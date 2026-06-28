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ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι τομείς εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA καθώς και άλλων φορέων, όπως η NBC Universal και η Warner Brothers

Business of Sport 28.06.2026, 19:20
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ΗΠΑ: «Λουκέτο» σε 400 sites για παράνομη μετάδοση του Μουντιάλ
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Σε κλείσιμο 400 διαδικτυακών sites , που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι οι τομείς εντοπίστηκαν με τη βοήθεια της FIFA, του διοικητικού οργάνου του ποδοσφαίρου, καθώς και άλλων φορέων, όπως η NBC Universal και η Warner Brothers, εξηγώντας την κίνηση ως μια προσπάθεια να διαταραχθούν τα διεθνή δίκτυα που επωφελούνται από τη δημοτικότητα του τουρνουά.

Τα sites χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παροχή στους χρήστες περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υπό τη μορφή ζωντανών μεταδόσεων των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς αυτοί διεξάγονταν και μεταδίδονταν για πρώτη φορά, ανέφερε το υπουργείο.

«Αυτοί οι πάροχοι ροής όχι μόνο παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά εκθέτουν επίσης τους θεατές σε πιθανές απειλές — συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού και μη ασφαλών συνδέσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο προσωπικά και οικονομικά δεδομένα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Έρικ Βάιντορφ, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations).

Στο Περού και τη Βουλγαρία έγιναν παρεμβάσεις σε διακομιστές και τομείς που συνδέονταν με τη μη εξουσιοδοτημένη μετάδοση των αγώνων του τουρνουά, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι πραγματοποιήθηκαν επιπλέον παρεμβάσεις στην Κροατία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Κολομβία.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σε 16 πόλεις των τριών χωρών έως τις 19 Ιουλίου.

Η προσέλευση στους αγώνες έχει σημειώσει ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με τη FIFA. Οι αγώνες της περασμένης εβδομάδας ήταν από τα προγράμματα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, σύμφωνα με τη Nielsen. Η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί της Αυστραλίας κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα.

Απο την άλλη η FIFA δεχεται οξύτατη κριτική για τα πανάκριβα εισιτήρια των αγώνων, τα ακριβότερα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου,  ακολουθώντας τακτικές που ανάγκασαν την αμερικανική δικαιοσύνη να παρέμβει, ζητώντας εξηγήσεις.

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