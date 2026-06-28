 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(27) "Health and Medical Services"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(9) "Disasters"
    [1]=>
    string(15) "Health Services"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(14) "Death & Injury"
}

Κλιματική αλλαγή: Πάνω από 1.300 θάνατοι σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη λόγω καύσωνα

Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρώπης αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή εντός της Κυριακής

Κλιματική αλλαγή 28.06.2026, 18:44
Σχολιάστε
Κλιματική αλλαγή: Πάνω από 1.300 θάνατοι σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη λόγω καύσωνα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι στην Ευρώπη αποδίδονται στον καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Περισσότεροι από 1.300 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν από την 21η Ιουνίου σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

«Αυτήν τη στιγμή, 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση», συμπλήρωσε.

Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ένας αριθμός ελαφρά μικρότερος σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα.

«Οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται»

Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές, με τη Γαλλία να αναφέρει 1000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Σήμερα, η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στο Ντόκσανι, βόρεια της Πράγας.

«Είναι η πρώτη φορά που καταγράψαμε μια θερμοκρασία 41 βαθμών Κελσίου στο επίσημο δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών μας. Οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, επομένως δεν πρόκειται για την οριστική κορύφωση» του φαινομένου, επισήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία CHMI σε ανάρτηση στο X.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με καταιγίδες.

Απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γερμανία

Η Γερμανία κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου, στο Κόσχεν, στο Βρανδεμβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας DWD. Στο Βερολίνο, η αστυνομία σκοπεύει να κάνει εκ νέου χρήση κανονιών νερού υπό πίεση προκειμένου να βοηθήσει τους κατοίκους της πρωτεύουσας να δροσιστούν.

Την ίδια ώρα, τα δρομολόγια των τρένων μειώθηκαν σε μια μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ενώ τα δρομολόγια των τραμ ανεστάλησαν στην ανατολική πόλη της Λειψίας. Πολλοί άνθρωποι έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, απρόθυμοι να βγουν έξω μέχρι να δύσει ο ήλιος, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Ρώμη, ο πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς επειδή παρέστησαν στην κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρά τις αποπνικτικές συνθήκες. Στη Γαλλία, ο καύσωνας δείχνει να χαλαρώνει και ο κόκκινος συναγερμός αφορά πλέον δύο διαμερίσματα στο ανατολικό τμήμα, με τις αρχές να αναμένεται να άρουν τις προειδοποιήσεις στις 22.00 τοπική ώρα σήμερα.

Εντούτοις, η υπουργός Υγείας της χώρας Στεφανί Ριστ δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune πως ο αντίκτυπος του κύματος καύσωνα θα μπορούσε να παραμείνει έως και 10 ημέρες μετά την πτώση του υδράργυρου. «Το επεισόδιο δεν έχει τελειώσει», προειδοποίησε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

Οι καταιγίδες, άλλωστε, που έπληξαν τμήματα της Γαλλίας χθες το βράδυ βύθισαν στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά. Σήμερα το απόγευμα, 36.000 νοικοκυριά στη βόρεια και κεντρική Γαλλία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Enedis.

Καταιγίδες αναμένονται και στη Γερμανία αύριο ή και μεθαύριο, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ηπιότερες θερμοκρασίες για ένα μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης αυτήν την εβδομάδα, την ώρα που το κύμα ζέστης κινείται βαθύτερα στην κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Πηγή: In.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025
AGRO

Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2025
Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Ηλεκτροκίνηση

Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ
Business of Sport

«Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ
Διάστημα: Γιγάντιοι εξωπλανήτες είναι πιο ελαφριοί από μαλλί της γριάς
Τεχνολογία

Διάστημα: Γιγάντιοι εξωπλανήτες είναι πιο ελαφριοί από μαλλί της γριάς
Κλιματική αλλαγή: Πάνω από 1.300 θάνατοι σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη λόγω καύσωνα
Κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1.300 θάνατοι σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη λόγω καύσωνα
Kaspersky: Οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μαζική οικονομική απειλή
Τεχνολογία

Οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μαζική οικονομική απειλή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Βικτώρια: Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία και τον κόσμο
World

Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία

Στις 28 Ιουνίου 1838 ανέβηκε στον θρόνο η βασίλισσα Βικτώρια που έμελε να κυβερνήσει να μεγάλο μέρος του πλανήτη μέχρι το 1901

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ
World

Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

Η Reformation υποβάλλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επισημαίνοντας 20 συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΦΠΑ: Η μείωση φόρου φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;
Tax

Η μείωση ΦΠΑ φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;

Τι δείχνουν η διεθνής εμπειρία και οι εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;
Financial Times

Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;

Η κλίμακα δεν μπορεί να λύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την ακρίβεια

Gary Marcus
Saks: Γυρνάει σελίδα – Εκτός χρεοκοπίας και με νέο όνομα
World

Γυρνάει σελίδα η Saks - Εκτός χρεοκοπίας και με νέο όνομα

Η Saks γίνεται Exemplar Luxury Group (ELG) και θα επικεντρωθεί στο πολυτελές λιανικό εμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ενοίκια: Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς
Ακίνητα

Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς

Η χώρα με το μεγαλύτερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη βλέπει πλέον τις αυξήσεις μισθών να εξανεμίζονται στο κόστος κατοικίας, ενώ η στέγη εξελίσσεται στη μεγαλύτερη οικονομική πίεση για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καλαμάτα: Επενδύσεις άνω των 125 εκατ. και στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030
Τουρισμός

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας αλλάζει πίστα: Ο στόχος των 700.000 επιβατών

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα εξυπηρετεί 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Ηλεκτροκίνηση

Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Η Schneider Electric παρουσίασε τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα eMobility, με στόχο πιο ισχυρές, κλιμακούμενες και βιώσιμες υποδομές φόρτισης

Καύσωνας: Αλλάζει το ευρωπαϊκό καλοκαίρι – Τι δείχνουν τα δεδομένα Ιουνίου 2026
Κλιματική αλλαγή

Πιο συχνοί γίνονται οι καύσωνες στην Ευρώπη - Τα δεδομένα ανά χώρα

Όλο και πιο συχνός είναι ο καύσωνας στην Ευρώπη - Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων παρουσιάζουν τους υψηλότερους μέσους όρους σε ακραίες θερμοκρασίες

Η Ευρώπη «βράζει»: Κάποτε είχε πέντε έντονους καύσωνες σε 50 χρόνια, σήμερα μετρά πάνω από 20 σε μόλις 25
Κλιματική αλλαγή

Η Ευρώπη «βράζει» - Κάποτε είχε 5 καύσωνες σε 50 χρόνια, σήμερα πάνω από 20 σε μόλις 25

Οι αποπνικτικές θερμοκρασίες καταρρίπτουν ρεκόρ σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με φονικούς καύσωνες

Εξοικονομώ: Παράταση-ανάσα έως τις 17 Ιουλίου – Μεγάλο στοίχημα η διάσωση 70.000 έργων
Green

Παράταση με... αστερίσκους στο Εξοικονομώ - Στον «αέρα» 70.000 έργα

Τι θα γίνει με όσους δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν τα έργα και έχουν ήδη λάβει μέρος της επιδότησης; Αγώνας δρόμου έως τις 17 Ιουλίου για χιλιάδες έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα πριν σβήσει το Ταμείο Ανάκαμψης

Μάχη Τράτσα
O καύσωνας στην Ευρώπη θα ήταν «πρακτικά αδύνατο να συμβεί» χωρίς την κλιματική αλλαγή
Green

O καύσωνας στην Ευρώπη θα ήταν «πρακτικά αδύνατο να συμβεί» χωρίς την κλιματική αλλαγή

Ο καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη είναι «ο πιο σφοδρός και εκτεταμένος που έχει επηρεάσει ποτέ την περιοχή», εκτιμά νέα μελέτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Εξοικονομώ: Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα
Εξοικονόμηση

Νέα παράταση για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» - Ποια αφορά

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ: Αναβαθμισμένος ρόλος στο νέο υδατικό μοντέλο της χώρας
Business

ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ στο επίκεντρο της νέας εθνικής στρατηγικής για τα Ύδατα

Η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα αναδιατάσσει τον ρόλο των μεγάλων παρόχων νερού, σε ένα περιβάλλον ελλιπούς κοστολόγησης, χαμηλής ανάκτησης κόστους και ανομοιογενούς τιμολόγησης. Το 12% του νερού που καταναλώνεται δεν τιμολογείται

Μάχη Τράτσα
Latest News
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025
AGRO

Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2025

Ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι, με το συνολικό ποσό του πρώτου εξαμήνου να υπερβαίνει ήδη το 1,061 δισ. ευρώ

Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Ηλεκτροκίνηση

Schneider Electric: Νέα σειρά λύσεων για έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Η Schneider Electric παρουσίασε τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα eMobility, με στόχο πιο ισχυρές, κλιμακούμενες και βιώσιμες υποδομές φόρτισης

ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ
Business of Sport

«Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι τομείς εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA καθώς και άλλων φορέων, όπως η NBC Universal και η Warner Brothers

Διάστημα: Γιγάντιοι εξωπλανήτες είναι πιο ελαφριοί από μαλλί της γριάς
Τεχνολογία

Διάστημα: Γιγάντιοι εξωπλανήτες είναι πιο ελαφριοί από μαλλί της γριάς

Δύο εξωπλανήτες που βρίσκονται σε απόσταση 1.100 ετών φωτός είναι πάνω από 110 φορές λιγότερο πυκνοί από τη Γη.

Κλιματική αλλαγή: Πάνω από 1.300 θάνατοι σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη λόγω καύσωνα
Κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1.300 θάνατοι σε μία εβδομάδα στην Ευρώπη λόγω καύσωνα

Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρώπης αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή εντός της Κυριακής

Kaspersky: Οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μαζική οικονομική απειλή
Τεχνολογία

Οι απάτες μέσω μηνυμάτων εξελίσσονται σε μαζική οικονομική απειλή

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει απώλειες 609 δολαρίων ανά θύμα στην Ελλάδα, με το φαινόμενο να αποκτά διαστάσεις μεγάλης κλίμακας και αυξανόμενης κοινωνικής πίεσης

TÜV NORD Group: Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας
World

Άνοδος 6% στον τζίρο το 2025 για το TÜV NORD Group

Ο Όμιλος TÜV NORD ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του στα 1,795 δισ. ευρώ, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται στα 94,8 εκατ. ευρώ το 2025

Salesforce: Το agentic AI μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει έδαφος στην εξυπηρέτηση πελατών

Διεθνής έρευνα της Salesforce δείχνει ότι οι AI agents γίνονται πλέον βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση πελατών και την εμπειρία χρήστη.

Βρετανία: Το Brexit πλήττει σκληρά τους αγρότες
World

Δέκα χρόνια μετά το Brexit κοστίζει στους Βρετανούς αγρότες

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων απο τη Βρετανία προς την Ευρωπαική Ενωση, είχε μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ (47%) και η αξία τους κατά 35%

Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025
Τεχνολογία

Ρεκόρ για τη Flip.gr το 2025 με άλμα τζίρου και αύξηση πελατών

Η πλατφόρμα Flip.gr κατέγραψε αύξηση τζίρου 92% και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών

Γιώργος Πολύζος
Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη
World

Google: Νέο πλαίσιο επαλήθευσης χρηματοοικονομικών διαφημίσεων σε ΕΕ και ΕΟΧ

Η Google επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένων καλύπτει ήδη πάνω από το 98% των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Ευρώπη

ΗΠΑ: H δημογραφική ύφεση αλλάζει το χάρτη της αγοράς αυτοκινήτου
World

Συρίκνωση της αγοράς αυτοκινήτου στις ΗΠΑ, προβλέπουν οι ειδικοί

Το 2016 στις ΗΠΑ πωλήθηκαν 17,6 εκατ. αυτοκίνητα, αριθμός ρεκόρ για την αγορά - Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι δεν θα ξαναγίνει

Παθητικό εισόδημα: Γιατί είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο
World

Το παθητικό εισόδημα είναι το νέο… αμερικανικό όνειρο

Ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων επιδιώκει το παθητικό εισόδημα, λόγω της δυσαρέσκειας από την εργασία και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απογραφή ασανσέρ: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας
Economy

Τα 10 SOS για την απογραφή ασανσέρ

Τελευταία ημέρα είναι η 30η Ιουνίου 2026 για την απογραφή ασανσέρ και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση

Επενδύσεις: Τα σύγχρονα εργαλεία που κάνουν τη διαφορά
Business

Πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις - Τι προτείνουν οι βιομήχανοι [γράφημα]

Τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα

Μαρία Σιδέρη
BIS: Τέσσερις παράγοντες που αυξάνουν την αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία
World

Γιατί η BIS ανησυχεί για την παγκόσμια οικονομία

Δημόσιο χρέος, υπερεπενδύσεις σε AI, αστάθεια στην αγορά ομολόγων και πληθωρισμός υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της BIS

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies