Πειραιάς: Επεισόδιο υψηλού κινδύνου με το «CHAMPION JET 2» της SeaJets

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υψηλού κινδύνου επεισόδιο σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά κατά την διάρκεια πετρέλευσης του ταχύπλοου «CHAMPION JET 2» της SeaJets. Όπως προκύπτει από ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος μάνικα αποσυνδέθηκε από τον μεταλλικό σωλήνα και κατέβρεξε δεκάδες επιβάτες.

Το πετρέλαιο έβρεξε τους επιβάτες

Στην ανακοίνωση του το Λιμενικό Σώμα αναφέρει ότι «τις μεσημβρινές ώρες προχθές 26/6/2026, ενημερώθηκε το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ότι κατά τον εφοδιασμό ενός επιβατηγού-ταχυπλόου (Ε/Γ-Τ/Χ) πλοίου σημαίας Κύπρου με καύσιμα από βυτιοφόρο όχημα, στην πύλη Ε4 του λιμένα Πειραιά, προκλήθηκε αποσύνδεση του μεταλλικού συνδέσμου του σωλήνα τροφοδοσίας.

Αποτέλεσμα της αποσύνδεσης ήταν η εκτόξευση πετρελαίου και η διασπορά του στον αριστερό καταπέλτη του πλοίου, καθώς και η διαβροχή επιβατών οι οποίοι επιβιβάζονταν εκείνη την ώρα. Από το συμβάν προκλήθηκε ρύπανση έκτασης 30 τ.μ. στην ξηρά, καθώς και διάσπαρτες αυτοδιαλυόμενες κηλίδες ιριδίζουσας μορφής, έκτασης περίπου 100 τ.μ., στη θαλάσσια περιοχή ελλιμενισμού του πλοίου.

Άμεσα, μέλη του πληρώματος καθώς και υπάλληλοι ιδιωτικής αντιρρυπαντικής εταιρείας προέβησαν σε εργασίες απορρύπανσης από την ξηρά, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν ενέργειες μηχανικών αναδεύσεων από δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τρία ιδιωτικά σκάφη, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Από τη Λιμενική Αρχή του Τζελέπη που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος και ο Α΄ Μηχανικός του Ε/Γ-Τ/Χ πλοίου».

Η καταγγελία της ΠΕΝΕΝ

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού χαρακτηρίζει το συμβάν επικίνδυνο και όπως σημειώνει στέλνει την υπόθεση στον εισαγγελέα. Αν ένας από τους επιβάτες «κρατούσε στο χέρι του τσιγάρο θα θρηνούσαμε θύματα» καταγγέλλει η ΠΕΝΕΝ!

Επίσης υπογραμμίζει ότι είναι «κίνδυνος – θάνατος η πετρέλευση κατά την διάρκεια επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών»!

Πηγή: in.gr