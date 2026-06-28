 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025

Ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι, με το συνολικό ποσό του πρώτου εξαμήνου να υπερβαίνει ήδη το 1,061 δισ. ευρώ

AGRO 28.06.2026, 19:49
Σχολιάστε
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον Πυλώνα Ι, συνολικού ύψους 617,5 εκατ. ευρώ, προς 529.494 μοναδικούς δικαιούχους. Η πληρωμή αφορά συνολικά 1.142.948 δικαιούχους, ενώ το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί από την αρχή του 2026 υπερβαίνει ήδη το 1,061 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πληρωμή του Ιουνίου 2026 ανέρχεται σε 617.468.049,80 ευρώ και καλύπτει μια σειρά παρεμβάσεων του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά περίπου 101 εκατ. ευρώ τον αρχικό προγραμματισμό για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, κάτι που αποδίδεται στη στενή συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και στην πλήρη αξιοποίηση του ενωσιακού πλαισίου.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται περισσότερο ο πραγματικός παραγωγός και βελτιώνεται η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν αυξάνεται το συνολικό ύψος των πόρων που λαμβάνει η χώρα, αλλά αλλάζει η κατανομή τους ανά δικαιούχο.

Τι πληρώνεται

Στην πληρωμή περιλαμβάνονται η βασική εισοδηματική στήριξη, η αναδιανεμητική ενίσχυση, η ενίσχυση για νέους γεωργούς, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής, τα οικολογικά προγράμματα, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, καθώς και οι ενισχύσεις για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Μεγάλο μέρος του ποσού προέρχεται από τα οικολογικά προγράμματα, τα οποία ανέρχονται σε 440,1 εκατ. ευρώ.

Ειδική αναφορά γίνεται και στις πληρωμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, όπως το σκληρό και μαλακό σιτάρι, το κριθάρι, το ρύζι, το βαμβάκι, τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, το βόειο και αιγοπρόβειο κρέας, τα οπωροκηπευτικά και άλλες καλλιέργειες. Το συνολικό παράρτημα δείχνει ότι πρόκειται για ένα εκτεταμένο πλέγμα στήριξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογράμμισε ότι η σημερινή πληρωμή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της κυβέρνησης προς τους Έλληνες αγρότες. Όπως ανέφερε, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με στόχο ένα σύγχρονο και αδιάβλητο σύστημα πληρωμών.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε ότι η αρχή παραμένει συνεπής στον προγραμματισμό και συνεχίζει τις καταβολές μετά από ελέγχους, με σκοπό να πηγαίνουν τα χρήματα σε όσους πραγματικά τα δικαιούνται. Η ρητορική των δύο πλευρών εστιάζει στη διαφάνεια, στους διασταυρωτικούς ελέγχους και στη λογοδοσία.

Οι έλεγχοι και οι δεσμεύσεις

Η ανακοίνωση των ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ αναφέρει ότι, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, επανεντάχθηκαν για πληρωμή 101.256 αγροτεμάχια που είχαν χαρακτηριστεί ως δημόσιες εκτάσεις στο Κτηματολόγιο, ενώ εντάχθηκαν και 65.450 αγροτεμάχια στα οποία υπήρχε αμφισβήτηση ιδιοκτησίας ή έκτασης. Επιπλέον, αποδεσμεύθηκαν 55.772 αγροτεμάχια για τη βασική ενίσχυση και 37.682 για συνδεδεμένες ενισχύσεις, μειώνοντας τον αριθμό των δεσμευμένων περιπτώσεων.

Παράλληλα, δεν προχώρησαν για πληρωμή ποσά συνολικού ύψους 24,46 εκατ. ευρώ λόγω μη συμφωνίας με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με σημαντικό μέρος να αφορά την επαλήθευση φορολογικών παραστατικών μέσω myDATA και άλλες εκκρεμείς περιπτώσεις ελέγχου. Η ΑΑΔΕ εμφανίζει έτσι μια πιο αυστηρή διαδικασία ελέγχου πριν από κάθε καταβολή.

Τα μικρά νησιά Αιγαίου

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις πληρωμές του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους για το έτος ενίσχυσης 2025. Οι ενισχύσεις αφορούν παραδοσιακές καλλιέργειες και τοπικά προϊόντα, όπως ελαιώνες, αμπέλια, μαστίχα Χίου, κριθάρι Λήμνου, δαμάσκηνα Σκοπέλου, αγκινάρα Τήνου, καθώς και γάλα για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών.

Η πληρωμή για την καλλιέργεια τοματακίου Σαντορίνης θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών, ενώ ορισμένες συμπληρωματικές εθνικές ενισχύσεις θα καταβληθούν αμέσως μόλις διατεθούν οι σχετικές πιστώσεις. Το σκέλος αυτό δείχνει και τη σύνδεση των ενισχύσεων με τη διατήρηση τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Η καταβολή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιοργάνωσης του μηχανισμού πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων. Το υπουργείο επιδιώκει να εμφανίσει το νέο μοντέλο ως περισσότερο αξιόπιστο, πιο αυστηρό και πιο δίκαιο για τους δικαιούχους.

Παράλληλα, το γεγονός ότι το ποσό του πρώτου εξαμήνου έχει ήδη ξεπεράσει τον στόχο των 1,060 δισ. ευρώ δείχνει ότι το κράτος επιχειρεί να περάσει μήνυμα επιτάχυνσης και κανονικότητας στις πληρωμές. Το ζητούμενο πλέον είναι η ολοκλήρωση και των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων έως το τέλος Ιουνίου, ώστε να αποτυπωθεί το πλήρες ύψος των ενισχύσεων για το 2026.

Αναλυτικός πίνακας πληρωμών ενισχύσεων έτους 2025 Ιουνίου 2026 για τον Πυλώνα Ι

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Google: Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά
Τεχνολογία

Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά
ESET: Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot
Tεχνητή νοημοσύνη

Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot
Οι μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες στον κόσμο το 2026: Η βασιλεία της JPMorgan συνεχίζεται
World

Οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο - Η βασιλεία της JP Morgan συνεχίζεται
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025
AGRO

Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2025
Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Ηλεκτροκίνηση

Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ
Business of Sport

«Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μητσοτάκης: Προεκλογικός απολογισμός με 1 στις 2 δεσμεύσεις στα χαρτιά…
Πολιτική

Μία στις δύο προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ στα χαρτιά...

Ο Μητσοτάκης ανάρτησε τον απολογισμό κυβερνητικού έργου 2019 - 2026 - Από τις 188 δεσμεύσεις, το 51% είναι σε εξέλιξη... - Οι πραγματικοί δείκτες της οικονομίας

Χρήστος Κολώνας
Βικτώρια: Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία και τον κόσμο
World

Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία

Στις 28 Ιουνίου 1838 ανέβηκε στον θρόνο η βασίλισσα Βικτώρια που έμελε να κυβερνήσει να μεγάλο μέρος του πλανήτη μέχρι το 1901

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ
World

Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

Η Reformation υποβάλλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επισημαίνοντας 20 συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
ΦΠΑ: Η μείωση φόρου φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;
Tax

Η μείωση ΦΠΑ φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;

Τι δείχνουν η διεθνής εμπειρία και οι εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;
Financial Times

Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;

Η κλίμακα δεν μπορεί να λύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την ακρίβεια

Gary Marcus
Saks: Γυρνάει σελίδα – Εκτός χρεοκοπίας και με νέο όνομα
World

Γυρνάει σελίδα η Saks - Εκτός χρεοκοπίας και με νέο όνομα

Η Saks γίνεται Exemplar Luxury Group (ELG) και θα επικεντρωθεί στο πολυτελές λιανικό εμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καλαμάτα: Επενδύσεις άνω των 125 εκατ. και στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030
Τουρισμός

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας αλλάζει πίστα: Ο στόχος των 700.000 επιβατών

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα εξυπηρετεί 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από AGRO
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025
AGRO

Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2025

Ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι, με το συνολικό ποσό του πρώτου εξαμήνου να υπερβαίνει ήδη το 1,061 δισ. ευρώ

Κορινθιακή σταφίδα: Αυξημένη έως 20% η φετινή παραγωγή
AGRO

Αυξημένη έως 20% η φετινή παραγωγή κορινθιακής σταφίδας

Η αισιοδοξία στον κλάδο παραμένει συγκρατημένη, καθώς μεσολαβεί ακόμη σημαντικό χρονικό διάστημα έως τη συγκομιδή

Κρασί: Ο δρόμος από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές – Το στοίχημα
AGRO

Το στοίχημα του ελληνικού κρασιού – Από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές

Τι αναφέρει στον ΟΤ ο νέος πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ Γιάννης Σκούτας - Με ισχυρή ταυτότητα το ελληνικό κρασί - Οι ευκαιρίες και η ανάγκη για εθνικό σχέδιο

Ανθή Γεωργίου
Αγροτικά προϊόντα: Σταθερό παρέμεινε το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ
AGRO

Σταθερή αξία τα «made in Europe» αγροτικά προϊόντα

Το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου διατήρησαν τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026 τα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα
AGRO

Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Με εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΑΑΕ

Λιπάσματα: Κατά 6% αυξήθηκε η χρήση στη γεωργία της ΕΕ το 2024
AGRO

Κατά 6% αυξήθηκε η χρήση λιπασμάτων το 2024

Τα αζωτούχα και φωσφορικά λιπάσματα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών

Κρασί: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οινοπαραγωγικού τομέα της ΕΕ
AGRO

Πώς θα ενισχυθεί το ευρωπαϊκό κρασί

Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για το κρασί  - Τι συζητήθηκε

Latest News
Google: Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά
Τεχνολογία

Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά

Με εργαλεία γονικού ελέγχου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ιδέες για δραστηριότητες εκτός οθόνης, η Google προτείνει έναν πιο δημιουργικό τρόπο χρήσης της τεχνολογίας το καλοκαίρι

ESET: Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot
Tεχνητή νοημοσύνη

Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot

Η ESET προειδοποιεί ότι τα AI chatbots δεν είναι έτοιμα να υποκαταστήσουν γιατρούς, ενώ η κοινοποίηση ευαίσθητων ιατρικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας

Οι μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες στον κόσμο το 2026: Η βασιλεία της JPMorgan συνεχίζεται
World

Οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο - Η βασιλεία της JP Morgan συνεχίζεται

Η JPMorgan διατηρεί την κορυφαία συνολική θέση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025
AGRO

Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2025

Ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι, με το συνολικό ποσό του πρώτου εξαμήνου να υπερβαίνει ήδη το 1,061 δισ. ευρώ

Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Ηλεκτροκίνηση

Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Η Schneider Electric παρουσίασε τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα eMobility, με στόχο πιο ισχυρές, κλιμακούμενες και βιώσιμες υποδομές φόρτισης

ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ
Business of Sport

«Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι τομείς εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA καθώς και άλλων φορέων, όπως η NBC Universal και η Warner Brothers

Διάστημα: Γιγάντιοι εξωπλανήτες είναι πιο ελαφριοί από μαλλί της γριάς
Τεχνολογία

Διάστημα: Γιγάντιοι εξωπλανήτες είναι πιο ελαφριοί από μαλλί της γριάς

Δύο εξωπλανήτες που βρίσκονται σε απόσταση 1.100 ετών φωτός είναι πάνω από 110 φορές λιγότερο πυκνοί από τη Γη.

Κλιματική αλλαγή: Πάνω από 1.300 θάνατοι σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη λόγω καύσωνα
Κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1.300 θάνατοι σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη λόγω καύσωνα

Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρώπης αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή εντός της Κυριακής

Kaspersky: Οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μαζική οικονομική απειλή
Τεχνολογία

Οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μαζική οικονομική απειλή

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει απώλειες 609 δολαρίων ανά θύμα στην Ελλάδα, με το φαινόμενο να αποκτά διαστάσεις μεγάλης κλίμακας και αυξανόμενης κοινωνικής πίεσης

TÜV NORD Group: Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας
World

Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 για το TÜV NORD Group

Ο Όμιλος TÜV NORD ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του στα 1,795 δισ. ευρώ, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται στα 94,8 εκατ. ευρώ το 2025

Salesforce: Το agentic AI μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει έδαφος στην εξυπηρέτηση πελατών

Διεθνής έρευνα της Salesforce δείχνει ότι οι AI agents γίνονται πλέον βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση πελατών και την εμπειρία χρήστη.

Βρετανία: Το Brexit πλήττει σκληρά τους αγρότες
World

Δέκα χρόνια μετά το Brexit κοστίζει στους Βρετανούς αγρότες

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων απο τη Βρετανία προς την Ευρωπαική Ενωση, είχε μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ (47%) και η αξία τους κατά 35%

Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025
Τεχνολογία

Ρεκόρ για τη Flip.gr το 2025 με άλμα τζίρου και αύξηση πελατών

Η πλατφόρμα Flip.gr κατέγραψε αύξηση τζίρου 92% και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών

Γιώργος Πολύζος
Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη
World

Google: Νέο πλαίσιο επαλήθευσης χρηματοοικονομικών διαφημίσεων σε ΕΕ και ΕΟΧ

Η Google επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένων καλύπτει ήδη πάνω από το 98% των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Ευρώπη

ΗΠΑ: H δημογραφική ύφεση αλλάζει το χάρτη της αγοράς αυτοκινήτου
World

Συρίκνωση της αγοράς αυτοκινήτου στις ΗΠΑ, προβλέπουν οι ειδικοί

Το 2016 στις ΗΠΑ πωλήθηκαν 17,6 εκατ. αυτοκίνητα, αριθμός ρεκόρ για την αγορά - Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι δεν θα ξαναγίνει

Παθητικό εισόδημα: Γιατί είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο
World

Το παθητικό εισόδημα είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο

Ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων επιδιώκει το παθητικό εισόδημα, λόγω της δυσαρέσκειας από την εργασία και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies