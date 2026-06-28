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Ιδιωτικά κλαμπ: Ακμάζουν και πάλι αν και …πανάκριβα

Τα ιδιωτικά κλαμπ κοστίζουν ακριβά για όσους θέλουν να γίνουν μέλη αλλά η ζήτηση ειναι μεγάλη σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Tέχνη και Ζωή 28.06.2026, 23:17
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Ιδιωτικά κλαμπ: Ακμάζουν και πάλι αν και …πανάκριβα
Εστιατόριο του Twenty Two club , στο Λονδίνο
Newsroom

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Μια νέα -παγκόσμια- άνθηση γνωρίζουν τα ιδιωτικά κλάμπ, κυρίως στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Οι ιδιωτικές λέσχες μόνον για μέλη, είναι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αυτό το  παλιρροιακό κύμα χρημάτων και ενδιαφέροντος που ρέει προς τα κλαμπ.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι χρεώνουν υψηλές ετήσιες χρεώσεις για πρόσβαση σε αποκλειστικά πολυτελή μπαρ, εστιατόρια και άλλες παροχές.

H λέσχη «The Sloane Club», που ιδρύθηκε το 1922 από μία κόρη της βασίλισσας Βικτώριας,  προσπαθεί να προσελκύσει νεανικό κοινό. Οπως λέει η Νίνα Τζιβράτζ Στίβενσον, διευθύνουσα σύμβουλος του κλαμπ, στο CNN «προσφέρουμε πράγματι προνομιακή τιμή για την κοινότητα των μελών μας κάτω των 35 ετών». «Η ετήσια συνδρομή είναι 1.700 λίρες (2.264 δολάρια), με χαμηλότερο τέλος εγγραφής» ύψους 450 λιρών (602 δολάρια). Για όσους είναι μεγαλύτεροι η συνδρομή είναι τουλάχιστον 2.300 λίρες (3.065 δολάρια) ετησίως, συν 950 λίρες (1.271 δολάρια) ως τέλος εγγραφής.

Τα ιδιωτικά κλάμπ, «γεννήθηκαν» στο Λονδίνο

Η λέσχη, που έγινε μάρτυρας πολλών ιστορικών γεγονότων στην πολυτελή συνοικία Τσέλσι του Λονδίνου,  άνοιξε αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για να φιλοξενήσει γυναίκες που είχαν υπηρετήσει στο στρατό. Άρχισε να δέχεται άνδρες περίπου πέντε δεκαετίες αργότερα.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια άνοιξαν περισσότερα κλαμπ από ό,τι τα προηγούμενα 30 χρόνια», δήλωσε ο Ματ Χομπς, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Copper Beech, μιας συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα το Λονδίνο που ειδικεύεται στον κλάδο.

Το Λονδίνο είναι η γενέτειρα αυτών των club s  -των αυστηρά κλειστών λέσχων για μέλη-  με το White’s Club, που άνοιξε το 1693, να αναφέρεται  ως το παλαιότερο. Είναι δύσκολο να βρεθούν ακριβείς αριθμοί, αλλά οι ειδικοί του κλάδου εκτιμούν ότι το Λονδίνο διαθέτει πάνω από 130 ιδιωτικές λέσχες.

Εστιατόριο στο Sessions Art Club, Λονδίνο

Οι λέσχες της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη, ακολουθεί «ασθμαίνοντας» τη βρετανική μητρόπολη καθώς διαθέτει μερικές δεκάδες, αλλά η άνθησή της μετά την πανδημία ήταν πολύ πιο έντονη, αναφέρει το CNN.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η πόλη έχει προσθέσει έως και 10 νέα κλαμπ, σύμφωνα με τον Χομπς, μεταξύ των οποίων τα Maxime’s, Chez Margaux και το βρετανικό παράρτημα The Twenty Two.

Από τα κλαμπ που άνοιξαν τα τελευταία πέντε χρόνια, τα ετήσια τέλη συνδρομής κυμαίνονται από περίπου 3.000 έως 15.000 δολάρια, ανέφερε ο Χομπς, σημειώνοντας ότι πολλά χρεώνουν τέλη εγγραφής που κυμαίνονται από 1.000 έως το εκπληκτικό ποσό των 200.000 δολαρίων.

Ο Ματ Χομπς της Copper Beech,δήλωσε ότι πιστεύει πως η πανδημία ενίσχυσε σημαντικά την ανάγκη των ανθρώπων για κοινωνική επαφή, ωθώντας τους προς ιδιωτικούς συλλόγους όπου μπορούν να βρουν μια «αίσθηση του «ανήκειν»» σε έναν «επιμελημένο χώρο για άτομα με κοινά ενδιαφέροντα».

Αλλά τι άλλο εξηγεί αυτό το μικροσκοπικό, ακμάζον νησάκι του κλάδου σε πόλεις όπου η πλειοψηφία δυσκολεύεται να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες της;

Λίστες αναμονής

Για τους επενδυτές, οι σύλλογοι μπορούν να αποτελέσουν μια επικερδή επένδυση. Τα έξοδα συνδρομής είναι υψηλά και οι λίστες αναμονής μπορεί να είναι μεγάλες – ένα ενθαρρυντικό σημάδι για τους επενδυτές ότι η λέσχη τους θα συνεχίσει να έχει ζήτηση.

Ο Τζέιμι Κάρινγκ, σύμβουλος του κλάδου της φιλοξενίας με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε στο CNN ότι το 2019 λάμβανε πιθανώς μερικές ερωτήσεις κάθε μήνα από υποψήφιους πελάτες που ήθελαν να ανοίξουν μια λέσχη. Τώρα, λαμβάνει περίπου μια ντουζίνα τον μήνα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής του, λέει ο Κάρινγκ, αλλά κυρίως αποτελεί ένδειξη της ανάπτυξης της πολυτελούς φιλοξενίας.

Anabel's

Anabel’s Club, Λονδίνο

Ο Κάρινγκ ανέφερε ότι οι κατασκευαστές ακινήτων θεωρούν όλο και περισσότερο τα κλαμπ ως το «διαμάντι στο στέμμα» των πολυχρηστικών συγκροτημάτων που μπορούν επίσης να φιλοξενούν διαμερίσματα, γραφεία και εστιατόρια. Η παρουσία ενός ιδιωτικού κλαμπ μπορεί να ενισχύσει το κύρος ολόκληρου του συγκροτήματος, πρόσθεσε.

Η ανανέωση και τα νεότερα μέλη

Οι ιδιωτικές λέσχες χρειάζονταν μια ανανέωση της εικόνας τους είναι άλλωστε κάτι που τους επιβάλεται απο την προσέλκυση νεότερου κοινού…

Η εικόνα του κλάδου έχει εξελιχθεί:  Από τις γεμάτες καπνό αίθουσες με άνδρες που έπιναν μπράντι – όπως αποτυπώνονται σε ασπρόμαυρα σκίτσα – σε διασημότητες που βγαίνουν από το The Groucho Club τη δεκαετία του ’90, όπως αποτυπώνονται σε φωτογραφίες παπαράτσι. Αυτός ο ηδονισμός δεν θα έχει θέση το 2026, δήλωσαν αναλυτές του κλάδου στο CNN.

Αντίθετα, οι σημερινοί σύλλογοι βρίσκονται σε φάση «αποτοξίνωσης», προσθέτοντας γυμναστήρια, σάουνες και σπα.

«Είμαστε πιο (προσεκτικοί όσον αφορά την υγεία)… και πιο προληπτικοί όσον αφορά την ευεξία μας», είπε ο Κάρινγκ. «Σήμερα, γίνεται όλο και πιο υποχρεωτικό για τους κοινωνικούς συλλόγους να διαθέτουν εγκαταστάσεις ευεξίας».

Ακόμη και το Tramp, ένα θρυλικό στέκι για ροκ σταρ, σούπερ μοντέλα και κοσμικούς, πήρε το μήνυμα.

Το κλαμπ, που λειτουργεί εδώ και 57 χρόνια, άνοιξε τον περασμένο μήνα έναν ξεχωριστό χώρο — το Tramp Health — προσφέροντας στα μέλη μαθήματα γιόγκα και πιλάτες, καθώς και ενδοφλέβια θεραπεία, η οποία διοχετεύει βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά στην κυκλοφορία του αίματος, και θεραπεία με κόκκινο φως, που στοχεύει στη μείωση των ρυτίδων…

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