που επικεντρώνονται στην απαλλαγή από τον άνθρακα, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση των υδάτων και της ρύπανσης, την οικονομική ένταξη και τον αντίκτυπο στην υγειονομική περίθαλψη.

Ένας από τους ευρείς τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το ταμείο είναι οι ασφάλειες, τονίζει η Niven, ονομάζοντας την μεσίτη και αντασφαλιστική εταιρεία Aon και την καναδική ασφαλιστική εταιρεία Intact Financial ως δύο από τις συμμετοχές της στον τομέα.

Η ομάδα της Ninety One ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για εταιρείες «με πολιτικές που βοηθούν όσους αγωνίζονται με την κλιματική αλλαγή και επιτρέπουν στον κόσμο να γίνει πιο ευαίσθητος».

«Βλέπουμε ασφαλιστές να [δημιουργούν] πιο ενημερωμένη μοντελοποίηση του κλίματος στα συστήματα κινδύνου τους», είπε.

Ένα αναμενόμενο φαινόμενο Ελ Νίνιο, που αναμένεται να συμβεί αργότερα φέτος, θα μπορούσε επίσης να διαταράξει τα καιρικά πρότυπα και να αναταράξει τον ασφαλιστικό κλάδο με τρόπο που οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθήσουν, πρόσθεσε.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι το σοκ που θα διαταράξει έναν ήπιο κύκλο εδώ και αρκετά χρόνια»ανέφερε.«Ένα ισχυρότερο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να έχει αρκετά ενδιαφέρουσα επίδραση στον ασφαλιστικό κύκλο – λιγότερους αλλά πιο ισχυρούς τυφώνες και αυξημένη πιθανότητα τεράστιων ζημιών, κάτι που θα αποτελούσε ένα μεγάλο σοκ για τον ασφαλιστικό κύκλο. Ένα πολύ μεγάλο γεγονός θα μπορούσε να σημαίνει μια μεγάλη ευκαιρία στον κλάδο».

«Μας αρέσουν οι εταιρείες που αξιοποιούν το κενό προστασίας και επιτρέπουν την αντιστοίχιση κινδύνου και κάλυψης».

Παράλληλα με τον τομέα των ασφαλειών, το Fund της Niven αναζητά εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν λύσεις φυσικής προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, όπως η Trane Technologies, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
και κατασκευάζει συστήματα ψύξης και κλιματισμού.

Η χρηματοοικονομική ένταξη αποτελεί έναν άλλο τομέα στον οποίο επικεντρώνεται το fund καθώς η διοικητική του ομάδα αναζητά εταιρείες που μπορούν να συμβάλουν στη «χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα, η οποία εντάσσει νέα άτομα και κοινότητες στη χρηματοοικονομική υποδομή, ώστε να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις σε λειτουργία».

Ενεργειακή μετατόπιση

Ο Michael Field, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Morningstar, συμφώνησε ότι υπάρχουν εταιρείες που είναι έτοιμες να επωφεληθούν από τα θερμότερα καλοκαίρια στην ήπειρο.

«Σίγουρα, βιομηχανικές εταιρείες όπως η Johnson Controls και η Siemens θα είναι τεράστιοι ωφελούμενοι»υπογραμμίζει. «Και οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται στον χώρο του HVAC, και συγκεκριμένα στην κατασκευή εμπορικών αντλιών θερμότητας. Οι σύγχρονες αντλίες μπορούν να λειτουργήσουν και ως συσκευές ψύξης, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει μια αποτελεσματική λύση σε πιο έντονο καλοκαιρινό καιρό».

Ο Field πρόσθεσε ότι με πιο έντονο καιρό και τις σχετικές καταστροφικές επιπτώσεις, ιδίως στις αναδυόμενες χώρες, η απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και η στροφή προς καθαρότερη ενέργεια θα μπορούσε να ωφελήσει τις εταιρείες κοινής ωφέλειας.

«Ονόματα όπως η Vestas και η Iberdrola, με έκθεση σε καθαρότερη αιολική ενέργεια, θα μπορούσαν να είναι άμεσοι ωφελημένοι», είπε. «Ομοίως, η κίνηση αναβάθμισης του δικτύου για την αντιμετώπιση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε να ωφελήσει εταιρείες όπως η National Grid στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες όπως η Shell και η Total , με μεγάλη έκθεση σε ηλιακά έργα και βιοκαύσιμα, θα μπορούσαν επίσης να ωφεληθούν»

Ο Matthew Donen, διευθυντής έρευνας μετοχών της Morningstar, πρόσθεσε ότι το τρέχον κύμα καύσωνα έχει ασκήσει πρόσθετη πίεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, το οποίο έχει δει τις τιμές spot να αυξάνονται εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης ψύξης.

«Οι παλαιωμένες ηλεκτρικές υποδομές δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν, με αρκετές μονάδες να αναγκάζονται να μειώσουν την παραγωγή λόγω της αυξημένης ζήτησης» τονίζει.

«Αυτό υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη ανάγκη για εκσυγχρονισμό του δικτύου. Οι ABB, Schneider Electric και Siemens είναι βασικοί δικαιούχοι αυτού του διαρθρωτικού επενδυτικού θέματος, παρέχοντας τον εξοπλισμό διακοπτών, τους μετασχηματιστές, τον αυτοματισμό δικτύου και τον εξοπλισμό διαχείρισης ενέργειας που χρειάζονται οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τις παλαιωμένες ηλεκτρικές υποδομές».

Οικονομικός αντίκτυπος

Σε σημείωμα την Παρασκευή, οι στρατηγικοί αναλυτές της UBS ανέφεραν ότι το κύμα καύσωνα, το οποίο έχει ωθήσει τις θερμοκρασίες έως και 18 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, θα έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες παρουσιάζοντας επενδυτικές ευκαιρίες καθώς οι πληθυσμοί και οι αρχές αγωνίζονται να προσαρμοστούν.

«Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη ενός καύσωνα που έχει διαταράξει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, έχει κλείσει σχολεία και έχει επηρεάσει τις μεταφορές και τα πολιτιστικά ορόσημα», ανέφεραν.

«Τα γαλλικά πυρηνικά εργοστάσια μείωσαν την παραγωγή τους κατά περίπου 7% της συνολικής ζήτησης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες περιόρισαν την πρόσβαση σε νερό ψύξης, ενώ σε αρκετές χώρες σημειώθηκαν διαταραχές στα σιδηροδρομικά δίκτυα, στα σχολεία και στο ωράριο εργασίας. Το περιστατικό αυτό θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω πολιτική ώθηση στις επενδύσεις για την αποκαρβονιοποίηση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ηλεκτροδότηση και την ενεργειακή απόδοση.»

Η ομάδα της UBS σημείωσε επίσης ότι η στρατηγική αποκαρβονισμού και η ενεργειακή πολιτική της ηπείρου «συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο φιλόδοξων παγκοσμίως».

«Αν και διατηρούμε ουδέτερη στάση έναντι των μετοχών της Ευρωζώνης συνολικά, πιστεύουμε ότι ο αποκαρβονισμός είναι μόνο μία από τις πολλές μακροπρόθεσμες τάσεις στις οποίες οι επενδυτές θα πρέπει να δίνουν προσοχή» ανέφεραν.

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