Silicon Valley: Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος της εποχής των φουσκωμένων αποτιμήσεων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι λεγόμενες «zombie unicorns» επιστρέφουν στο προσκήνιο της Silicon Valley, καθώς η εποχή των υπερβολικά υψηλών αποτιμήσεων φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της εκατοντάδες startups που πλέον δυσκολεύονται να δικαιολογήσουν την παλιά τους αξία. Σε άρθρο του ο Economist περιγράφει ένα οικοσύστημα που από την υπεραισιοδοξία και τη φθηνή ρευστότητα περνά σε πιο σκληρή πραγματικότητα, με τους επενδυτές να αντιμετωπίζουν πλέον το ενδεχόμενο μεγάλων απωλειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, έως τον Μάιο του 2026, 332 από τα 1.900 unicorns (startups που αποτιμώνται σε τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια) σε βάση δεδομένων του Στάνφορντ είχαν αντλήσει κεφάλαια σε αποτίμηση ίση ή χαμηλότερη από το προηγούμενο υψηλό τους, ενώ 41 εταιρείες είχαν χάσει εντελώς το καθεστώς unicorn. Το φαινόμενο αυτό δείχνει ότι σημαντικό μέρος της αγοράς έχει περάσει από το στάδιο της εκρηκτικής ανάπτυξης σε μια φάση επαναξιολόγησης και πίεσης.

Ο Economist συνδέει αυτή την αλλαγή με το περιβάλλον των επιτοκίων και τη μείωση της ροής κεφαλαίων προς τα venture funds. Όταν τα επιτόκια ήταν χαμηλά, οι επενδυτές έψαχναν αποδόσεις στο ρίσκο των startups· τώρα, η εικόνα είναι πολύ πιο επιλεκτική.

Φουσκωμένες αποτιμήσεις

Το άρθρο φέρνει ως παραδείγματα εταιρείες όπως η Cameo και η SonderMind, των οποίων οι αποτιμήσεις έχουν υποχωρήσει δραματικά από τα επίπεδα του 2021. Αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι μεμονωμένες, αλλά ενδεικτικές μιας ευρύτερης διόρθωσης στις ιδιωτικές αγορές, όπου πολλές επιχειρήσεις είχαν αποτιμηθεί με βάση προσδοκίες και όχι σταθερά οικονομικά θεμέλια.

Η δυσκολία δεν περιορίζεται στη μείωση της αποτίμησης. Πολλές από αυτές τις startups δυσκολεύονται πλέον να αντλήσουν νέα κεφάλαια με τους ίδιους όρους, ενώ η δυνατότητα εξόδου μέσω IPO ή πώλησης γίνεται πιο περίπλοκη. Η αγορά, όπως τονίζει το άρθρο, έχει πάψει να επιβραβεύει αβασάνιστα τις «ονειρικές» αποτιμήσεις.

Πίεση στους επενδυτές

Η πτώση των αποτιμήσεων προκαλεί πρόβλημα και στους ίδιους τους επενδυτές. Τα πιο πρόσφατα κεφάλαια έχουν αποδώσει σαφώς λιγότερο, ενώ η εξάρτηση της αγοράς από μια μικρή ομάδα επιτυχημένων AI εταιρειών έχει εντείνει τις ανισότητες στις αποδόσεις.

Σύμφωνα με τον Economist μόλις το 5% των VC firms παράγει το 90% των κερδών του κλάδου, κάτι που ενισχύει την τάση συγκέντρωσης κεφαλαίων στους ισχυρότερους παίκτες. Για τα υπόλοιπα funds, η συγκυρία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο διστακτικοί.

Αναζητώντας λύσεις

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ορισμένα funds στρέφονται σε εναλλακτικά επενδυτικά μοντέλα, όπως τα συνεχούς διάρκειας κεφάλαια ή η δευτερογενής αγορά μετοχών ιδιωτικών εταιρειών. Ωστόσο, τέτοιες λύσεις βοηθούν κυρίως όσες startups ήδη έχουν καλή πορεία και όχι τις εταιρείες που βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Με απλά λόγια, η αγορά αναζητά τρόπους να απορροφήσει τις απώλειες χωρίς να μπορεί να «αναστήσει» τις προβληματικές εταιρείες. Οι λεγόμενοι zombie unicorns (δηλαδή μονόκεροι… ζόμπι) παραμένουν έτσι το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο του τέλους μιας εποχής υπερβολικής ευφορίας.

Τι δείχνει η επόμενη μέρα

Ο Economist καταλήγει ότι μόνο μια ισχυρή νέα γενιά IPOs από τις μεγάλες AI εταιρείες ίσως βελτιώσει το κλίμα για τις μικρότερες τεχνολογικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ακόμη κι αυτό δεν αρκεί για να λύσει το δομικό πρόβλημα των υπερτιμημένων startups που πλέον καλούνται να αποδείξουν πραγματική αξία.

Η βασική εικόνα είναι πως η Silicon Valley περνά από την εποχή της εύκολης υπόσχεσης σε μια πιο αυστηρή φάση λογοδοσίας, όπου τα «μυθικά» unicorns πρέπει πλέον να αποδείξουν ότι αξίζουν το όνομά τους.