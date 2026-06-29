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Δασμοί Τραμπ: «Στέλνουν» κοντά σε υψηλό διετίας τα ναύλα

Οι επικείμενοι νέοι δασμοί Τραμπ οδηγούν σε αύξηση παραγγελιών και αυτή με τη σειρά της εκιτοξεύει τα ναύλα

Ποντοπόρος 29.06.2026, 08:20
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Δασμοί Τραμπ: «Στέλνουν» κοντά σε υψηλό διετίας τα ναύλα
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Στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα το 2024 έχει εκτοξευτεί το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων, μεταξύ Ασίας και της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, καθώς και μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, καθώς οι επιχειρήσεις σπεύδουν να αποθηκεύσουν εμπορεύματα ενόψει του νέου γύρου αμερικανικών δασμών.

Στελέχη της ναυλαγοράς δήλωσαν στους FT ότι η αναμονή για τους νέους δασμούς των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα έχει επισπεύσει σημαντικά την ετήσια αύξηση της ζήτησης για ναυτιλιακές μεταφορές, η οποία συνήθως ξεκινά όταν οι λιανοπωλητές γεμίζουν τα αποθέματά τους πριν από τις περιόδους των αγορών της Black Friday και των Χριστουγέννων.

Η τιμή για ένα κοντέινερ 40 FEU μεταξύ Κίνας και ανατολικής ακτής των ΗΠΑ αυξήθηκε στα 7.880 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας άνοδο κατά 62% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την πλατφόρμα ναυτιλιακών μεταφορών Freightos. Τα ναύλα μεταξύ Κίνας και Μεσογείου εκτινάχθηκαν κατά 47% στα 6.431 δολάρια.

Ο δείκτης Platts Container Index, ο οποίος μετρά τους ναύλους για τη μεταφορά εμπορευματοκιωτίων μέσω θαλάσσης σε βασικές παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές, αυξήθηκε κατά 80% στις 30 ημέρες έως την Τετάρτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2022.

Οι δασμοί Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς τουλάχιστον 10% σε δεκάδες χώρες από τα τέλη Ιουλίου, μετά από έρευνα για πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας. Περαιτέρω δασμοί σε βιομηχανικά προϊόντα αναμένεται να ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα.

Το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι σκοπεύει να επιβάλει δασμούς σε 60 χώρες επειδή δεν έπραξαν αρκετά για να αποτρέψουν την εισαγωγή προϊόντων που κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία, θέτοντας τους Αμερικανούς εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση.

Η Κίνα, η ΕΕ, η Ινδία, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγονται στις μεγάλες οικονομίες τις οποίες στοχεύει η πρόταση, η οποία θα καθορίζει δασμούς μεταξύ 10% και 12,5%. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν οι νέοι δασμοί να είναι έτοιμοι όταν λήξει το παγκόσμιο 10% στις 24 Ιουλίου.

«Η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς και το κόστος καυσίμων έχει προκαλέσει προκαταβολική αποστολή φορτίων, ιδιαίτερα προς τις ΗΠΑ, ωθώντας τους ναύλους απότομα υψηλότερα», δήλωσε η BIMCO, η μεγαλύτερη ένωση πλοιοκτητών.

Οι επιχειρήσεις «προσπαθούν, όπου αυτό έχει νόημα για αυτές, να παραλάβουν φορτία πριν από αυτή την προθεσμία στις ΗΠΑ, ή τουλάχιστον ένα μέρος των αγαθών τους», δήλωσε ο Michael Aldwell, εκτελεστικός αντιπρόεδρος θαλάσσιας εφοδιαστικής στην Kuehne+Nagel, τον μεγαλύτερο διαμεταφορέα εμπορευμάτων στον κόσμο βάσει όγκου.

Και η κρίση στη Μ. Ανατολή

Ο Judah Levine, επικεφαλής έρευνας στη Freightos, δήλωσε ότι οι υψηλότερες τιμές προκλήθηκαν επίσης από πελάτες και εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων που επισπεύδουν τις αποστολές τους για να αποφύγουν πιθανές διαταραχές το καλοκαίρι και το αυξημένο κόστος καυσίμων ως αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Συνήθως, οι εταιρείες με μακροπρόθεσμα συμβόλαια πληρώνουν για καύσιμα σε τριμηνιαία βάση για να καλύψουν τις διακυμάνσεις των τιμών.

Ο Jonathan Colehower, διευθύνων σύμβουλος για τις παγκόσμιες λειτουργίες και τις εφοδιαστικές αλυσίδες στην εταιρεία τεχνολογίας UST, δήλωσε ότι οι γεωπολιτικές αναταράξεις και τα εμπορικά μέτρα είχαν ωθήσει ορισμένες εταιρείες να σχεδιάζουν πιο μακροπρόθεσμα από ό,τι στο παρελθόν.

«Μπορεί να υπερδεσμεύονται ή να παραγγέλνουν υπερβολικά, αλλά πολλές εταιρείες σκέφτονται ότι προτιμούν να προσεκτικές για να μη μετανιώσουν».

Οι τιμές ανά FEU παραμένουν κάτω από τα υψηλά των 9.800 δολαρίων που καταγράφηκαν το 2024, σύμφωνα με τη Freightos, όταν τα πλήγματα των Χούθι ανάγκασαν τα πλοία να εκτρέπονται από τον κρίσιμο εμπορικό διάδρομο και να περνούν γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, αυξάνοντας τους χρόνους ταξιδιού έως και δύο εβδομάδες.

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