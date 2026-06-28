Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025

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Η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον Πυλώνα Ι, συνολικού ύψους 617,5 εκατ. ευρώ, προς 529.494 μοναδικούς δικαιούχους. Η πληρωμή αφορά συνολικά 1.142.948 δικαιούχους, ενώ το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί από την αρχή του 2026 υπερβαίνει ήδη το 1,061 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πληρωμή του Ιουνίου 2026 ανέρχεται σε 617.468.049,80 ευρώ και καλύπτει μια σειρά παρεμβάσεων του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά περίπου 101 εκατ. ευρώ τον αρχικό προγραμματισμό για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, κάτι που αποδίδεται στη στενή συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών και στην πλήρη αξιοποίηση του ενωσιακού πλαισίου.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται περισσότερο ο πραγματικός παραγωγός και βελτιώνεται η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν αυξάνεται το συνολικό ύψος των πόρων που λαμβάνει η χώρα, αλλά αλλάζει η κατανομή τους ανά δικαιούχο.

Τι πληρώνεται

Στην πληρωμή περιλαμβάνονται η βασική εισοδηματική στήριξη, η αναδιανεμητική ενίσχυση, η ενίσχυση για νέους γεωργούς, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής, τα οικολογικά προγράμματα, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, καθώς και οι ενισχύσεις για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Μεγάλο μέρος του ποσού προέρχεται από τα οικολογικά προγράμματα, τα οποία ανέρχονται σε 440,1 εκατ. ευρώ.

Ειδική αναφορά γίνεται και στις πληρωμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, όπως το σκληρό και μαλακό σιτάρι, το κριθάρι, το ρύζι, το βαμβάκι, τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, το βόειο και αιγοπρόβειο κρέας, τα οπωροκηπευτικά και άλλες καλλιέργειες. Το συνολικό παράρτημα δείχνει ότι πρόκειται για ένα εκτεταμένο πλέγμα στήριξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογράμμισε ότι η σημερινή πληρωμή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της κυβέρνησης προς τους Έλληνες αγρότες. Όπως ανέφερε, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με στόχο ένα σύγχρονο και αδιάβλητο σύστημα πληρωμών.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε ότι η αρχή παραμένει συνεπής στον προγραμματισμό και συνεχίζει τις καταβολές μετά από ελέγχους, με σκοπό να πηγαίνουν τα χρήματα σε όσους πραγματικά τα δικαιούνται. Η ρητορική των δύο πλευρών εστιάζει στη διαφάνεια, στους διασταυρωτικούς ελέγχους και στη λογοδοσία.

Οι έλεγχοι και οι δεσμεύσεις

Η ανακοίνωση των ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ αναφέρει ότι, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, επανεντάχθηκαν για πληρωμή 101.256 αγροτεμάχια που είχαν χαρακτηριστεί ως δημόσιες εκτάσεις στο Κτηματολόγιο, ενώ εντάχθηκαν και 65.450 αγροτεμάχια στα οποία υπήρχε αμφισβήτηση ιδιοκτησίας ή έκτασης. Επιπλέον, αποδεσμεύθηκαν 55.772 αγροτεμάχια για τη βασική ενίσχυση και 37.682 για συνδεδεμένες ενισχύσεις, μειώνοντας τον αριθμό των δεσμευμένων περιπτώσεων.

Παράλληλα, δεν προχώρησαν για πληρωμή ποσά συνολικού ύψους 24,46 εκατ. ευρώ λόγω μη συμφωνίας με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με σημαντικό μέρος να αφορά την επαλήθευση φορολογικών παραστατικών μέσω myDATA και άλλες εκκρεμείς περιπτώσεις ελέγχου. Η ΑΑΔΕ εμφανίζει έτσι μια πιο αυστηρή διαδικασία ελέγχου πριν από κάθε καταβολή.

Τα μικρά νησιά Αιγαίου

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις πληρωμές του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους για το έτος ενίσχυσης 2025. Οι ενισχύσεις αφορούν παραδοσιακές καλλιέργειες και τοπικά προϊόντα, όπως ελαιώνες, αμπέλια, μαστίχα Χίου, κριθάρι Λήμνου, δαμάσκηνα Σκοπέλου, αγκινάρα Τήνου, καθώς και γάλα για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών.

Η πληρωμή για την καλλιέργεια τοματακίου Σαντορίνης θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών, ενώ ορισμένες συμπληρωματικές εθνικές ενισχύσεις θα καταβληθούν αμέσως μόλις διατεθούν οι σχετικές πιστώσεις. Το σκέλος αυτό δείχνει και τη σύνδεση των ενισχύσεων με τη διατήρηση τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Η καταβολή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιοργάνωσης του μηχανισμού πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων. Το υπουργείο επιδιώκει να εμφανίσει το νέο μοντέλο ως περισσότερο αξιόπιστο, πιο αυστηρό και πιο δίκαιο για τους δικαιούχους.

Παράλληλα, το γεγονός ότι το ποσό του πρώτου εξαμήνου έχει ήδη ξεπεράσει τον στόχο των 1,060 δισ. ευρώ δείχνει ότι το κράτος επιχειρεί να περάσει μήνυμα επιτάχυνσης και κανονικότητας στις πληρωμές. Το ζητούμενο πλέον είναι η ολοκλήρωση και των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων έως το τέλος Ιουνίου, ώστε να αποτυπωθεί το πλήρες ύψος των ενισχύσεων για το 2026.

Αναλυτικός πίνακας πληρωμών ενισχύσεων έτους 2025 Ιουνίου 2026 για τον Πυλώνα Ι